बुधवार, 10 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. टेक्नोलॉजी
  3. मोबाइल मेनिया
  4. iPhone 16 vs iPhone 17 what is the difference
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (17:24 IST)

iPhone 16 vs iPhone 17 : iPhone 17 खरीदें या पुराना iPhone 16 ही आपके लिए बेस्ट, तो दूर करें अपना कन्फ्यूजन

iPhone 16 vs iPhone 17
iPhone 16 vs iPhone 17 : Apple ने iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 15 और iPhone 15 Plus मॉडल्स को डिस्कंटीन्यू कर दिया है। नए मॉडल्स की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। अगर आपके लिए कन्फ्यूजन है कि आपके लिए कौनसा पुराना आईफोन बेस्ट या नया तो जानिए आपके लिए कौनसा आईफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। 
 
 iPhone 16 vs iPhone 17 क्या है डिफ्रेंस
 
Display
iPhone 16 :  6.1″ OLED डिस्प्ले, 60Hz रिफ्रेश रेट, 2000 निट्स मैक्स ब्राइटनेस  
iPhone 17 : बड़ा 6.3″ OLED डिस्प्ले, 120Hz ProMotion, 3000 निट्स तक ब्राइटनेस (Ceramic Shield 2), सेटिंग्स में अधिक स्मूथनेस और बेहतर आउटडोर विजिबिलिटी। 
 परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी
 iPhone 16 : A18 चिप, 8GB RAM, Wi-Fi 6E कनेक्टिविटी।  
 iPhone 17 : नया A19 चिप (3nm) बेस मॉडल में, A19 Pro/Pro Max में और भी अधिक शक्तिशाली, N1 नेटवर्किंग चिप (Wi-Fi 7, Bluetooth 6) और Apple का खुद का C1X 5G मॉडेम।
 
कैमरा
iPhone 16 में f/1.6 अपर्चर, 26mm (वाइड) 48 MP डुअल पिक्सल सेंसर है, जो सेंसर-शिफ्ट OIS सपोर्ट से लैस आता है।  एक f/2.2 अपर्चर, 13mm 12MP अल्ट्रावाइड लेंस है, जो डुअल पिक्सल PDAF सेंसर है। वहीं, फ्रंट में f/1.9 अपर्चर वाला 12MP वाइड (23mm) लेंस मिलता है।
 
iPhone 17 में भी f/1.6 अपर्चर, 26mm (वाइड) 48 MP डुअल पिक्सल सेंसर है, जो सेंसर-शिफ्ट OIS सपोर्ट से लैस आता है, लेकिन यह फ्यूजन कैमरा है, जो अब 2x टेलीफोटो की तरह भी काम करेगा।  अन्य बड़ा बदलाव सेकेंडरी कैमरा में है, जो अब f/2.2, 13mm 48MP अल्ट्रावाइड कैमरा है।
फ्रंट में f/1.9 अपर्चर वाला 18MP मल्टी-आस्पेक्ट सेंसर है, जो OIS सपोर्ट करता है। फ्रंट कैमरा सेंटर स्टेज फीचर के साथ आता है, जो एक्स्ट्रा पिक्सल्स और फील्ड-ऑफ-व्यू देता है। इसमें अल्ट्रा-स्टेबलाइज्ड वीडियो कैप्चरिंग पावर है और साथ ही यह Dual Capture फीचर लेकर आता है। इसमें रियर और फ्रंट दोनों कैमरा एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। 
किसकी बैटरी सबसे दमदार
कंपनी का दावा है कि iPhone 16 की तुलना में नया iPhone 17 ज्यादा बैटरी लाइफ देता है। यहां iPhone 16 से 8 घंटे अधिक प्लेबैक, यानी कुल 30 घंटे के प्लेबैक का दावा किया गया है। चार्जिंग को भी थोड़ा फास्ट किया गया है। दोनों ही USB-C (USB 2) सपोर्ट करते हैं, लेकिन iPhone 16 के 22W की बजाय iPhone 17 25W चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एक्जाम्प्ल के लिए यह आपके फोन को 50% चार्ज करने में करीब 10 मिनट का समय बचाएगा।
देखें कीमत का अंतर
iPhone 16 की कीमत में 10000 रुपए की कटौती की गई है। इसके बाद 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत 69900 रुपए हो गई है। iPhone 16 को कंपनी ने 79,900 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया था। लेटेस्ट iPhone 17 को कंपनी ने 82,900 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है।  Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Generation Z protests in Nepal : बैंकों में लूटपाट, एयरपोर्ट पर आग, नेपाल में किस दिशा में जा रहा है जनरेशन जेड का प्रदर्शन

