सोमवार, 15 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: सोमवार, 15 दिसंबर 2025 (15:47 IST)

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop
Flipkart की  End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन  70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं। iPhone 16 Pro में टाइटेनियम फ्रेम, टेक्सचर्ड मैट ग्लास बैक और फ्रंट पर  Ceramic Shield प्रोटेक्शन दिया गया है। स्मार्टफोन Black, White, Natural और Desert Titanium कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।
 
आखिर क्या हैं ऑफर्स  
Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 4,000 रुपएका इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा पुराने फोन के एक्सचेंज पर डिवाइस की कंडीशन और पिनकोड एलिजिबिलिटी के आधार पर 68,050 रुपए तक का एक्सचेंज बेनिफिट दिया जा रहा है। इन दोनों ऑफर्स को जोड़ने पर iPhone 16 Pro की प्रभावी कीमत 70,000 रुपए से काफी नीचे  आ जाती है। हालांकि iPhone 16 Pro Apple का सबसे नया मॉडल नहीं है, लेकिन फ्लैगशिप-ग्रेड परफॉर्मेंस, प्रीमियम डिजाइन और लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट के कारण 2025 में भी यह एक बेहतरीन विकल्प बना हुआ है- खासकर इस रियायती कीमत पर।
 
क्या हैं iPhone 16 Pro के फीचर्स
डिवाइस में 6.3-इंच Super Retina XDR OLED डिस्प्ले है, जो 120Hz ProMotion रिफ्रेश रेट, HDR10 और Dolby Vision सपोर्ट के साथ आता है। आउटडोर में इसकी पीक ब्राइटनेस 2,000 निट्स तक जाती है। फोन को पावर देता है Apple का A18 Pro चिप, जिसमें 6-कोर CPU, 6-कोर GPU और 16-कोर Neural Engine शामिल है। यह गेमिंग, फोटोग्राफी और रोजमर्रा के इस्तेमाल में स्मूद परफॉर्मेंस देता है। iOS में इंटीग्रेटेड Apple Intelligence फीचर्स प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं, साथ ही ऑन-डिवाइस प्राइवेसी पर फोकस रखते हैं।
 
iPhone 16 Pro का कैमरा
कैमरा हमेशा की तरह इस फोन की सबसे बड़ी ताकत है। iPhone 16 Pro में क्वाड-कैमरा सिस्टम दिया गया है। इसमें 48MP मेन कैमरा (एडवांस्ड सेंसर-शिफ्ट स्टेबिलाइजेशन के साथ)। 48MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा। 12MP 5x टेलीफोटो लेंस (टेट्राप्रिज़्म टेक्नोलॉजी के साथ)। 12MP 2x टेलीफोटो विकल्प यह फोन 25x डिजिटल जूम, 4K Dolby Vision वीडियो, 4K 120fps तक ProRes रिकॉर्डिंग, Log वीडियो और Spatial Video कैप्चर को सपोर्ट करता है। 12MP फ्रंट कैमरा 4K वीडियो, नाइट मोड और बेहतर पोर्ट्रेट फीचर्स के साथ आता है।
