विश्व चैंपियनशिप में सिंधू ने नंबर 2 को हराया, मिश्रित युगल में भारतीय जोड़ी ने किया उलटफेर सिंधु और ध्रुव कपिला-तनिषा क्रैस्टो क्वार्टरफाइनल में

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पी वी सिंधु ने एकल में तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रैस्टो ने मिश्रित युगल में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप 2025 के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है।सिंधु ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए गुरूवार को विश्व की दूसरे नंबर की खिलाड़ी चीन की वांग झीयी पर जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। 2019 की विश्व चैंपियन सिंधु ने पहले गेम में जीत के साथ अपनी पकड़ मजबूत कर ली, और फिर दूसरे गेम में अपनी प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से मात देते हुए केवल 48 मिनट में 21-19, 21-15 से जीत हासिल की।सिंधु, जिन्होंने पहले मैच में बुल्गारिया की कालोयाना नलबांटोवा और दूसरे मैच में मलेशिया की करुपाथेवन लेत्शाना को हराया था, शुक्रवार को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए इंडोनेशियाई शटलर पुत्री कुसुमा वर्दानी से भिड़ेंगी।इससे पहले भारतीय जोड़ी ने पांचवीं वरीयता प्राप्त हांगकांग चीन के तांग चुन मान और त्से यिंग सुएट को एक घंटे 3 मिनट तक चले कड़े मुकाबले में 19-21, 21-12, 21-15 से हराया।शुरुआती गेम में मामूली अंतर से हारने के बाद, ध्रुव और तनिषा ने आत्मविश्वास के साथ वापसी की और दूसरे गेम में दबदबा बनाया और अपनी लय को निर्णायक गेम तक बरकरार रखा। इस जीत के बाद अब क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला चौथी वरीयता प्राप्त मलेशिया की चेन तांग जी और तोह ई वेई की जोड़ी से होगा, जहां भारतीय जोड़ी अपने प्रभावशाली प्रदर्शन को जारी रखना चाहेगी।