Gold : क्या अभी है सोना खरीदने का सही समय, या और गिरेंगे भाव, दिसंबर में क्या रह सकती है कीमत अगर आप भी सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो क्या अभी पीली धातु को खरीदने का सही समय है।

दिवाली के बाद से ही सोने की कीमतें (Gold Price) लगातार गिर रही है। हालांकि भारत में शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और इसमें सोने के गहनों में मांग रहती है। 17 अक्टूबर को सोने ने 1,30,874 रुपए और 14 अक्टूबर को चांदी ने 1,78,100 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। अगर आप भी सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो क्या अभी पीली धातु को खरीदने का सही समय है।

बढ़ गए सोने के दाम

6 नवंबर को सोने और चांदी के दामों की बात करें तो इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 10 ग्राम सोना 251 रुपए बढ़कर 1,20,670 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पूर्व सोने की कीमत 1,20,419 रुपए प्रति 10 ग्राम थी।

चांदी के दामों में भी बढ़ोतरी हुई। चांदी 2,092 रुपए बढ़कर 1,48,242 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। इससे पहले इसकी कीमत 1,46,150 प्रति किलोग्राम थी।

कब बढ़ते हैं सोने के दाम

एक्सपर्ट्‍स का कहना है कि सोने के दामों में बढ़ोतरी तभी देखने को मिलती है जब विश्व अस्थिरता बढ़ जाती है। ऐसे समय में लोग सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। विश्व के अलग-अलग सेंट्रल बैंक से सोना खरीदा जाता है।

दिसंबर में क्या रह सकते हैं दाम

विशेषज्ञों का कहना है कि 24 कैरेट सोने की कीमत 1,05,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो सकती है। 22 कैरेट सोने का भाव 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से भी नीचे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर विश्व में कोई अस्थिरता आ जाए तो सोने के दामों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।