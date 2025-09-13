apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

जानिए कितना मिल रहा है डिस्काउंट

Flipkart ने ऐलान किया है कि स्मार्टफोन की लॉन्च कीमत 1,44,900 रुपए थी, लेकिन इस सेल के दौरान इसे 90,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीदा जा सकेगा। खरीदारों को लॉन्च प्राइस पर करीब 55,000 रुपए से ज्यादा की बचत होगी। Flipkart पर मौजूदा कीमत लगभग 1,38,000 रुपए के आसपास है, जिसमें से भी लगभग 48,000 रुपए तक की कटौती मिलेगी। आप नया iPhone 17 खरीदने की बजाय एक प्रीमियम स्मार्टफोन कम दाम में लेना चाहते हैं, तो Flipkart की यह सेल आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। Flipkart पर Samsung Galaxy S24 Ultra 5G पर भी भारी डिस्काउंट मिल रहा है। इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की असली कीमत 1,34,999 रुपये है, लेकिन फिलहाल इसे 40% की छूट के साथ मात्र 79,999 रुपए में खरीद सकते हैं। इसे किस्त में भी खरीदा जा सकता है।

महंगी क्यों है iPhone 17 सीरीज

Apple की नई iPhone 17 सीरीज की कीमतें पिछले मॉडल्स से ज्यादा रखी गई हैं। इसका कारण अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए टैरिफ है। Apple के सीईओ टिम कुक ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में कुछ समय के लिए टैरिफ में छूट हासिल की थी, लेकिन भविष्य में अगर यह छूट समाप्त हो जाती है तो Apple की कीमतें बढ़ाने की रणनीति को समझा जा सकता है। Edited by : Sudhir Sharma