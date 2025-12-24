Delhi Air Pollution : दिल्ली में GRAP 4 की पाबंदियां हटीं, प्रदूषण थोड़ा कम होने के बाद फैसला

दिल्ली एनसीआर में ग्रैप-4 की पाबंदियां हटने के बाद से अब सरकारी और गैर सरकारी कंस्ट्रक्शन पर सख्ती से पाबंदी लगाई गई थीं उन पर रोक हटाई जा सकती है। फिजिकल क्लासेस को लेकर भी सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए थे और स्कूलों को हाईब्रिड मोड पर चलाने की हिदायत दी गई थी। इस आदेश पर भी स्कूलों और पैरेंट्स को राहत मिल सकती है। Edited by : Sudhir Sharma