WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

This series win is definitely up there with winning the WTC: Bavuma pic.twitter.com/M14ndYzDZj — RevSportz Global (@RevSportzGlobal) November 26, 2025

मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी।लेकिन इस दौरे पर टीम ने 2-0 से ना केवल भारत को हराया बल्कि गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम को सबसे बड़ी (408 रनों) से हार दी। गौरतलब है कि टेम्बा बावुमा की यह 11वीं टेस्ट जीत है और बतौर कप्तान वह अब तक अविजित हैं।लेकिन बावुमा का मानना ​​है कि 2023 में कोच शुक्री कॉनराड के कार्यभार संभालने के बाद से इस टीम को टेस्ट श्रृंखला में हार का सामना नहीं करना पड़ा है और अब उनकी टीम इतनी परिपक्व और आत्मविश्वास से भरी है कि वह कड़ी चुनौती पेश करके भारत में अब तक की दूसरी श्रृंखला जीत चुकी है।गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट की जीत के बाद बावुमा ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतना काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत में जीतना इसके बाद दूसरे नंबर पर है। ’’उन्होंने कहा, ‘‘यह ऐसा कुछ है जो हम लंबे समय से ऐसा नहीं कर पाए थे। इसलिए महत्वाकांक्षा के मामले में यह निश्चित रूप से ऊपर है। ’’बावुमा ने कहा, ‘‘हम चुनौती की गंभीरता को समझते हैं। इसलिए हम इसकी अहमियत जानते हैं।’’दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ने कहा, ‘‘हम इस चुनौती के लिए तैयार थे। भारतीय टीम में शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन थोड़े कम अनुभवी भी हैं। इसी तरह हमारी टीम भी है, हमारे खिलाड़ी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से मुकाबला करना चाहते हैं। ’’बावुमा ने न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन से मिले ‘टिप्स’ की बात साझा की जिसमें ‘टॉस जीतने’ की बात की गई थी। मुंबई में एक पुरस्कार समारोह में बावुमा ने विलियमसन से ‘टिप्स’ मांगे थे क्योंकि न्यूजीलैंड ने पिछले साल भारत को उसकी सरजमीं पर 3-0 से मात दी थी।उन्होंने कहा, ‘‘मैं केन से एक पुरस्कार समारोह में मिला था, मैंने उनसे कुछ ‘टिप्स’ मांगने की कोशिश की तो उन्होंने ज्यादा खुलकर नहीं बताया लेकिन उन्होंने इतना कहा, ‘सुनिश्चित करो कि तुम टॉस जीत जाओ’। ’’दोनों टेस्ट में टेम्बा बावुमा टॉस भी जीते और मैच भी।