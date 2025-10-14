23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

श्रीकांत ने हाल ही में कहा था, ‘‘केवल एक सदस्य है, हर्षित राणा… कोई नहीं जानता कि वह टीम में क्यों है। सबसे अच्छा यही है कि हर्षित राणा की तरह बनें और टीम में चयन के लिए गंभीर की लगातार हां में हां मिलाते रहें।’’दिल्ली के क्रिकेटर राणा ने पिछले साल गंभीर के मुख्य कोच बनने के बाद से दो टेस्ट, पांच वनडे और तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं।ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला 19 अक्टूबर से शुरू होगी।
Gautam Gambhir on Harshit Rana :— KKR Karavan (@KkrKaravan) October 14, 2025
It's a little shameful that you are targeting a 23 year old. Social media trolling of harshit is just not right & imagine the mindset.
If you want, then target me, I can handle it but leave that Kid alone & it's same for all the youngsters pic.twitter.com/99AVP0mE0O