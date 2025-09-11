गुरुवार, 11 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. टेक्नोलॉजी
  3. मोबाइल मेनिया
  4. apple iphone 17 pro max launch camera plato zoom a 19 chip
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (14:43 IST)

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।

iphone 17 pro max
अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके लिए कैमरे की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, तो iPhone 17 Pro और Pro Max आपके लिए ही बने हैं। इन फोन्स का कैमरा सेटअप पूरा बदल गया है, जिसे एपल ने 'कैमरा प्लेटो' नाम दिया है। ये एक हॉरिजॉन्टल कैमरा बार है। ALSO READ: iPhone 17 सीरीज की कीमतों का हुआ ऐलान, भारत में क्या है Price, जानिए कहां मिलेगा सबसे सस्‍ता
 
क्या है खास? 
48MP का ज़बरदस्त कैमरा: 8X ऑप्टिकल-जैसा ज़ूम और 40X डिजिटल ज़ूम! सोचो, दूर की चीज़ें भी एकदम पास दिखेंगी। 
 
कैमरा प्लेटो: प्रो मॉडल्स में सबसे बड़ा बदलाव है हॉरिजॉन्टल कैमरा बार, जिसे एपल ने 'कैमरा प्लेटो' नाम दिया है। इसमें 48-मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस शामिल है, जो 8X ऑप्टिकल-जैसा ज़ूम और 40X डिजिटल ज़ूम तक की क्षमता देता है। ALSO READ: iphone air : अब तक का सबसे पतला आईफोन, पावरफुल बैटरी बैकअप और एडवांस कैमरा सेंसर, जानिए क्या है कीमत
 
वेपर-चेंबर कूलिंग: गेमिंग के शौकीनों के लिए ये एक वरदान है। घंटों गेम खेलो, फ़ोन गरम नहीं होगा!
 
A19 प्रो चिप: ये चिप फ़ोटोज़ और वीडियो को इतनी तेज़ी से प्रोसेस करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे।
 
 प्रो मॉडल्स में टाइटेनियम की जगह एल्यूमीनियम चेसिस का उपयोग किया गया है, जो लागत और फोन को गरम नहीं होने देता। 
 
प्रो मॉडल्स में एल्यूमीनियम का उपयोग और टाइटेनियम को केवल Air मॉडल तक सीमित करना लागत और परफॉर्मेंस के बीच स्मार्ट संतुलन दर्शाता है। उन्नत कैमरा सिस्टम, खासकर ज़ूम क्षमताएँ, फोटोग्राफी को एपल का प्रमुख विक्रय बिंदु बनाए रखती हैं।
 
दाम: iPhone 17 Pro 134000 और Pro Max 159000 से शुरू होते हैं।
 
 ये फोन्स उन लोगों के लिए हैं जो अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं।  Pro मॉडल्स का कैमरा प्लेटो और उन्नत ज़ूम फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। बढ़ी हुई कीमतों पर ग्राहकों की प्रतिक्रिया देखना दिलचस्प होगा।
 
उपलब्धता
प्री-ऑर्डर: 11 सितंबर, 2025 से शुरू।
आधिकारिक बिक्री: 19 सितंबर, 2025 से।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'Block Everything' प्रोटेस्ट क्या है, नेपाल के बाद फ्रांस में भड़की हिंसा, लोग क्यों कर रहे हैं पथराव और आगजनी, इमैनुएल मैक्रो पर इस्तीफे का दबाव

'Block Everything' प्रोटेस्ट क्या है, नेपाल के बाद फ्रांस में भड़की हिंसा, लोग क्यों कर रहे हैं पथराव और आगजनी, इमैनुएल मैक्रो पर इस्तीफे का दबावFrance protest News : नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी विरोध शुरू हो गया है। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कई जगहों पर आगजनी हो रही है और लोग पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। फ्रांस हिंसा की आग में झुलस रहा है। सड़कें जाम की जा रही है। लाखों लोग सड़कों पर आ गए हैं। आखिर किस बात को लेकर लोग सरकार से नाराज हैं। जानिए क्या है पूरा मामला।

iphone air : अब तक का सबसे पतला आईफोन, पावरफुल बैटरी बैकअप और एडवांस कैमरा सेंसर, जानिए क्या है कीमत

iphone air : अब तक का सबसे पतला आईफोन, पावरफुल बैटरी बैकअप और एडवांस कैमरा सेंसर, जानिए क्या है कीमतApple ने 9 सितंबर को अपने Awe-dropping लॉन्च इवेंट में 4 नए iPhone मॉडल पेश किए हैं। कंपनी ने पहली बार iPhone Air भी लाइनअप में जोड़ा है। इसे लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। कंपनी ने iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air लॉन्च किए हैं।

