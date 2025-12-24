बुधवार, 24 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. industrialist bursts firecrackers in Surat, stops traffic for 5 minutes
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 24 दिसंबर 2025 (14:54 IST)

गुजराती उद्योगपति की दादागिरी, सूरत में सड़क पर 5 मिनट तक ट्रैफिक रोक कर पटाखे फोड़े, रोका तो कहा मैं सेलिब्रेटी हूं

Deepak Izardar
गुजरात में सूरत के एक व्‍यापारी की खुलेआम दादागिरी सामने आई है। उसने सूरत में बीच सड़क पर ट्रैफिक रोक कर पटाखे फोड़े। जब उसे रोका गया तो दादागिरी दिखाते हुए कहने लगा कि वो सेलिब्रेटी है।
जब लोगों ने रोड खुलवाने के लिए हॉर्न बजाया, तो दीपक इजादार नाम के इस व्‍यापारी ने धमकी दी। उसने एक कार और एक टैंक में आग लगाकर उसे जलाने की धमकी दी। इजारदार ने कानून को ठेंगे पर रखकर पब्लिकली अपने बेटे का बर्थडे मनाया। पटाखे फोड़े। इतना ही नहीं इसमें उद्योगपति ने खुद शिरकत की। सोशल मीडिया पर उद्योगपति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है।

पटाखे फोड़े तो इसमें कौन सा अपराध : दीपक इजारदार ने खुद को सेलिब्रेटी बताते हुए कहा है कि पांच मिनट के लिए ट्रैफिक रोककर अगर मैंने पटाखे फोड़े तो इसमें कौन सा बड़ा अपराध किया। दीपक इजारदार ने अपने बेटे के बर्थडे पर सूरत में सड़क पर पटाखे फोड़े थे। इस दौरान उनके सुरक्षाकर्मी और बाउंसर भी मौजूद थे।

सोशल मीडिया में वीडियो वायरल : घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसके बाद सूरत में अमीरों के अलग कानून होने पर बहस छिड़ गई थी। लोगों ने बड़ी संख्या में पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। अब दीपक इजारदार ने अनूठी दलील है कि और कहा है कि मैं एक सेलिब्रेटी हूं, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। गौरतलब हो कि सूरत गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी का होम सिटी है। ऐसे में यह मामला काफी ज्यादा चर्चा में आ गया है।

क्या है पूरा मामला : सूरत के डुमस गांव के एक उद्योगपति दीपक इजारदार ने अपने बेटे के जन्मदिन पर कथा रखी थी। कथा संपन्न होने के बाद उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स के साथ सड़क पर ट्रैफिक रोककर पटाखे फोड़े थे। इस दौरान पीछे से एक कार चालक ने जब हॉर्न बजाकर रास्ता मांगा था, तो इजारदार ने नाराजगी भी दिखाई थी। इजारदार ने मीडिया को कवरेज के बुलाया था। ऐसे में यह पूरा घटनाक्रम पर सोशल मीडिया पर आ गया।

मैं तो सेलिब्रेटी हूं : पब्लिक रोड ब्लॉक करके बेटे का बर्थडे मनाने पर जब सवाल खड़े हुए तो दीपक इजारदार ने कहा कि मैं एक सेलिब्रेटी हूं। कार वाले को मैंने इसलिए रुकने को कहा था कि अगर कहीं पेट्रोल आग पकड़ लेता तो दो उसमें सवार दो लोगों की जान जा सकती थी। दरअसल सफेद रंग की जिस गाड़ी ने बार-बार हॉर्न बजाकर साइड मांगी थी। इसमें एक महिला और पुरुष सवार थे। अब यह मामला विवादों में आ गया है और इस तरह से खुलेआम सेलिब्रेशन करने पर सवाल उठ रहे हैं। इस पूरी घटना पर सूरत शहर पुलिस ने संज्ञान लिया है। डुमस पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर एन वी भरवाड़ इस मामले की जांच कर रहे हैं।
Edited By: Navin Rangiyal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Gold : रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोना, चांदी फिर चमकी, शेयर बाजार को पछाड़ा, Safe haven ने दिया 70 प्रतिशत रिटर्न

Gold : रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोना, चांदी फिर चमकी, शेयर बाजार को पछाड़ा, Safe haven ने दिया 70 प्रतिशत रिटर्नविश्व की अनिश्चितताओं के बीच निवेश के सुरक्षित विकल्प और चुनिंदा उद्योगों में मांग बढ़ने से इस साल चांदी ने रिटर्न के मामले में परंपरागत निवेश विकल्प सोने और शेयर बाजार को भी पीछे छोड़ दिया है। सोना और चांदी के भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक सोने ने जहां करीब 70 प्रतिशत रिटर्न दिया है वहां चांदी 130 प्रतिशत से भी अधिक चढ़ी है।

