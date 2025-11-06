Apple का सस्ता MacBook, मचा देगा धमाल, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या रहेगी कीमत

मीडिया खबरों के मुताबिक यह लैपटॉप खास तौर पर स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन और अन्य सामान्य यूजर्स के लिए लॉन्च किया जाएगा। बेसिक यूज करने वाले यूजर्स इस लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल का यह अपकमिंग MacBook हल्की-फुल्की वेब ब्राउजिंग और डेली वर्क के लिए होगा। इसे 2026 के शुरुआती महीनों में लॉन्च किया जा सकता है।

क्या रहेंगे फीचर्स

Apple का यह सस्ता लैपटॉप M सीरीज के चिपसेट के साथ नहीं आएगा। खबरों के मुताबिक इसमें Bionic चिपसेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो M सीरीज के चिपसेट के मुकाबले सस्ते होते हैं। इसमें कंपनी LCD डिस्प्ले दे सकती है। यह लैपटॉप 13.6 इंच के डिस्प्ले के साथ पेश किया जा सकता है और MacOS पर काम करेगा।

क्या रह सकती है कीमत

इसमें लो कॉस्ट वाले हार्डवेयर का इस्तेमाल कर सकता है ताकि MacBook की कीमत कम रखी जा सके। यह मैकबुक टेस्टिंग फेज में है। कंपनी का सबसे सस्ता लैपटॉप MacBook Air (M4) है, जो 99,900 रुपए में आता है। हालांकि, डिस्काउंट और ऑफर्स के बाद इसे 80 हजार रुपए की रेंज में खरीदा जा सकता है। हालांकि इसकी कीमत को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि रिपोर्ट्‍स की मानें तो इसकी कीमत 50000 के करीब हो सकती है।