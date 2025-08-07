गुरुवार, 7 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :प्रयागराज , गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (16:45 IST)

प्रयागराज में UP एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर आशीष रंजन मुठभेड़ में ढेर

UP STF Encounter: उत्तरप्रदेश के प्रयागराज जिले के यमुना नगर में शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में गुरुवार को तड़के उत्तरप्रदेश विशेष कार्यबल (UP STF) की प्रयागराज इकाई ने धनबाद के कुख्यात अपराधी आशीष रंजन सिंह (Ashish Ranjan Singh) उर्फ छोटू को एक मुठभेड़ में मार गिराया। एसटीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड के धनबाद में हत्या, रंगदारी, लूट और सुपारी लेकर हत्या करने जैसे कई जघन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के आरोपी आशीष रंजन सिंह पर 4 लाख रुपए का इनाम घोषित था।ALSO READ: पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई हत्याकांड मामले में वांछित 2 इनामी अभियुक्त मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार
 
अनेक हथियार बरामद : उन्होंने बताया कि एसटीएफ ने घटनास्थल से 1 एके 47 राइफल और 1 मैगजीन, 7 जिंदा कारतूस, 10 खोखा कारतूस, 1 देशी पिस्तौल और मैगजीन, पिस्तौल के 6 कारतूस और 2 खोखा कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकल बरामद की है। अधिकारी ने बताया कि एसटीएफ को विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि आशीष रंजन प्रयागराज में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर एसटीएफ की टीम बुधवार देर रात यमुना नगर के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में वाहनों की जांच शुरू की।ALSO READ: मथुरा में 1 करोड़ की चांदी लूट का मुख्य आरोपी नीरज मुठभेड़ में ढेर, दूसरा घायल
 
पुलिस टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी : उन्होंने बताया कि आज तड़के एक मोटरसाइकल पर सवार 2 व्यक्ति आते दिखे जिन्हें रुकने का इशारा किया गया। तभी उन्होंने पुलिस टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी घायल हो गया जबकि दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग निकला। आरोपी आशीष रंजन के इलाज के लिए शंकरगढ़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।ALSO READ: मेरठ में 2 मासूमों की निर्मम हत्या, आरोपी तांत्रिक असद मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार
 
उन्होंने बताया कि मृतक आशीष रंजन (28) के खिलाफ धनबाद के सरायढेला थाना में जमीन कारोबारी समीर मंडल की हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज है। इसी तरह, इसके खिलाफ कोयला व्यापारी नीरज तिवारी की हत्या के आरोप में थाना कतरास में मुकदमा दर्ज है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, मृतक आशीष रंजन पर सर्फुल हसन उर्फ लाला की हत्या की सुपारी लेकर हत्या करने और झरिया निवासी टायर शोरूम के मालिक रंजीत साव की हत्या कराने का भी आरोप है। इसके खिलाफ धनबाद के विभिन्न थानों में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।(भाषा)ALSO READ: मुठभेड़ में मारा गया गोपाल खेमका मर्डर केस का आरोपी, शूटर को दी थी बंदूक
 
Edited by: Ravindra Gupta
