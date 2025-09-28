रविवार, 28 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. 2 terrorists were killed in an encounter in Kupwara Kashmir
Written By सुरेश एस डुग्गर
Last Updated :जम्‍मू , रविवार, 28 सितम्बर 2025 (18:01 IST)

J&K : कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षाबलों से मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर

2 terrorists were killed in an encounter in Kupwara Kashmir
Encounter with security forces in Kupwara : सुरक्षाबलों ने रविवार सुबह उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर की हैदर चौकी पर घुसपैठ रोधी अभियान के दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है, जबकि अंतिम समाचार मिलने तक अन्‍य से मुठभेड़ जारी थी। इस बीच, यह खबर लिखे जाने तक इलाके में तलाशी अभियान जारी था। 

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षाबलों ने इस तरफ घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों के एक समूह को चुनौती दी। गोलीबारी के दौरान हैदर चौकी के पास दो आतंकवादी मारे गए।
मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है, जबकि अंतिम समाचार मिलने तक अन्‍य से मुठभेड़ जारी थी। इस बीच, यह खबर लिखे जाने तक इलाके में तलाशी अभियान जारी था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मप्र पर्यटन विकास निगम का इनकार तो इंदौर के किन नेताओं के दबाव में लाल बाग की अनुमति हो रही स्‍वीकार?

मप्र पर्यटन विकास निगम का इनकार तो इंदौर के किन नेताओं के दबाव में लाल बाग की अनुमति हो रही स्‍वीकार?मप्र पर्यटन विकास निगम लिखी चिट्ठी, किसी को न दें लाल बाग, फिर भी धड़ल्‍ले से हो रहे आयोजन

कर्फ्यूग्रस्त लद्दाख में फंस गई हूं, मैंडी ने कहा- यह किसी बुरे सपने से कम नहीं

कर्फ्यूग्रस्त लद्दाख में फंस गई हूं, मैंडी ने कहा- यह किसी बुरे सपने से कम नहींप्रशासनिक अधिकारियों के व्यवहार को लेकर जताई नाराजगी

लेह हिंसा का पाकिस्तान और नेपाल कनेक्शन, वांगचुक को लेकर क्या कहा DGP जामवाल ने

लेह हिंसा का पाकिस्तान और नेपाल कनेक्शन, वांगचुक को लेकर क्या कहा DGP जामवाल नेDGP Jamwals allegations against Wangchuk: लद्दाख के पुलिस महानिदेशक एसडी सिंह जामवाल ने शनिवार को कहा कि कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के विरोध-प्रदर्शनों के वीडियो सीमा पार भेजने वाले एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट की पिछले माह हुई गिरफ्तारी के संदर्भ में, पुलिस वांगचुक के पाकिस्तान से कथित संबंधों की जांच कर रही है।

चाचा-भतीजा वसूली में लिप्त थे, दंगाइयों की आवभगत होती थी

चाचा-भतीजा वसूली में लिप्त थे, दंगाइयों की आवभगत होती थीChief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली की घटना पर कहा- बरेली में एक मौलाना भूल गया था कि शासन किसका है। वह धमकी देकर जाम लगाने की बात करता था, लेकिन हमने कहा कि न जाम होगा, न कर्फ्यू लगेगा। हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी दंगा करना भूल जाएंगी। योगी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि 'चाचा-भतीजा' वसूली के धंधे में लिप्त थे। दंगाइयों की आवभगत होती थी।

टैरिफ से लेकर H1B तक ट्रंप के फैसलों से शेयर बाजार में भूचाल, कैसा रहेगा अगला सप्ताह

टैरिफ से लेकर H1B तक ट्रंप के फैसलों से शेयर बाजार में भूचाल, कैसा रहेगा अगला सप्ताहसितंबर के 15 पहले कारोबारी दिनों में सेंसेक्स 2842 अंक और निफ्टी 898 अंक बढ़ा। हालांकि इस हफ्ते दोनों ही इंडेक्सों में क्रमश: 2199 और 673 अंकों की भारी गिरावट आई।

और भी वीडियो देखें

जयशंकर की चाल में फंसा पाकिस्तान, UN में रिएक्शन के चक्कर में खुद को बता दिया आतंक का अड्डा

जयशंकर की चाल में फंसा पाकिस्तान, UN में रिएक्शन के चक्कर में खुद को बता दिया आतंक का अड्डाविदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र (UN) के मंच से पाकिस्तान पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताते हुए आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। दुनिया के सामने अपनी करतूतों का चिट्ठा खुलते देख पाकिस्तान तिलमिला गया।

तेजस्वी ने नीतीश की घोषणाओं पर उठाए सवाल, पूछा कहां से आएंगे 7 लाख करोड़?

तेजस्वी ने नीतीश की घोषणाओं पर उठाए सवाल, पूछा कहां से आएंगे 7 लाख करोड़?Tejashwi Yadav news in hindi : राजद नेता एवं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार की बजट तथा हालिया घोषणाओं पर गंभीर सवाल उठाते हुए रविवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर राज्य का राजस्व कैसे बढ़ेगा, राशि कहां से आएगी और घोषणाएं धरातल पर कब पूरी होंगी।

मुंबई में रातभर हुई भारी बारिश, ट्रेन और बस सेवाएं बाधित, प्रशासन ने की यह अपील

मुंबई में रातभर हुई भारी बारिश, ट्रेन और बस सेवाएं बाधित, प्रशासन ने की यह अपीलMumbai weather update News : मुंबई में ‘रेड अलर्ट’ की चेतावनी के बीच रातभर भारी बारिश हुई लेकिन रविवार सुबह तक बारिश की तीव्रता कम हो गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, पिछले 24 घंटे में दक्षिण मुंबई के कुछ हिस्सों में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेन सेवाएं कुछ समय की देरी से चल रही हैं जबकि बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) उपक्रम की बसें बिना किसी मार्ग परिवर्तन के सेवाएं दे रही हैं।

उत्तराखंड के CM धामी ने किया बाजारों का भ्रमण, GST को लेकर दुकानदारों से किया संवाद

उत्तराखंड के CM धामी ने किया बाजारों का भ्रमण, GST को लेकर दुकानदारों से किया संवादChief Minister Pushkar Singh Dhami News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 4 दिन से लगातार बाजारों का भ्रमण कर स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान जीएसटी की दरों में कटौती को लेकर दुकानदारों व ग्राहकों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने दुकानदारों से साफ-सफाई, ग्राहक सुविधा व बाजार व्यवस्थापन पर भी विशेष ध्यान देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से देशवासियों से की गई स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील की।

उपद्रवियों को CM योगी की चेतावनी, ऐसी सजा मिलेगी कि पीढ़ियां याद रखेंगी

उपद्रवियों को CM योगी की चेतावनी, ऐसी सजा मिलेगी कि पीढ़ियां याद रखेंगीCM Yogi Adityanath news in hindi : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि शांति भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी अराजक हरकत के ऐसे परिणाम होंगे जिन्हें आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com