अवैध प्रवासियों को Donald Trump ने दिया Christmas gift, स्वेच्छा से देश छोड़ने पर 3,000 डॉलर और मुफ्त टिकट

अवैध प्रवासियों को Donald Trump ने दिया Christmas gift, स्वेच्छा से देश छोड़ने पर 3,000 डॉलर और मुफ्त टिकटअमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवासियों के लिए एक बड़ा क्रिसमस प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया है। सामूहिक निर्वासन की प्रक्रिया को तेज करने और प्रवर्तन लागत घटाने के उद्देश्य से गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने ऐलान किया है कि जो अवैध प्रवासी साल के अंत से पहले स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ने के लिए सहमत होंगे, उन्हें 3,000 डॉलर (करीब 2.7 लाख रुपए) की राशि और घर लौटने के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी।

SIR में मध्यप्रदेश में 42.74 लाख वोटर्स के नाम कटे, इंदौर में सबसे अधिक 1.33 लाख वोटर्स का नहीं मिला रिकार्ड, जानें अब कैसे जुड़ेगा नाम?

SIR में मध्यप्रदेश में 42.74 लाख वोटर्स के नाम कटे, इंदौर में सबसे अधिक 1.33 लाख वोटर्स का नहीं मिला रिकार्ड, जानें अब कैसे जुड़ेगा नाम?मध्यप्रदेश में SIR की प्रकिया में 42 लाख से अधिक वोटर्स के नाम कट गए है। चुनाव आयोग के द्वारा जारी प्रारूप मतदाता सूची में प्रदेश में वर्तमान में 5 करोड 31 लाख 31 हजार 983 से अधिक मतदाता है। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मंलवार को जारी ड्राफ्ट लिस्ट में करीब 8 लाख 40 हजार ऐसे मतदाता ऐसे है जिनकी मैपिंग नहीं हुई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा के मुताबिक मध्यप्रदेश में 42 लाख 74 हजार 160 वोटर्स के नाम कट गए है। इनमें 19.19 लाख पुरूष और 23.64 लाख महिला वोटर्स शामिल है।

Vaishno Devi : वैष्णो देवी दर्शन का नए साल में कर रहे हैं प्लान, पढ़ें यह खबर, लागू हुईं ये पाबंदियां

Vaishno Devi : वैष्णो देवी दर्शन का नए साल में कर रहे हैं प्लान, पढ़ें यह खबर, लागू हुईं ये पाबंदियांनए साल में यात्रा प्रबंधन बेहतर बनाने के नाम पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने आने वाले श्रद्धालुओं पर कई प्रकार की पाबंदियां लगाने की घोषणा की है। वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान भीड़ के बेहतर प्रबंधन को लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में यात्रा को लेकर कुछ बदलाव किए हैं।

राहुल गांधी पर BJP का पलटवार, विदेश में भारत को क्‍यों करते हैं बदनाम

राहुल गांधी पर BJP का पलटवार, विदेश में भारत को क्‍यों करते हैं बदनामBJP retaliates against Rahul Gandhi : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने जर्मनी दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर पर कई गंभीर आरोप लगाए। अब भाजपा ने भी राहुल के इन आरोपों पर पलटवार किया है और उन्‍हें करारा जवाब दिया है। भाजपा प्रवक्‍ता शहजाद पूनावाला ने राहुल पर विदेश की धरती पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी हताश हैं।

और भी वीडियो देखें

20 साल बाद उद्धव-राज ठाकरे ने मिलाया हाथ, शिवसेना-मनसे का हुआ गठबंधन, साथ लड़ेंगे BMC चुनाव

20 साल बाद उद्धव-राज ठाकरे ने मिलाया हाथ, शिवसेना-मनसे का हुआ गठबंधन, साथ लड़ेंगे BMC चुनावUddhav Thackeray-Raj Thackeray News : महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल सामने आई है। महाराष्ट्र में जनवरी 2026 में होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए उद्धव और राज ठाकरे एकसाथ आ रहे हैं। 20 साल बाद दोनों भाइयों ने एक-दूसरे से हाथ मिला लिया है। उद्धव और राज ठाकरे ने आज शिवसेना-मनसे गठबंधन का ऐलान किया। इससे पहले दोनों नेता शिवाजी पार्क स्थित बालासाहेब ठाकरे के स्मारक पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। इससे पहले 2006 में दोनों बाला साहेब ठाकरे की रैली में साथ दिखे थे।

