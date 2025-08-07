प्रयागराज में UP एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर आशीष रंजन मुठभेड़ में ढेर

UP STF Encounter: उत्तरप्रदेश के प्रयागराज जिले के यमुना नगर में शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में गुरुवार को तड़के उत्तरप्रदेश विशेष कार्यबल (UP STF) की प्रयागराज इकाई ने धनबाद के कुख्यात अपराधी आशीष रंजन सिंह (Ashish Ranjan Singh) उर्फ छोटू को एक मुठभेड़ में मार गिराया। एसटीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड के धनबाद में हत्या, रंगदारी, लूट और सुपारी लेकर हत्या करने जैसे कई जघन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के आरोपी आशीष रंजन सिंह पर 4 लाख रुपए का इनाम घोषित था।

अनेक हथियार बरामद : उन्होंने बताया कि एसटीएफ ने घटनास्थल से 1 एके 47 राइफल और 1 मैगजीन, 7 जिंदा कारतूस, 10 खोखा कारतूस, 1 देशी पिस्तौल और मैगजीन, पिस्तौल के 6 कारतूस और 2 खोखा कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकल बरामद की है। अधिकारी ने बताया कि एसटीएफ को विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि आशीष रंजन प्रयागराज में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर एसटीएफ की टीम बुधवार देर रात यमुना नगर के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में वाहनों की जांच शुरू की।

पुलिस टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी : उन्होंने बताया कि आज तड़के एक मोटरसाइकल पर सवार 2 व्यक्ति आते दिखे जिन्हें रुकने का इशारा किया गया। तभी उन्होंने पुलिस टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी घायल हो गया जबकि दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग निकला। आरोपी आशीष रंजन के इलाज के लिए शंकरगढ़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

Edited by: Ravindra Gupta