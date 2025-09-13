शनिवार, 13 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शनिवार, 13 सितम्बर 2025 (17:14 IST)

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro
apple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा। 
जानिए कितना मिल रहा है डिस्काउंट
Flipkart ने ऐलान किया है कि स्मार्टफोन की लॉन्च कीमत 1,44,900 रुपए थी, लेकिन इस सेल के दौरान इसे 90,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीदा जा सकेगा। खरीदारों को लॉन्च प्राइस पर करीब 55,000 रुपए से ज्यादा की बचत होगी।  Flipkart पर मौजूदा कीमत लगभग 1,38,000 रुपए के आसपास है, जिसमें से भी लगभग 48,000 रुपए तक की कटौती मिलेगी। आप नया iPhone 17 खरीदने की बजाय एक प्रीमियम स्मार्टफोन कम दाम में लेना चाहते हैं, तो Flipkart की यह सेल आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। Flipkart पर Samsung Galaxy S24 Ultra 5G पर भी भारी डिस्काउंट मिल रहा है। इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की असली कीमत 1,34,999 रुपये है, लेकिन फिलहाल इसे 40% की छूट के साथ मात्र 79,999 रुपए में खरीद सकते हैं। इसे किस्त में भी खरीदा जा सकता है।
महंगी क्यों है iPhone 17 सीरीज 
Apple की नई iPhone 17 सीरीज की कीमतें पिछले मॉडल्स से ज्यादा रखी गई हैं। इसका कारण अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए टैरिफ है। Apple के सीईओ टिम कुक ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में कुछ समय के लिए टैरिफ में छूट हासिल की थी, लेकिन भविष्य में अगर यह छूट समाप्त हो जाती है तो Apple की कीमतें बढ़ाने की रणनीति को समझा जा सकता है। Edited by : Sudhir Sharma
नेपाल का ‘डिजिटल विद्रोह’: GenZ की क्रांति बनी भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती, अब आगे क्‍या होगा?

नेपाल का ‘डिजिटल विद्रोह’: GenZ की क्रांति बनी भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती, अब आगे क्‍या होगा?वह एक ऐसा क्षण था जब सदियों से संचित निराशा, आर्थिक असमानता और राजनीतिक भाई-भतीजावाद के खिलाफ युवा नेपालियों का धैर्य टूट गया। संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट की भव्य इमारतें धू-धू कर जल रही थीं, और हवा में पुलिस के आंसू गैस के गोले और प्रदर्शनकारियों के नारे गूंज रहे थे। अगले दिन, प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने न सिर्फ इस्तीफा दिया, बल्कि देश छोड़कर चले गए, जिससे सत्ता का एक नाटकीय शून्य पैदा हो गया।

भारत में भी हो सकती है नेपाल जैसी घटना, भाजपा नेता ने ही दिया बयान, अखिलेश भी बोले

भारत में भी हो सकती है नेपाल जैसी घटना, भाजपा नेता ने ही दिया बयान, अखिलेश भी बोलेBJP MLA Panna Lal Shakya controversial statement: यूपी के मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव तो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन भाजपा के ही विधायक कह रहे हैं कि भारत में भी नेपाल जैसी स्थिति बन सकती है। मध्य प्रदेश के गुना से भाजपा विधायक पन्ना लाल शाक्य ने आगाह करते हुए कहा भारत में भी नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं।

नेपाल में भारतीयों की बस पर हमला, पशुपतिनाथ मंदिर से लौट रहे थे पर्यटक, कई यात्री घायल

नेपाल में भारतीयों की बस पर हमला, पशुपतिनाथ मंदिर से लौट रहे थे पर्यटक, कई यात्री घायलIndian tourist bus attacked Case : नेपाल में जारी अशांति के बीच काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर से लौट रही भारतीय पर्यटकों की एक बस पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया, जिससे कई यात्री घायल हो गए। यह दावा बस चालक ने किया है। घायलों को काठमांडू के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि बाकी यात्रियों को नेपाल सरकार और भारतीय दूतावास की मदद से एक विशेष विमान से भारत वापस भेजा गया।

डोनाल्ड ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ पर बोले RSS प्रमुख भागवत, उन्हें डर लगने लगा है

डोनाल्ड ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ पर बोले RSS प्रमुख भागवत, उन्हें डर लगने लगा हैMohan Bhagwat on Trump tariffs: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को अमेरिका का नाम लिए बिना कहा कि भारत पर ‘टैरिफ’ इस डर से लगाया गया है कि अगर यह देश मजबूत हो गया तो उनके साथ क्या हो सकता है। ऐसे कदम आत्मकेंद्रित दृष्टिकोण का परिणाम हैं। टैरिफ के चलते भारत और अमेरिका के रिश्तों में भी गिरावट आई है।

गुजरात में दो साल में 307 शेरों की मौत, दुर्घटनाओं में 41 मरे

गुजरात में दो साल में 307 शेरों की मौत, दुर्घटनाओं में 41 मरे307 lions died in Gujarat: गुजरात के वन मंत्री मुलुभाई बेरा ने विधानसभा में कहा कि पिछले दो वर्षों में गुजरात में कम से कम 307 एशियाई शेरों की मौत हुई है और इनमें से 41 मौतें अप्राकृतिक कारणों से हुईं। आप विधायक उमेश मकवाना के प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने शेरों की अप्राकृतिक मौतों को रोकने के लिए इन दो वर्षों के दौरान विभिन्न उपायों पर 37.35 करोड़ रुपये खर्च किए।

लोक अदालत में बिल जमा करने आए लोग परेशान, करोड़ों खर्च वाला सर्वर भी हो गया डाउन, कैसे होगा बिल जमा?

