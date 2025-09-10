iPhone 16 vs iPhone 17 : iPhone 17 खरीदें या पुराना iPhone 16 ही आपके लिए बेस्ट, तो दूर करें अपना कन्फ्यूजन

iPhone 16 vs iPhone 17 : Apple ने iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 15 और iPhone 15 Plus मॉडल्स को डिस्कंटीन्यू कर दिया है। नए मॉडल्स की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। अगर आपके लिए कन्फ्यूजन है कि आपके लिए कौनसा पुराना आईफोन बेस्ट या नया तो जानिए आपके लिए कौनसा आईफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा।
iPhone 16 vs iPhone 17 क्या है डिफ्रेंस
Display
iPhone 16 : 6.1″ OLED डिस्प्ले, 60Hz रिफ्रेश रेट, 2000 निट्स मैक्स ब्राइटनेस
iPhone 17 : बड़ा 6.3″ OLED डिस्प्ले, 120Hz ProMotion, 3000 निट्स तक ब्राइटनेस (Ceramic Shield 2), सेटिंग्स में अधिक स्मूथनेस और बेहतर आउटडोर विजिबिलिटी।
परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी
iPhone 16 : A18 चिप, 8GB RAM, Wi-Fi 6E कनेक्टिविटी।
iPhone 17 : नया A19 चिप (3nm) बेस मॉडल में, A19 Pro/Pro Max में और भी अधिक शक्तिशाली, N1 नेटवर्किंग चिप (Wi-Fi 7, Bluetooth 6) और Apple का खुद का C1X 5G मॉडेम।
कैमरा
iPhone 16 में f/1.6 अपर्चर, 26mm (वाइड) 48 MP डुअल पिक्सल सेंसर है, जो सेंसर-शिफ्ट OIS सपोर्ट से लैस आता है। एक f/2.2 अपर्चर, 13mm 12MP अल्ट्रावाइड लेंस है, जो डुअल पिक्सल PDAF सेंसर है। वहीं, फ्रंट में f/1.9 अपर्चर वाला 12MP वाइड (23mm) लेंस मिलता है।
iPhone 17 में भी f/1.6 अपर्चर, 26mm (वाइड) 48 MP डुअल पिक्सल सेंसर है, जो सेंसर-शिफ्ट OIS सपोर्ट से लैस आता है, लेकिन यह फ्यूजन कैमरा है, जो अब 2x टेलीफोटो की तरह भी काम करेगा। अन्य बड़ा बदलाव सेकेंडरी कैमरा में है, जो अब f/2.2, 13mm 48MP अल्ट्रावाइड कैमरा है।
फ्रंट में f/1.9 अपर्चर वाला 18MP मल्टी-आस्पेक्ट सेंसर है, जो OIS सपोर्ट करता है। फ्रंट कैमरा सेंटर स्टेज फीचर के साथ आता है, जो एक्स्ट्रा पिक्सल्स और फील्ड-ऑफ-व्यू देता है। इसमें अल्ट्रा-स्टेबलाइज्ड वीडियो कैप्चरिंग पावर है और साथ ही यह Dual Capture फीचर लेकर आता है। इसमें रियर और फ्रंट दोनों कैमरा एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं।
किसकी बैटरी सबसे दमदार
कंपनी का दावा है कि iPhone 16 की तुलना में नया iPhone 17 ज्यादा बैटरी लाइफ देता है। यहां iPhone 16 से 8 घंटे अधिक प्लेबैक, यानी कुल 30 घंटे के प्लेबैक का दावा किया गया है। चार्जिंग को भी थोड़ा फास्ट किया गया है। दोनों ही USB-C (USB 2) सपोर्ट करते हैं, लेकिन iPhone 16 के 22W की बजाय iPhone 17 25W चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एक्जाम्प्ल के लिए यह आपके फोन को 50% चार्ज करने में करीब 10 मिनट का समय बचाएगा।
देखें कीमत का अंतर
iPhone 16 की कीमत में 10000 रुपए की कटौती की गई है। इसके बाद 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत 69900 रुपए हो गई है। iPhone 16 को कंपनी ने 79,900 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया था। लेटेस्ट iPhone 17 को कंपनी ने 82,900 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है। Edited by : Sudhir Sharma