रविवार, 11 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Uttar Pradesh news
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: लखनऊ (उप्र) , रविवार, 11 जनवरी 2026 (20:58 IST)

AI के प्रयोग से UP बनेगा हेल्थ व इनोवेश सेक्टर का पावर हाउस

यूपी एआई एंड हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस

Chief Minister Yogi Adityanath
- कॉन्फ्रेंस में नीति, एआई, हेल्थकेयर व डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विषयों पर होगा मंथन
- देश-विदेश के विशेषज्ञ, स्टार्टअप्स और नीति निर्धारक होंगे यूपी एआई हेल्थ कॉन्फ्रेंस में शामिल
- 2 दिनी सम्मेलन से एआई आधारित स्वास्थ्य व्यवस्था को मिलेगी नई दिशा
- सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन
Uttar Pradesh news : उत्तर प्रदेश को देश में आधुनिक, सुलभ और तकनीक-सक्षम स्वास्थ्य व्यवस्था का मॉडल राज्य बनाने की दिशा में योगी सरकार एक ऐतिहासिक पहल करने जा रही है। सोमवार को लखनऊ में दो दिवसीय 'यूपी एआई एंड हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस' प्रारंभ होने जा रहा है, जो राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़कर आम नागरिक तक बेहतर इलाज पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

इस सम्मेलन का उद्घाटन सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस दौरान केन्द्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद, उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील कुमार शर्मा, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह उपस्थित रहेंगे।
कॉन्फ्रेंस में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मनोज कुमार सिंह, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग यादव संबोधित करेंगे।

कार्यक्रम में राज्य और केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। वहीं, नीति आयोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), विश्व बैंक, गेट्स फाउंडेशन, गूगल सहित देश-विदेश के एआई और हेल्थ सेक्टर के विशेषज्ञ सम्मेलन के विभिन्न सेशंस में हिस्सा लेंगे।
उत्तर प्रदेश की प्रगति पर फोकस
उत्तर प्रदेश ने बीते वर्षों में स्वास्थ्य ढांचे, मेडिकल एजुकेशन, डिजिटल गवर्नेंस और निवेश के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह सम्मेलन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उन्हीं नीतियों का विस्तार है, जो 'डिजिटल उत्तर प्रदेश' और 'स्मार्ट हेल्थ सिस्टम' की परिकल्पना को साकार करती हैं।

यह कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को एआई आधारित, भविष्य-तैयार और जन-केंद्रित स्वास्थ्य प्रणाली को और प्रभावी बनाने में कारगर होगा। कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत सोमवार को पहले दिन उद्घाटन सत्र में उत्तर प्रदेश में एआई आधारित स्वास्थ्य नवाचार की दिशा और विजन प्रस्तुत किया जाएगा।

इसके बाद होने वाले सत्रों में वैश्विक स्तर पर हेल्थकेयर में एआई के सफल प्रयोगों, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण में एआई की भूमिका तथा भारतीय राज्यों में एआई की मौजूदा स्थिति पर गहन चर्चा होगी। इसके साथ ही, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, डेटा गवर्नेंस और सुरक्षित एआई अपनाने जैसे विषयों पर मंथन से यह स्पष्ट होगा कि उत्तर प्रदेश किस तरह नीति और तकनीक के संतुलन से स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बना सकता है। 
 
दूसरे दिन के सत्र में इलाज, डायग्नोस्टिक्स और भविष्य की तैयारी पर जोर
मंगलवार को सम्मेलन का दूसरा दिन पूरी तरह व्यावहारिक उपयोग पर केंद्रित रहेगा। एआई के माध्यम से डॉक्टरों, नर्सों, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने, टेलीमेडिसिन और रिमोट केयर को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने पर विशेष सत्र होंगे। वहीं रेडियोलॉजी, टीबी स्क्रीनिंग, पैथोलॉजी, कैंसर और स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेज में एआई के उपयोग से तेज और सटीक जांच की संभावनाओं को रेखांकित किया जाएगा।
स्टार्टअप पिच सत्र और राज्यों के लिए एआई रोडमैप यह बताएंगे कि भविष्य में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे अधिक किफायती और सुलभ होंगी। सम्मेलन के दौरान इनोवेशन एंड एक्सपीरियंस जोन में एआई आधारित हेल्थ सॉल्यूशंस, स्टार्टअप्स और उत्तर प्रदेश में लागू पायलट प्रोजेक्ट्स का लाइव प्रदर्शन किया जाएगा, जो नीति और तकनीक के बीच सेतु का काम करेगा।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

ममता बनर्जी ने CEC ज्ञानेश को लिखा पत्र, SIR को लेकर लगाए कई आरोप

ममता बनर्जी ने CEC ज्ञानेश को लिखा पत्र, SIR को लेकर लगाए कई आरोपMamata Banerjee : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया रिकॉर्ड सही करने के बजाय मतदाताओं के नाम हटाने की कवायद बना दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य न तो सुधार करना है और न ही नाम जोड़ना है, बल्कि केवल नाम काटना है। मुख्यमंत्री ने शादी के बाद उपनाम बदलने वाली महिलाओं की दिक्कतों को भी रेखांकित करते हुए कहा कि उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए बुलाया जा रहा है।

डोनाल्ड ट्रंप : इतिहास में मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं लगता जिसे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए

डोनाल्ड ट्रंप : इतिहास में मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं लगता जिसे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिएDonald Trump : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नोबेल शांति पुरस्कार की दावेदारी पेश की है। उन्होंने दावा किया है कि मैंने भारत-पाकिस्तान समेत 8 युद्ध रुकवाए हैं। लाखों लोगों की जान बचाई है। किसी और ने युद्ध नहीं ख़त्म कराए हैं। उन्होंने कहा, इतिहास में मेरे अलावा मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता, जिसे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से माना था कि ट्रंप की भूमिका की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध टल गया और करीब एक करोड़ लोगों की जान बची।

ट्रंप की तेज चाल से शेयर बाजार धड़ाम, अगले सप्ताह कैसी रहेगी बाजार की चाल?

