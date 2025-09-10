साल में तीसरी बार शर्मसार, PV सिंधू फिर हुई पहले दौर में ही बाहर (Video)

तीसरे और निर्णायक गेम में दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे के सामने कड़ी चुनौती पेश की। इस गेम में दोनों खिलाड़ी एक समय 19-19 की बराबरी पर थे, लेकिन क्रिस्टोफरसन ने लगातार दो अंक बनाकर सिंधू का सफर यहीं पर समाप्त कर दिया।रुतपर्णा पांडा और श्वेतपर्णा पांडा की महिला युगल जोड़ी को राउंड-32 के मैच में हांगकांग की ओई की वेनेसा पांग और सुम याउ वोंग से मात्र 28 मिनट में 17-21, 9-21 से हार का सामना करना पड़ा। चेन चेंग कुआन और ह्सू यिन-हुई की चीनी ताइपे की जोड़ी ने ध्रुव कपिला और तनिषा क्रैस्टो को 31 मिनट में 16-21, 11-21 से हराया। (भाषा)
PV Sindhu loses against Denmark's Line Chirstophersen for the first time in six meetings. 21-15 16-21 19-21.
The Dane fights back from a game down to win in three. Sindhu did well to take the lead in Game 3 from 11-15 down but couldn't convert.