फर्जी डॉक्‍टर बन कंबोडिया में बिकवाता था मजबूर लोगों की किडनी, सोशल मीडिया पर करता था शिकार

फर्जी डॉक्‍टर बन कंबोडिया में बिकवाता था मजबूर लोगों की किडनी, सोशल मीडिया पर करता था शिकारगरीब, कर्ज में डूबे जरूरतमंद और मजबूर लोगों को सोशल मीडिया पर फंसाकर किडनी बेचने का एक बेहद संगीन मामला सामने आया है। इसमें एक फर्जी डॉक्‍टर भी शामिल है। हर किडनी पर एक लाख रुपए कमिशन का काला खेल चल रहा था। मामला सामने आने के बाद अब इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं।

मध्यप्रदेश में SIR पर सियासी महाभारत,अनमैप्ड और वोटर्स को शिफ्ट करने पर सवाल, कांग्रेस बोलीं, वोट चोरी का षड्यंत्र

मध्यप्रदेश में SIR पर सियासी महाभारत,अनमैप्ड और वोटर्स को शिफ्ट करने पर सवाल, कांग्रेस बोलीं, वोट चोरी का षड्यंत्रमध्यप्रदेश में SIR की प्रकिया में कुल 5 करोड़ 74 लाख 6,143 वोटर्स में सें 42 लाख से अधिक वोटर्स के नाम कट गए है। चुनाव आयोग के द्वारा जारी प्रारूप मतदाता सूची में प्रदेश में वर्तमान में 5 करोड 31 लाख 31 हजार 983 से अधिक मतदाता है। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में में करीब 8 लाख 40 हजार ऐसे मतदाता ऐसे है जिनकी मैपिंग नहीं हुई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा के मुताबिक मध्यप्रदेश में 42 लाख 74 हजार 160 वोटर्स के नाम कट गए है। इनमें 19.19 लाख पुरूष और 23.64 लाख महिला वोटर्स शामिल है।

LIVE: उद्धव और राज ठाकरे ने मिलाया साथ, शिवसेना-मनसे गठबंधन का किया ऐलान

LIVE: उद्धव और राज ठाकरे ने मिलाया साथ, शिवसेना-मनसे गठबंधन का किया ऐलानLatest News Today Live Updates in Hindi : महाराष्ट्र में जनवरी 2026 में होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए उद्धव और राज ठाकरे एकसाथ आ रहे हैं। 20 साल बाद दोनों भाइयों ने एक-दूसरे से हाथ मिला लिया है। उद्धव और राज ठाकरे ने आज शिवसेना-मनसे गठबंधन का ऐलान किया। इससे पहले दोनों नेता शिवाजी पार्क स्थित बालासाहेब ठाकरे के स्मारक पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। इससे पहले 2006 में दोनों बाला साहेब ठाकरे की रैली में साथ दिखे थे। पल पल की जानकारी...

सिर पर कलश-श्रद्धा और भक्ति का भाव लिए मां नर्मदा की परिक्रमा पर निकले सीएम डॉ. मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु

सिर पर कलश-श्रद्धा और भक्ति का भाव लिए मां नर्मदा की परिक्रमा पर निकले सीएम डॉ. मोहन यादव के बेटे अभिमन्युमध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सादा जीवन-उच्च विचार के लिए जाने जाते हैं। उनकी यह छवि उनके परिवार में भी दिखाई देती है। हाल ही में सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करने वाले उनके बेटे डॉ. अभिमन्यु और बहू डॉ. इशिता नर्मदा परिक्रमा पर निकले हैं। उन्होंने बड़े भाई वैभव-भाभी, बड़ी बहन-जीजाजी के साथ 22 दिसंबर को ओंकारेश्वर से यह परिक्रमा शुरू की। यह परिक्रमा मां नर्मदा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने, नवदांपत्य जीवन की मंगल कामना करने, पारिवारिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति तथा समाज के कल्याण के संकल्प के साथ की जा रही है। इससे पहले अभिमन्यु के बड़े भाई वैभव यादव भी नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं। इस तरह यह परिक्रमा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के परिवार के लिए परंपरा और आस्था का प्रतीक बन गई है। उनके परिवार का मां नर्मदा से गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव रहा है।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com