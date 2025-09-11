iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple! iPhone Air के साथ एपल ने सैमसंग और हॉनर जैसे प्रतिद्वंद्वियों को पतले स्मार्टफोन्स के सेगमेंट में कड़ी चुनौती दी है।

सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

क्या है खास?

A19 प्रो चिप: फ़ोन इतना स्मूथ चलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते।

टाइटैनियम फ्रेम: हल्का, लेकिन इतना मजबूत कि आसानी से टूटेगा नहीं।

वायरलेस चार्जिंग: 25W की फास्ट वायरलेस चार्जिंग, तो चार्ज करने का झंझट खत्म।

दाम: इसकी शुरुआती कीमत 119000 रुपए है, जो एक प्रीमियम फील देता है।

उपलब्धता प्री-ऑर्डर: 11 सितंबर, 2025 से शुरू।

आधिकारिक बिक्री: 19 सितंबर, 2025 से।