खरगोश से लेकर मुर्गी तक, Zoo ने लोगों को अपने पालतू जानवर दान देने की अपील की, वजह चौंकाने वाली

There were a total of 6 incidents of aircraft engine failure: सरकार ने मंगलवार को बताया कि इस वर्ष अब तक विमान के इंजन बंद होने की कुल 6 घटनाएं और 'मे डे कॉल' (may day call) की 3 घटनाएं दर्ज की गई हैं। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी सूचित किया इंडिगो (IndiGo) और स्पाइसजेट (SpiceJet) के विमानों में इंजन बंद होने की 2-2 घटनाएं हुईं जबकि एअर इंडिया (Air India) और एलायंस एयर में से प्रत्येक के साथ 1-1 ऐसी घटना दर्ज की गई।