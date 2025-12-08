World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ

Nubia M153 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी इसे चीन में लॉन्च किया गया है। यह ZTE और ByteDance द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक AI-फोकस्ड स्मार्टफोन है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला 'ट्रूली एजेंटिक AI फोन' है। इसकी कीमत 3499 युआन (लगभग 44,000 रुपए) रखी गई है।

यह स्मार्टफोन दमदार Snapdragon 8 Elite चिपसेट, 6000mAh की बड़ी बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग, 50+50+50 MP ट्रिपल रियर कैमरा और 16GB RAM जैसी हाई-एंड स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है।

Nubia M153 फिलहाल केवल चीन में सीमित मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि यह एक प्रोटोटाइप मॉडल है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है ByteDance के Doubao AI एजेंट का ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर इंटीग्रेशन, जो फोन को वॉयस कमांड के आधार पर जटिल कार्य ऑटोनॉमस तरीके से करने में सक्षम बनाता है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 50MP मेन कैमरा (f/1.68, OIS), 50MP टेलीफोटो (2.5x ऑप्टिकल ज़ूम) और 50MP अल्ट्रावाइड लेंस शामिल है। सेल्फी के लिए भी 50MP फ्रंट कैमरा दिया गया है।

कैसा है परफॉर्मेंस

परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन में Snapdragon 8 Elite चिपसेट, 16GB RAM और 512GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। यह Android पर चलता है, जिसमें Doubao AI सिस्टम गहराई से इंटीग्रेटेड है। गेमिंग, मल्टीटास्किंग और वीडियो एडिटिंग जैसे हैवी टास्क इसमें आसानी से किए जा सकते हैं।

पॉवरफुल बैटरी

Nubia M153 में 6000mAh की पावरफुल बैटरी दी गई है, जो एक दिन तक आराम से चलती है। इसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। Edited by : Sudhir Sharma