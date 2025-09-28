हार्दिक पांड्या बाहर तो रिंकू सिंह की लगी लॉट्री पर अर्शदीप सिंह हुए ड्रॉप

INDvsPAK भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में रविवार को टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतने के बाद कहा कि पिच सख्त नजर आ रही है और विकेट खेल के लिए अच्छी है। भारतीय कप्तान ने कहा कि उनकी टीम के लिए मौक़े से अधिक महत्व इस बात का है कि वे उसी खेल को जारी रखना चाहते हैं। रिंकू सिंह और शिवम दुबे टीम में शामिल किए गए हैं। अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या और हर्षित राणा नहीं खेल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह आज का मुक़ाबला खेल रहे हैं।





पाकिस्तान के कप्तान सलमान आग़ा ने कहा कि अब तक जो उनकी टीम ने यहां खेला है उसको देखते हुए पिच अलग नजर नहीं आ रही है और पाकिस्तान की टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

टीमें :





पाकिस्तान : साहिबज़ादा फरहान, फखर जमान, सईम अयूब, सलमान आग़ा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद नवाज, हारिस रउफ, अबरार अहमद





भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह