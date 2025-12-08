सोमवार, 8 दिसंबर 2025
  7.6 Magnitude Earthquake Strikes Off Japan Coast, Several Injured; Tsunami Warning Issued
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
टोक्यो , सोमवार, 8 दिसंबर 2025 (23:19 IST)

जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी

भूकंप के झटकों से एक बार भूकंप से दहला है। मीडिया खबरों के मुताबिक जापान में आओमोरी प्रान्त के पास 7.6 तीव्रता का भूंकप आया है। देश की मौसम विज्ञान एजेंसी ने आओमोरी, इवाते और होक्काइडो प्रान्तों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है। इससे पहले इसकी तीव्रता 7.6 बताई गई थी। 
भूकंप स्थानीय समयानुसार रात 11.15 बजे आया। आओमोरी में सुनामी की छोटी लहरें आनी शुरू हो गई हैं। फिलहाल इनकी ऊंचाई 40 सेमी तक है। एजेंसी ने चेतावनी दी है कि बाद में और भी ऊंची सुनामी जापान के उत्तर-पूर्वी तटों तक पहुंच सकती है। यहां 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। 
मीडिया खबरों के मुताबिक भूकंप का केंद्र जापान के तट से 70 किमी दूर समुद्र में 50 किमी की गहराई में था। भूकंप के बाद आओमोरी प्रांत में 2,700 घरों में बिजली गुल हो गई है। आओमोरी शहर में आग लगने की 2 घटनाएं हुई हैं। आओमोरी प्रीफ में सड़क ढहने से 1 और होक्काइडो में गिरने से 2 लोग घायल हुए हैं। Edited by : Sudhir Sharma
