रविवार, 28 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :इस्लामाबाद , रविवार, 28 दिसंबर 2025 (10:40 IST)

Pakistan : 11 एयरबेस नष्ट, 100 से ज्यादा सैनिकों की मौत, बंकरों में छुपी सेना, कैसे भारतीय मिसाइलों और ड्रोन हमलों से पाकिस्तान में मची थी तबाही

आसिफ अली जरदारी ने सुनाई ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में तबाही की कहानी

Pakistan
पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भारत के खिलाफ एक बार फिर जहरीला बयान उगला है। जरदारी ने कहा कि मई में हुए युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने भारत के आक्रमण का मजबूती से जवाब दिया। इसके बाद भारत सरकार को समझ आ गया कि युद्ध 'बच्चों का खेल' नहीं है। जरदारी ने यह स्वीकार किया कि तनाव के हालात में पाकिस्तान की सेना बंकरों में छिपी हुई थी और उन्हें खुद भी बंकर में रहने की सलाह दी गई थी। हालांकि जरदारी ने माना है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में भारी तबाही मची थी।
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से मचाई थी तबाही
भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में  6-7 मई की दरमियानी रात को भारतीय सेना ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय और ट्रेनिंग सेंटर शामिल थे। इन जगहों से भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश रची जाती थी। 
बताया कितना नुकसान हुआ
जरदारी ने माना कि भारतीय मिसाइलों और ड्रोन हमलों से पाकिस्तान में व्यापक नुकसान हुआ। 11 पाकिस्तानी एयरबेस नष्ट हुए, कम से कम 5 लड़ाकू विमान मार गिराए गए और कथित तौर पर 100 से अधिक पाकिस्तानी सैन्यकर्मियों की मौत हुई। जरदारी शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की पुण्यतिथि पर कराची में एक रैली में शामिल हुए थे। 
 
इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान के संयम के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान चाहता तो और भी भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया जा सकता था।