Generation Z protests in Nepal : बैंकों में लूटपाट, एयरपोर्ट पर आग, नेपाल में किस दिशा में जा रहा है जनरेशन जेड का प्रदर्शनGeneration Z protests in Nepal : नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों ने हालात को और बिगाड़ दिया है। राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में हुई झड़पों और आगजनी में अब तक करीब 22 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रदर्शनकारी राइफल लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक बैंकों को लूटा जा रहा है।

सीपी राधाकृष्णन होंगे भारत के उपराष्ट्रपति, सुदर्शन रेड्‍डी को मिली शिकस्त

सीपी राधाकृष्णन होंगे भारत के उपराष्ट्रपति, सुदर्शन रेड्‍डी को मिली शिकस्तCP Radhakrishnan won Vice Presidential election: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को हुए चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) उम्मीदवार सीपी राधाकृष्ण ने विपक्ष के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्‍डी को हराया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत 769 से सांसदों ने मतदान में हिस्सा लिया।

sudan gurung : नेपाल में बारुद को चिंगारी देने वाले 36 साल के सुदन गुरुंग कौन हैं, क्यों मचवाया कांठमांडू में कोहराम, ओली सरकार की किस बात से थे नाराज

sudan gurung : नेपाल में बारुद को चिंगारी देने वाले 36 साल के सुदन गुरुंग कौन हैं, क्यों मचवाया कांठमांडू में कोहराम, ओली सरकार की किस बात से थे नाराजनेपाल हिंसा में अब तक 20 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल और गृहमंत्री के निजी आवासों पर भी हमला कर तोड़फोड़ और आगजनी की। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। हिंसा और प्रदर्शनों के बीच एक नाम दुनियाभर में सर्च किया जा रहा है वह है सुदन गुरुंग। जानिए कौन हैं सुदन गुरुंग? जिनके एक इशारे पर हिल गई नेपाल की सरकार।

कौन है रैपर, कवि और म्‍युजिशियन बालेंद्र शाह जिन्‍हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं नेपाली Gen Z?

कौन है रैपर, कवि और म्‍युजिशियन बालेंद्र शाह जिन्‍हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं नेपाली Gen Z?नेता के साथ ही इंजीनियर, संगीतकार, कवि और मेयर भी हैं बालेंद्र शाह

Operation Sindoor की सफलता में 400 वैज्ञानिकों ने निभाया रोल, 24 घंटे किया काम, ISRO प्रमुख ने बताया कैसे की मदद

Operation Sindoor की सफलता में 400 वैज्ञानिकों ने निभाया रोल, 24 घंटे किया काम, ISRO प्रमुख ने बताया कैसे की मददभारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अध्यक्ष वी. नारायणन ने मंगलवार को बताया कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (Operation Sindoor) के दौरान पृथ्वी अवलोकन और संचार उपग्रहों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए 400 से अधिक वैज्ञानिकों ने चौबीसों घंटे काम किया। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए) के 52वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन को संबोधित करते हुए नारायणन ने कहा कि इसरो ने राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए उपग्रह डेटा उपलब्ध कराया।

और भी वीडियो देखें

LIVE: नेपाल में सेना ने संभाला मोर्चा, आर्मी चीफ की प्रदर्शनकारियों से अपील

LIVE: नेपाल में सेना ने संभाला मोर्चा, आर्मी चीफ की प्रदर्शनकारियों से अपीलLatest News Today Live Updates in Hindi : नेपाल में Gen Z के विद्रोह के बाद प्रधानमंत्री ओली और राष्‍ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हिंसक प्रदर्शन को काबू में करने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। देश में नए प्रधानमंत्री के लिए हलचल तेज हो गई। सेना प्रमुख ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पल पल की जानकारी...

