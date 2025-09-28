J&K : कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षाबलों से मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर
Encounter with security forces in Kupwara : सुरक्षाबलों ने रविवार सुबह उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर की हैदर चौकी पर घुसपैठ रोधी अभियान के दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है, जबकि अंतिम समाचार मिलने तक अन्य से मुठभेड़ जारी थी। इस बीच, यह खबर लिखे जाने तक इलाके में तलाशी अभियान जारी था।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षाबलों ने इस तरफ घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों के एक समूह को चुनौती दी। गोलीबारी के दौरान हैदर चौकी के पास दो आतंकवादी मारे गए।
मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है, जबकि अंतिम समाचार मिलने तक अन्य से मुठभेड़ जारी थी। इस बीच, यह खबर लिखे जाने तक इलाके में तलाशी अभियान जारी था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।