गुरुवार, 6 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
अररिया , गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (12:54 IST)

पीएम मोदी ने किसे बताया अपना रिमोट कंट्रोल, जंगलराज में बिहार को क्या मिला?

modi bihar rally
PM Modi Bihar Rally : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पहले चरण के मतदान के बीच अररिया में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जंगलराज के दौरान बिहार में हुए विकास का रिपोर्ट कार्ड जीरो है। 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल, इस जंगलराज ने बिहार को तबाह कर दिया। सरकार चलाने के नाम पर तब सिर्फ आपको लुटा गया। जंगलराज वाले खुद को आपका माई-बाप कहते थे, अपने आप को शहंशाह मानते थे। लेकिन, ये तो मोदी है- मेरे माई-बाप तो आप जनता-जनार्दन हैं, आप ही मेरे मालिक हैं, आप ही मेरा रिमोट कंट्रोल हैं।
 
जंगलराज का जीरो कनेक्शन : उन्होंने कहा कि 15 साल के जंगलराज में बिहार में कितने एक्सप्रेस वे बने - जीरो, 15 साल के जंगलराज में बिहार में कोसी नदी पर कितने पुल बने - जीरो, 15 साल के जंगलराज में बिहार में कितने टूरिस्ट सर्किट विकसित हुए - जीरो, 15 साल के जंगलराज में बिहार में मेरे नौजवानों और बेटियों के खेल-कूद के लिए कितने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बने - जीरो, 15 साल के जंगलराज में बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज बने - जीरो। जंगलराज के उन 15 साल में न बिहार में एक भी IIT आई, न एक भी IIM आया। पूरी एक पीढ़ी का भविष्य RJD के नेता खा गए।
 
पीएम मोदी ने कहा कि NDA की सरकार में नीतीश जी ने बहुत मेहनत से बिहार को जंगलराज से बाहर निकाला है। 2014 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद बिहार के विकास में नई तेजी आई है। पटना में आईआईटी खुली है, बोधगया में आईआईएम खुला है, पटना में AIIMS खुला है, दरभंगा AIIMS का काम तेजी से चल रहा है, अब बिहार में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है, भागलपुर में IIIT भी है, बिहार में 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई हैं।
 
कांग्रेस राजद पर बड़ा हमला : उन्होंने कहा कि हमारे इन प्रयासों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है। वो चुनौती है घुसपैठियों की। NDA सरकार पूरी ईमानदारी से एक-एक घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश से बाहर निकालने में जुटी है। लेकिन, ये RJD और कांग्रेस वाले घुसपैठियों को बचाने में जुटे हैं। ये घुसपैठियों को बचाने के लिए भांति-भांति के झूठ फैलाते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए राजनीतिक यात्राएं निकालते हैं।
एक दूसरे के बाल नोचेंगे कांग्रेस राजद : प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिनों पहले मैंने कांग्रेस और राजद के बीच चल रहे झगड़े की पोल खोल दी थी। ये पोल खुलने के बाद इनके बीच झगड़ा और बढ़ गया है। अभी हमने देखा कि कांग्रेस ने तो अब उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को ही राजद के खिलाफ मोर्चे पर उतार दिया है। वो मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और वो इसमें राजद के जंगलराज की ही पोल खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जंगलराज में दलितों, महादलितों और अति पिछड़ों के साथ सबसे अधिक जुल्म हुआ है। अभी तो ये शुरुआत है, चुनाव परिणाम आने दीजिए, ये कांग्रेस और राजद के लोग एक-दूसरे के बाल नोंचने वाले हैं। 
 
पहले चरण के मतदान पर क्या कहा : उन्होंने कहा कि आज बिहार को विकसित बनाने के लिए पहले चरण का वोट पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर बिहार के अलग-अलग कोने से शानदार तस्वीरें आ रही हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। माताएं-बहनें-बेटियां वोट के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकल रही हैं। बिहार के नौजवानों में भी अभूतपूर्व उत्साह है। मैं सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं।
edited by : Nrapendra Gupta 
Rahul Gandhi H Files : राहुल गांधी के ब्राजीलियाई मॉडल वाले बम पर BJP ने कहा- वोट तो इटैलियन महिला ने भी डाला था

Rahul Gandhi H Files : राहुल गांधी के ब्राजीलियाई मॉडल वाले बम पर BJP ने कहा- वोट तो इटैलियन महिला ने भी डाला थाभाजपा नेता राधिका खेड़ा ने राहुल गांधी के 'ब्राजीलियाई मॉडल' वाले आरोप का जवाब एक इटैलियन महिला द्वारा वोट डालने पर जवाब दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘वोट चोरी’ के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए बुधवार को हरियाणा की मतदाता सूची से जुड़े आंकड़े सामने रखे और दावा किया कि पिछले साल अक्टूबर में हुए राज्य विधानसभा चुनाव को 25 लाख फर्जी मतों के जरिये चोरी किया गया था।

बेटी को पोर्न दिखाए, बीयर पिलाई और दोस्त से कई बार करवाया रेप, मां और उसके साथी की खौफनाक करतूत

बेटी को पोर्न दिखाए, बीयर पिलाई और दोस्त से कई बार करवाया रेप, मां और उसके साथी की खौफनाक करतूतकेरल की स्‍पेशल पॉक्सो कोर्ट ने कलयुगी मां और साथी को सुनाई 180 साल की सजा

SIR का समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी, वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दागा सवाल

SIR का समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी, वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दागा सवालकांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में मतदाता सूची को लेकर लगाए गए आरोप पर चुनाव आयोग ने कहा कि सभी आरोप निराधार हैं, क्योंकि प्रदेश में न तो उनकी पार्टी के बूथ एजेंट की ओर से मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील दायर की गई और न ही एक से अधिक मतदान की शिकायत की गई थी। चुनाव आयोग ने पूछा कि क्या राहुल गांधी एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं?

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट DSP कैसे बना अरबपति?

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट DSP कैसे बना अरबपति?अरबपति DSP पर गिरी गाज! 28 साल की सर्विस, 100 करोड़ की संपत्ति, जानें गैंगस्टर अखिलेश दुबे कनेक्शन।

युगांडा में पैदा हुए भारतीय मूल के मुस्लिम जोहरान ममदानी ने ट्रंप को कैसे दी पटखनी, 2018 में बने थे अमेरिकी नागरिक

युगांडा में पैदा हुए भारतीय मूल के मुस्लिम जोहरान ममदानी ने ट्रंप को कैसे दी पटखनी, 2018 में बने थे अमेरिकी नागरिकNew York Mayor Zohran Mamdani: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी आलोचना के बीच न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने विजय भाषण में उन्हें खरी-खोटी सुनाई। युगांडा में जन्मे इस भारतीय मूल के मुस्लिम नेता ने ट्रंप के हमलों को 'आवाज तेज करने' का मौका बताते हुए कहा कि "वॉल्यूम ऊपर करो!" यह बयान न केवल ट्रंप की राजनीतिक रणनीति पर प्रहार था, बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र में अल्पसंख्यक आवाज की ताकत का प्रतीक भी।

और भी वीडियो देखें

बिहार में पहले चरण की वोटिंग में पोलिंग बूथों पर महिला और युवा वोटर्स की उमड़ी भीड़, बड़ा सवाल मुफ्त का दांव बनेगा गेमचेंजर?

बिहार में पहले चरण की वोटिंग में पोलिंग बूथों पर महिला और युवा वोटर्स की उमड़ी भीड़, बड़ा सवाल मुफ्त का दांव बनेगा गेमचेंजर?Bihar Assembly elections : बिहार विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 11 बजे तक 28 फीसदी के करीब वोटिंग हो चुकी है। ‌मतदान केंद्रों पर महिला और युवा वोटर्स की बड़ी संख्या देखी जा रही है। चुनाव में जिस तरह से दोनों गठबंधनों ने महिला और युवाओं को साधने के लिए बड़े चुनावी दावे किया है, उससे महिला और युवा मोटर्स में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

क्या धीमी गति से चल रहा है मतदान, राजद के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिया यह जवाब

क्या धीमी गति से चल रहा है मतदान, राजद के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिया यह जवाबBihar Elections Voting : बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के तहत 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान चल रहा है। सुबह 11 बजे में 26.62 फीसदी मतदान हुआ। बेगुसराय में सबसे ज्यादा 30 फीसदी वोट डाले गए, पटना में सबसे कम 23 फीसदी वोटिंग हुई। इस बीच राजद ने राज्य में धीमे मतदान पर सवाल उठाए। चुनाव आयोग ने भी इसका जवाब देने में देर नहीं की।

Bihar Election 2025 : तेजस्वी यादव के साथ वोट डालने पहुंचा लालू परिवार, राबड़ी ने तेज प्रताप को भी दिया आशीर्वाद

Bihar Election 2025 : तेजस्वी यादव के साथ वोट डालने पहुंचा लालू परिवार, राबड़ी ने तेज प्रताप को भी दिया आशीर्वादBihar Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के तहत 121 सीटों पर वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी, बहन मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के साथ वोट डालने पहुंचे। इस दौरान राबड़ी देवी ने अपने बड़े बेटे तेजस्वी को भी आशीर्वाद दे दिया।

बिहार में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग का उत्साह, इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर

बिहार में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग का उत्साह, इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव परBihar Election 1st phase voting : बिहार में पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। इस चरण में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तेजस्वी यादव, मैथिली ठाकुर समेत 1314 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी।

Bihar Election 2025 : बिहार में पहले चरण की वोटिंग आज, 1,314 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में होगी बंद, EC पहली बार करेगा यह प्रयोग

Bihar Election 2025 : बिहार में पहले चरण की वोटिंग आज, 1,314 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में होगी बंद, EC पहली बार करेगा यह प्रयोगबिहार में विधानसभा चुनाव के चरण का मतदान आज होगा। इसमें करीब 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में 1314 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी। 121 सीटों में 102 सामान्य सीटें है जबकि 19 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। मतदान के लिए कुल 45 हजार 341 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