Generation Z protest : बीमार अपाहिज पत्नी को छोड़कर भागे नेपाल के मंत्री, प्रदर्शनकारियों ने पहुंचाया अस्पताल

Generation Z protest : बीमार अपाहिज पत्नी को छोड़कर भागे नेपाल के मंत्री, प्रदर्शनकारियों ने पहुंचाया अस्पतालनेपाल में हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। इसके बाद भी कई इलाकों में हिंसा जारी है। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया और उनके घरों में आग लगाई। प्रदर्शनकारियों ने मंत्रियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। विचलित करने वाले फोटोज और वीडियो के बीच मानवीयता को प्रदर्शित करता एक वीडियो सामने आया।

Skoda की कारें 3.28 लाख रुपए तक हुईं सस्ती, जानिए किस मॉडल के कितने गिरे दाम

Skoda की कारें 3.28 लाख रुपए तक हुईं सस्ती, जानिए किस मॉडल के कितने गिरे दामGST की दरों में कटौती के बाद स्कोडा ऑटो इंडिया ने भी अपनी कारों के दाम 3.28 लाख रुपए तक घटाने की घोषणा की है। कंपनी ने बुधवार को बताया कि जीएसटी सुधार 22 सितंबर से प्रभावी होंगे और उसी दिन से नई कीमतें लागू हो जाएगी।

Yamaha की बाइक्स हुई इतनी सस्ती की यकीन करना मुश्किल

Yamaha की बाइक्स हुई इतनी सस्ती की यकीन करना मुश्किलYamaha bikes rates : GST में कटौती के ऐलान के बाद अब ऑटोमोबाइल कंपनियों ने कीमतों को घटाने का ऐलान किया है। इसी बीच यामाहा (Yamaha) ने भी अपनी बाइक्स की कीमतों को घटाने की घोषणा की है। इंडिया यामाहा मोटर ने मंगलवार को अपनी मोटरसाइकिलों के दाम 17,581 रुपए तक घटाने की घोषणा की है। कीमतों में ये कटौती 22 सितंबर से लागू होगा।

और भी वीडियो देखें

स्कूटी मिलते ही खिले हजारों बच्चों के चेहरे, सीएम डॉ. मोहन ने पीछे बैठकर लिया राइड का आनंद, जानें क्या दी सलाह?

स्कूटी मिलते ही खिले हजारों बच्चों के चेहरे, सीएम डॉ. मोहन ने पीछे बैठकर लिया राइड का आनंद, जानें क्या दी सलाह?स्कूली बच्चों के लिए 11 सितंबर का दिन बेहद खास रहा। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 7832 बच्चों को स्कूटी गिफ्ट में दी। इसके साथ ही सीएम डॉ. यादव ने सेनिटेशन-हाइजीन योजना के तहत 20 लाख से ज्यादा बच्चियों को 61.12 करोड़ से ज्यादा और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत 20 हजार से ज्यादा बच्चियों को 7 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की। इतना ही नहीं उन्होंने एक बच्ची की स्कूटी पर पीछे बैठकर स्कूटी राइड का आनंद भी उठाया। इसके बाद प्रदेश के मुखिया ने बच्चों को गाड़ी सावधानी से चलाने, लाइसेंस बनवाने और नंबर प्लेट लगवाने की सलाह भी दी। दूसरी ओर, स्कूटी पाकर बच्चों के चेहरे खिल गए। उन्होंने इस गिफ्ट के लिए सीएम डॉ. मोहन यादव को धन्यवाद दिया।

भारत-पाकिस्तान मैच पर भड़के संजय राउत, यह देशद्रोह, 'सिंदूर रक्षा' के लिए मैदान में उतरेंगी महिलाएं

भारत-पाकिस्तान मैच पर भड़के संजय राउत, यह देशद्रोह, 'सिंदूर रक्षा' के लिए मैदान में उतरेंगी महिलाएंSanjay Raut on India Pakistan match: अबू धाबी में होने वाले एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि पहलगांव हमले में 26 मां-बहनों का सिंदूर मिटा, उनका आक्रोश अभी थमा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर, जो आतंकी पाकिस्तान को तोड़ने के लिए शुरू हुआ, अभी खत्म नहीं भारत हुआ है।

नेपाल की जेलों से भागे 6000 से ज्यादा खूंखार कैदी, बढ़ाई भारत की चिंता, सीमा पर अलर्ट

नेपाल की जेलों से भागे 6000 से ज्यादा खूंखार कैदी, बढ़ाई भारत की चिंता, सीमा पर अलर्टNepal Violence : नेपाल में हिंसा के बाद वहां के हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। 77 जिलों में जेलों से 6000 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। जेल से फरार ये खूंखार कैदी नेपाल के साथ-साथ भारत के लिए भी बड़ा खतरा बन गए हैं। बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षाबल अलर्ट है।

हार्दिक पटेल की मुश्किलें बढ़ीं, गिरफ्तारी वारंट जारी, जानिए क्‍या है मामला...

हार्दिक पटेल की मुश्किलें बढ़ीं, गिरफ्तारी वारंट जारी, जानिए क्‍या है मामला...Hardik Patel News : गुजरात की राजनीति में पाटीदार आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे भाजपा विधायक हार्दिक पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अहमदाबाद ग्रामीण कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले में शामिल तीनों आरोपियों का पता लगाने और उन्हें हिरासत में लेने के लिए टीमें तैयार कर ली हैं। इससे पहले भी हार्दिक पटेल के खिलाफ अन्य गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुकें हैं।

दिल्ली पुलिस ने किया पाकिस्तान से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा, 5 संदिग्ध गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने किया पाकिस्तान से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा, 5 संदिग्ध गिरफ्तारDelhi police : दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान से जुड़े एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये लोग भारत में रहकर पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे।

iphone air : अब तक का सबसे पतला आईफोन, पावरफुल बैटरी बैकअप और एडवांस कैमरा सेंसर, जानिए क्या है कीमत

iphone air : अब तक का सबसे पतला आईफोन, पावरफुल बैटरी बैकअप और एडवांस कैमरा सेंसर, जानिए क्या है कीमतApple ने 9 सितंबर को अपने Awe-dropping लॉन्च इवेंट में 4 नए iPhone मॉडल पेश किए हैं। कंपनी ने पहली बार iPhone Air भी लाइनअप में जोड़ा है। इसे लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। कंपनी ने iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air लॉन्च किए हैं।

iPhone 16 vs iPhone 17 : iPhone 17 खरीदें या पुराना iPhone 16 ही आपके लिए बेस्ट, तो दूर करें अपना कन्फ्यूजन

iPhone 16 vs iPhone 17 : iPhone 17 खरीदें या पुराना iPhone 16 ही आपके लिए बेस्ट, तो दूर करें अपना कन्फ्यूजनiPhone 16 vs iPhone 17, apple iphone 17 pro max launch, iPhone 16 price, iPhone 17 price, difference between iPhone 16 and iPhone 17, आईफोन 16 की कीमत, आईफोन 17 की कीमत, आईफोन 16 और आईफोन 17 में डिफ्रेंस

iPhone 17 Prices : Apple Intelligence के साथ लॉन्च हुआ iPhone 17 लॉन्च, iPhone Air अब तक का सबसे पतला आईफोन

iPhone 17 Prices : Apple Intelligence के साथ लॉन्च हुआ iPhone 17 लॉन्च, iPhone Air अब तक का सबसे पतला आईफोनApple ने मंगलवार रात Awe Dropping इवेंट में लेटेस्ट iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max डिवाइस के साथ ऑल न्यू iPhone Air भी लॉन्च कर दिया है, जिसे Plus मॉडल की जगह पेश किया गया है। इस इवेंट में कंपनी iPhone के साथ-साथ Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3 और Apple Watch SE 3 को भी लॉन्च किया गया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com