मणिशंकर अय्यर ने की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत, बोले- ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो.. BJP ने दिया करारा जवाब

Mani Shankar Aiyar : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मणिशंकर अय्यर अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर उनके पाकिस्तान प्रेम ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। मणिशंकर का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में अय्यर ने केंद्र सरकार को सलाह दी कि भारत को तुरंत 'ऑपरेशन सिंदूर' खत्म करना चाहिए और तनाव खत्म करने के लिए पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। अय्यर के इस बयान ने भाजपा को हमलावर होने का मौका दे दिया है। अय्यर के इस बयान पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है।





अय्यर के इस बयान ने भाजपा को हमलावर होने का मौका दे दिया है। अय्यर के इस बयान पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है। मणिशंकर अय्यर का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब सीमा पर तनाव और आतंकवाद को लेकर भारत का रुख बेहद सख्त है।





भाजपा ने जताई कड़ी आपत्ति : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मणिशंकर अय्यर के इस बयान पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है। वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर पाकिस्तान का पक्ष लेने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हमेशा भारत के आतंकवाद के खिलाफ रुख को कमजोर करती है।





शहजाद पूनावाला ने कहा कि अनेकों आतंकी हमलों के बावजूद कांग्रेस ने एक भी बार पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं किया। पूनावाला ने कहा कि 26/11 के बाद भारतीय वायुसेना ने कहा कि हमला करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने उसे नकारा।