ट्रंप की तेज चाल से शेयर बाजार धड़ाम, अगले सप्ताह कैसी रहेगी बाजार की चाल?5 दिन में सेंसेक्स 2185 अंक गिरा तो निफ्टी में भी 684 अंकों की गिरावट

अजीत डोभाल का युवाओं से सवाल, इतिहास ने हमें सबक दिया, क्या हमने सीखा?

अजीत डोभाल का युवाओं से सवाल, इतिहास ने हमें सबक दिया, क्या हमने सीखा?Ajit Doval news in hindi : राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल शनिवार को 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग' में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक समय अत्यधिक विकसित सभ्यता था। हमने किसी का मंदिर नहीं तोड़ा, कहीं लूटपाट नहीं की, किसी देश पर हमला नहीं किया, जब दुनिया पिछड़ी हुई थी। लेकिन हमने अपनी सुरक्षा के खतरों को नहीं समझा। इतिहास ने हमें सबक दिया जब हम उदासीन रहे। सवाल है- क्या हमने वह सबक सीखा? क्या आने वाली पीढ़ियां उसे याद रखेंगी? अगर वे भूल गईं, तो यह देश के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी।

ईरान में 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत, ट्रंप की धमकी पर क्या बोले खामेनेई?

ईरान में 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत, ट्रंप की धमकी पर क्या बोले खामेनेई?Iran Protest News : ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में पिछले 13 दिनों से हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं। टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गोली लगने से ईरान में अब तक 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हु्ई है।

और भी वीडियो देखें

PM मोदी बोले- भारत पर है पूरी दुनिया की नजर, देश बनेगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था

PM मोदी बोले- भारत पर है पूरी दुनिया की नजर, देश बनेगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाPrime Minister Narendra Modi : वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (Vibrant Gujarat Regional Conference) को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कहा, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारत में किसानों की पैदावार यानी कृषि उत्पादन नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम दुनिया के टॉप 3 में शामिल हो गए हैं। भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा।

विकसित उत्तर प्रदेश : गांव से तैयार होंगे एक करोड़ उद्यमी, 5 वर्षों में स्थापित होंगे 5 लाख नए उद्यम

विकसित उत्तर प्रदेश : गांव से तैयार होंगे एक करोड़ उद्यमी, 5 वर्षों में स्थापित होंगे 5 लाख नए उद्यमUttar Pradesh news : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी विजन के तहत उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर और उद्यमशील राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। आगामी 5 वर्षों में प्रदेश में 15 लाख नए उद्यम स्थापित किए जाने का प्लान बनाया गया है। इसी के साथ आगामी वर्षों में गांवों से एक करोड़ उद्यमी तैयार करने की योजना है। इस महाअभियान का आधार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) बनेगा, जिसके जरिए स्वयं सहायता समूहों को उद्यमिता से जोड़ा जाएगा।

योगी सरकार की पुलिस का यूपीकॉप ऐप बना आमजन का सारथी

योगी सरकार की पुलिस का यूपीकॉप ऐप बना आमजन का सारथीUttar Pradesh news : योगी सरकार ने पिछले पौने नौ वर्षों में स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर कई कदम उठाए हैं। योगी सरकार की यह मुहिम पुलिस से लेकर आमजन के लिए बड़ी राहत और भरोसे का माध्यम बन गई है। योगी सरकार की यूपी पुलिस का यूपीकॉप ऐप और सिटीजन पोर्टल आज प्रदेशवासियों के लिए 'डिजिटल पुलिस स्टेशन' की तरह काम कर रहा है। प्रदेशवासी ऐप के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं बल्कि 27 प्रकार की पुलिस सेवाओं का लाभ बिना थाने गए उठा रहे हैं।

गुजरात में रिलायंस का निवेश अगले 5 साल में 3.5 लाख करोड़ से बढ़कर 7 लाख करोड़ रुपए होगा : मुकेश अंबानी

गुजरात में रिलायंस का निवेश अगले 5 साल में 3.5 लाख करोड़ से बढ़कर 7 लाख करोड़ रुपए होगा : मुकेश अंबानीMukesh Ambani : वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गुजरात के लिए बड़े निवेश की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजकोट में ट्रेड एग्ज़िबिशन के उद्घाटन के अवसर पर अंबानी ने कहा कि रिलायंस ने राज्य में पिछले 5 वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है जिसे अगले पांच वर्षों में दोगुना कर 7 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा।

केरल में कांग्रेस विधायक गिरफ्तार, दुष्‍कर्म का तीसरा मामला दर्ज, पार्टी ने किया निष्‍कासित

केरल में कांग्रेस विधायक गिरफ्तार, दुष्‍कर्म का तीसरा मामला दर्ज, पार्टी ने किया निष्‍कासितCongress MLA arrested : केरल के पलक्कड़ से कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटाथिल को यौन उत्पीड़न के एक मामले में पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। राहुल के खिलाफ यौन उत्पीड़न का तीसरा मामला सामने आया है। ममकूटाथिल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने वाली महिला का आरोप है कि राहुल ने न सिर्फ जबरन उसका यौन उत्पीड़न किया, बल्कि गर्भपात करने का भी दबाव बनाया। पीड़िता का कहना है कि राहुल के यौन उत्पीड़न करने के बाद वो गर्भवती हो गई थी।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com