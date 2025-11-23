रविवार, 23 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. अन्य खेल
  3. समाचार
  4. Lakshya Sen clinches Australian Open title with a straight win
Written By WD Sports Desk
Last Updated : रविवार, 23 नवंबर 2025 (16:23 IST)

लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीतकर खत्म किया खिताब का सूखा

Lakshya Sen
लक्ष्य सेन ने रविवार को सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतकर अपने करियर का छठा और इस साल का पहला बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर टाइटल जीता।

इंडिया के टॉप रैंक वाले पुरुष एकल बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, जो 14वें नंबर पर हैं, को बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 टूर्नामेंट के फाइनल में जापान के वर्ल्ड नंबर 26 युशी तनाका पर 21-15, 21-11 से क्लीन जीत के लिए 38 मिनट लगे। यह दोनों शटलर्स के बीच पहली आमने-सामने की भिड़ंत थी।

सिडनी में सेन की जीत पिछले साल दिसंबर में सैयद मोदी इंटरनेशनल के बाद उनका पहला बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर टाइटल है।उनके करियर में 2019 में दो सुपर 100 टाइटल – डच ओपन और सारलोरलक्स ओपन – के साथ-साथ 2022 में इंडिया ओपन सुपर 500 और 2023 में कनाडा ओपन सुपर 500 भी शामिल हैं।
सेन इस साल बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर पर टाइटल जीतने वाले सिर्फ़ दूसरे भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी भी बने। आयुष शेट्टी ने जून में यूएस ओपन सुपर 300 टाइटल जीता था।

फाइनल में, सेन ने लगातार चार पॉइंट बनाकर शुरुआती गेम 7-3 से अपने नाम कर लिया। तनाका ने थोड़ी देर के लिए स्कोर 17-15 कर लिया, लेकिन सातवें सीड वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने चार पॉइंट की बढ़त बनाकर गेम अपने नाम कर लिया।

दूसरे गेम में भी ऐसा ही हुआ। एक सधी हुई शुरुआत के बाद, सेन ने इंटरवल तक छह पॉइंट की बढ़त बना ली और उसके बाद मजबूती से कंट्रोल में रहकर शानदार जीत हासिल की। लक्ष्य सेन ने शनिवार को चाउ टिएन चेन के खिलाफ सेमीफाइनल में तीन मैच पॉइंट बचाकर जीत हासिल की और फाइनल में अपनी लय बनाए रखी। क्वार्टर फाइनल में, लक्ष्य सेन ने हमवतन आयुष शेट्टी को हराया।

इस साल की शुरुआत में, लक्ष्य हांगकांग ओपन में रनर-अप रहे और पिछले हफ्ते कुमामोटो मास्टर्स सहित दो सेमीफाइनल में भी खेले।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तानवैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरु हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरु होने से दो दिन पहले यह घोषणा हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिशन (बीसीबी) को दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता को जोड़ना पड़ा।

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवारभारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदकYonex Sunrise BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार किया

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार कियाभारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।उनतीस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबलामैक्सवेल ने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com