'वोट चोर, गद्दी छोड़' नारा पूरे देश में साबित हुआ : राहुल गांधी

'वोट चोर, गद्दी छोड़' नारा पूरे देश में साबित हुआ : राहुल गांधीRahul Gandhi News : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोर, गद्दी छोड़ का मुख्य नारा पूरे देश में साबित हो चुका है तथा आने वाले समय में यह और भी नाटकीय तरीकों से साबित होगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे।

महिला ने खरीदी 27 लाख की थार, महंगा पड़ा नींबू पर कार चढ़ाना

महिला ने खरीदी 27 लाख की थार, महंगा पड़ा नींबू पर कार चढ़ानाMahindra Thar : दिल्ली के निर्माण विहार में एक महिला ने सोमवार को महिंद्रा शोरूम से 27 लाख रुपए की थार कार खरीदी। कार की पूजा के दौरान महिला को नींबू पर कार का पहिया चढ़ाना था। महिला ने तेज एक्सीलेटर देकर कार को शोरूम की पहली मंजिल से नीचे गिरा दिया। कार गिरने पर एयरबैग खुलने से महिला की जान बच गई।

नेपाल में राजशाही की वापसी की आहट? Gen-Z क्यों उतरी सड़कों पर

नेपाल में राजशाही की वापसी की आहट? Gen-Z क्यों उतरी सड़कों परsigns of return of monarchy in Nepal: नेपाल एक बार फिर राजनीतिक उथल-पुथल और जन-असंतोष की चपेट में है। पिछले कुछ हफ्तों से, खासकर सितंबर 2025 में, देश की सड़कों पर युवा और राजशाही समर्थकों के हिंसक प्रदर्शनों ने वैश्विक सुर्खियां बटोरी हैं। नेपाल की सेना ने भी पहली बार हालात पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए शांति की अपील की है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है।

पोलैंड में घुसे घातक रूसी ड्रोन, NATO ने चुन-चुनकर मारा, रूस-यूक्रेन युद्ध का दिखा असर

पोलैंड में घुसे घातक रूसी ड्रोन, NATO ने चुन-चुनकर मारा, रूस-यूक्रेन युद्ध का दिखा असरDozens of deadly Russian drones have entered Polish airspace : रूस और यूक्रेन के युद्ध का असर अब उसके पड़ोसी देशों पर भी हो रहा है। पोलैंड ने बुधवार को कहा कि रूस के ड्रोन उसके हवाई क्षेत्र में घुसे और इनमें से कुछ ड्रोनों ने सीधा खतरा पैदा किया, जिन्हें उसकी सेना तथा नाटो सहयोगियों ने मार गिराया। पोलैंड के सशस्त्र बलों ने कहा कि उन स्थानों पर तलाशी ली जा रही है जहां ड्रोन संभावित रूप से गिरे।

iPhone 17 Prices : Apple Intelligence के साथ लॉन्च हुआ iPhone 17 लॉन्च, iPhone Air अब तक का सबसे पतला आईफोन

iPhone 17 Prices : Apple Intelligence के साथ लॉन्च हुआ iPhone 17 लॉन्च, iPhone Air अब तक का सबसे पतला आईफोनApple ने मंगलवार रात Awe Dropping इवेंट में लेटेस्ट iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max डिवाइस के साथ ऑल न्यू iPhone Air भी लॉन्च कर दिया है, जिसे Plus मॉडल की जगह पेश किया गया है। इस इवेंट में कंपनी iPhone के साथ-साथ Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3 और Apple Watch SE 3 को भी लॉन्च किया गया।

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदेरिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com