बुधवार, 24 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 24 दिसंबर 2025 (22:54 IST)

Delhi Air Pollution : दिल्ली में GRAP 4 की पाबंदियां हटीं, प्रदूषण थोड़ा कम होने के बाद फैसला

delhi pollution
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार होने के बाद ग्रैप-4 के तहत लागू प्रतिबंध बुधवार को हटा दिए। करीब दो सप्ताह तक खतरनाक 'स्मॉग' झेलने के बाद तेज हवाओं के असर से बुधवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया और यह ‘खराब’ श्रेणी में पहुंच गई। हालांकि आगे चलकर वायु गुणवत्ता का स्तर फिर से बिगड़ने की आशंका जताई गई है।
दिल्ली एनसीआर में ग्रैप-4 की पाबंदियां 13 दिसंबर को लागू की गईं थीं। इसके बाद से इसका लगातार सख्ती से पालन किया जा रहा था। 24 दिसंबर को दिल्ली में वायु प्रदूषण गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 271 दर्ज किया गया है. यह एक्यूआई ‘खराब’ (Poor) श्रेणी में आता है।
दिल्ली एनसीआर में ग्रैप-4 की पाबंदियां हटने के बाद से अब सरकारी और गैर सरकारी कंस्ट्रक्शन पर सख्ती से पाबंदी लगाई गई थीं उन पर रोक हटाई जा सकती है। फिजिकल क्लासेस को लेकर भी सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए थे और स्कूलों को हाईब्रिड मोड पर चलाने की हिदायत दी गई थी। इस आदेश पर भी स्कूलों और पैरेंट्स को राहत मिल सकती है।  Edited by : Sudhir Sharma
यूनुस सरकार का होगा शेख हसीना जैसा हश्र, हादी के भाई ने दी चेतावनी, बांग्लादेश में हालात बेकाबू

यूनुस सरकार का होगा शेख हसीना जैसा हश्र, हादी के भाई ने दी चेतावनी, बांग्लादेश में हालात बेकाबूबांग्लादेश में इन दिनों हिंसा और अराजकता का माहौल है। इस बीच हादी के भाई ने यूनुस सरकार को चेतावनी दी है। अब हादी के भाई शरीफ उमर हादी ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि यह हत्या सत्ता में बैठे लोगों ने आने वाले आम चुनाव का पटरी से उतारने के लिए करवाई थी।

अरावली पर्वतमाला पर नए खनन पट्टे देने पर प्रतिबंध, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पूरा क्षेत्र होगा संरक्षित

अरावली पर्वतमाला पर नए खनन पट्टे देने पर प्रतिबंध, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पूरा क्षेत्र होगा संरक्षितअरावली पर चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। राज्यों को अरावली में किसी भी नए खनन पट्टे देने पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। अरावली खनन विवाद की आंच सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं रह गई थी।

भाजपा नेता नवनीत राणा बोलीं, 4 पत्नियों और 19 बच्चों से मुकाबले के लिए 4 बच्चे पैदा करें हिंदू

भाजपा नेता नवनीत राणा बोलीं, 4 पत्नियों और 19 बच्चों से मुकाबले के लिए 4 बच्चे पैदा करें हिंदूNavneet Rana news in hindi : भाजपा नेता नवनीत राणा ने मंगलवार को कहा कि हिंदुओं को कम से कम तीन से चार बच्चे पैदा करने चाहिए, ताकि उन लोगों की साजिशों का मुकाबला किया जा सके जो बड़ी संख्या में बच्चे पैदा कर भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं।

अंतरिक्ष में 'बाहुबली' का राज: ISRO के LVM3-M6 मिशन ने दुनिया को चौंकाया! आम आदमी को होने वाले 5 बड़े फायदे

अंतरिक्ष में 'बाहुबली' का राज: ISRO के LVM3-M6 मिशन ने दुनिया को चौंकाया! आम आदमी को होने वाले 5 बड़े फायदेISRO LVM3-M6 : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का कोई सानी नहीं है। हाल ही में ISRO के सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM3-M6 (जिसे प्यार से 'बाहुबली' कहा जाता है) ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक BlueBird-6 सैटेलाइट को स्थापित किया है। इस मिशन की सफलता ने न केवल एलन मस्क जैसे दिग्गजों को हैरान कर दिया है, बल्कि आम भारतीयों के लिए 'डायरेक्ट-टू-मोबाइल' इंटरनेट का रास्ता भी साफ कर दिया है।

राहुल गांधी का दावा, हमारा व्यापार खत्म होने की कगार पर

राहुल गांधी का दावा, हमारा व्यापार खत्म होने की कगार परRahul Gandhi news in hindi : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि हमारा व्यापार खत्म होने की कगार पर है। इसके लिए उन्होंने मोनोपाली के साथ ही गलत जीएसटी को भी जिम्मेदार बताया।

नए साल पर सरकार का बड़ा तोहफा, 3 नई एयरलाइंस को केंद्र सरकार ने दी उड़ान की हरी झंडी

नए साल पर सरकार का बड़ा तोहफा, 3 नई एयरलाइंस को केंद्र सरकार ने दी उड़ान की हरी झंडीकेंद्र सरकार ने नई एयरलाइंस के लिए रास्ता साफ कर दिया है। सरकार ने 3 नई एयरलाइंस की उड़ान को हरी झंडी दे दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अल हिन्द एयर (Al Hind Air) और फ्लाईएक्सप्रेस (FlyExpress) को 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) जारी कर दिया है।

अटल जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर एकल काव्य पाठ

अटल जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर एकल काव्य पाठChief Minister Yogi Adityanath: भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर लखनऊ में आयोजित एकल काव्य पाठ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल जी एक कवि, एक लेखक, एक पत्रकार, एक राजनेता भी थे और एक अभिभावक के रूप में उनका मार्गदर्शन देश ने प्राप्त किया। दुनिया भी उनका उसी रूप में सम्मान करती थी।

यूपी में तत्कालीन सरकारें विकास के नाम पर अराजकता फैलती रही : CM योगी

यूपी में तत्कालीन सरकारें विकास के नाम पर अराजकता फैलती रही : CM योगीChief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर चर्चा करते हुए कहा कि पिछले पौने 9 वर्षों में प्रदेश में विकास की रफ्तार, पहचान और सम्मान तीनों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आज उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। इसके पीछे मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और योजनाबद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर है।

यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश का टॉप अचीवर स्टेट : मुख्यमंत्री योगी

यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश का टॉप अचीवर स्टेट : मुख्यमंत्री योगीChief Minister Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश ने बीते लगभग नौ वर्षों में आर्थिक और औद्योगिक विकास की दिशा में ऐसी छलांग लगाई है जिसने उसे देश के अग्रणी राज्यों की कतार में खड़ा कर दिया है। बुधवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश उत्पादन, निवेश और नवाचार के क्षेत्र में भी नई पहचान बना चुका है।

नेता प्रतिपक्ष ने की सीएम विवेकाधीन कोष की सराहना, योगी ने गिनाए सपा काल के घोटाले

नेता प्रतिपक्ष ने की सीएम विवेकाधीन कोष की सराहना, योगी ने गिनाए सपा काल के घोटालेChief Minister Yogi Adityanath: शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच सकारात्मक संवाद देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय द्वारा मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष की खुले मंच से प्रशंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आभार जताते हुए पूर्ववर्ती सरकार की नीतिगत विफलताओं और घोटालों को सदन के सामने रखा।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।