लोक अदालत में बिल जमा करने आए लोग परेशान, करोड़ों खर्च वाला सर्वर भी हो गया डाउन, कैसे होगा बिल जमा?इंदौर नगर निगम द्वारा संपत्‍तिकर और जल कर जमा करने वाले उपभोक्‍ताओं को सरचार्ज में छूट दी जा रही है। इसके लिए शनिवार को लोक अदालत लगाई गई। जहां सुबह से बिल जमा करने वालों की भीड़ लगना शुरू हो गई। बिल जमा करने के लिए मैनुअल सुविधा के साथ ही ऑनलाइन पैमेंट जमा करने की भी सुविधा

6 लाख तक घटे Force Motors के गाड़ियों के दाम, कौनसे मॉडल के कितने घटे दाम

6 लाख तक घटे Force Motors के गाड़ियों के दाम, कौनसे मॉडल के कितने घटे दामवस्तु एवं सेवा कर (GST) में वाहनों पर कर में कटौती के बाद फोर्स मोटर्स ने अपने यात्री वाहनों के दाम 6.81 लाख रुपए तक कम करने की घोषणा की। कंपनी ने बताया है कि ट्रैवलर मॉडल के विभिन्न संस्करणों की कीमत 1.18 लाख रुपए से 4.52 लाख रुपए तक कम की गई है। ट्रैक्स के दाम 2.54 लाख रुपए से 3.21 लाख तक और मोनोबस के 2.25 लाख रुपए से 2.66 लाख रुपए तक कम किए गए हैं।

PM मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर क्‍या बोलीं प्रियंका गांधी?

PM मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर क्‍या बोलीं प्रियंका गांधी?Priyanka Gandhi Vadra News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उन्हें खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मणिपुर में व्यापक हिंसा के 2 साल बाद वहां जाने का फैसला किया, हालांकि उन्हें इस बारे में पहले ही सोचना चाहिए था। वाड्रा ने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो कुछ वहां हो रहा था, वह प्रधानमंत्री ने इतने लंबे समय तक होने दिया।

सितंबर में शेयर बाजार की सकारात्मक चाल, 2096 अंक बढ़ा सेंसेक्स, निफ्टी में कितनी तेजी

सितंबर में शेयर बाजार की सकारात्मक चाल, 2096 अंक बढ़ा सेंसेक्स, निफ्टी में कितनी तेजीShare market review Market ki Baat : सितंबर का दूसरा हफ्ता भी भारतीय शेयर बाजार के लिए जबरदस्त रहा। सितंबर के 10 कारोबारी दिनों में सेंसेक्स 2096 अंक और निफ्टी 686 अंक बढ़ गया। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा अगला सप्ताह।

सीएम डॉ. मोहन यादव की सुरक्षा में नहीं हुई कोई चूक, कलेक्टर ने किया खंडन, जानें क्या है पूरा मामला?

सीएम डॉ. मोहन यादव की सुरक्षा में नहीं हुई कोई चूक, कलेक्टर ने किया खंडन, जानें क्या है पूरा मामला?मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 12 सितंबर को मंदसौर जिले में नए टूरिज्म डेस्टिनेशन गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट के चौथे संस्करण और टेंट सिटी का शुभारंभ किया। उसके ठीक अगले दिन 13 सितंबर को खबरें आने लगीं कि हॉट एयर बलून राइड के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक हुई और बलून में आग लग गई। ये खबरें पूरी तरह भ्रामक साबित हुईं। न सीएम डॉ. यादव की सुरक्षा में चूक हुई और न ही बलून में किसी तरह की आग लगी। हॉट एयर बलून राइड के लिए हवा को गर्म ही करना पड़ता है। इसलिए उसमें लपटें दिखाई देना स्वाभाविक है। मंदसौर कलेक्टर ने भी इस बात का खंडन किया है कि खबरें पूरी तरह गलत हैं। कलेक्टर ने जनता से अपील की है कि किसी भी तरह की असत्य और भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। सीएम डॉ. मोहन यादव की सुरक्षा में सभी मानकों का पालन किया गया है।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।

इन देशों में भारत से सस्ता मिलेगा नया iPhone 17, जानिए कहां, कितनी होगी कीमत

इन देशों में भारत से सस्ता मिलेगा नया iPhone 17, जानिए कहां, कितनी होगी कीमतApple iPhone 17 Series Price : भारत समेत दुनिया के अलग-अलग देशों में मिलने वाले iPhone 17 सीरीज की कीमतों का ऐलान हो चुका है। इस सीरीज में 4 स्मार्टफोन्स iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को लॉन्च किया गया था। इस बार Apple ने iPhone 17 सीरीज़ के सभी मॉडलों की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी की है। आइए जानते हैं इन स्मार्टफोन्स की भारत समेत अमेरिका और अन्‍य देशों में क्‍या है कीमत? कहां मिलेंगे सस्‍ते?
