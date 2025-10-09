गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (16:41 IST)

गिल की कप्तानी में वनडे विश्वकप 27 खेलेंगे रोहित कोहली, कप्तान ने किया इशारा

Rohit Sharma
रोहित शर्मा और विराट कोहली की एकदिवसीय विश्वकप 2027 की भागेदारी पर शुभमन गिल ने एक बड़ा बयान दिया है। हाल ही में  एकदिवसीय प्रारुप के कप्तान नियुक्त हुए शुभमन गिल ने कहा है कि दोनों दिग्गज खिलाड़ी एकदिवसीय विश्वकप 2027 की योजनाओं में शामिल हैं। हालांकि यह बयान अजीत आगरकर के उस बयान से मेल नहीं खाता है जिसमें उन्होंने कहा है कि दोनों बल्लेबाज एकदिवसीय विश्वकप 2027 के लिए उत्साहित नहीं दिखते।

रोहित और कोहली को वनडे क्रिकेट में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए बल्ले से रन बनाने होंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोनों का अंतरराष्ट्रीय करियर खत्म होने की ओर बढ़ जायेगा।लेकिन शुभमन गिल ऐसा नहीं मानते, ऐसे में कप्तान का बयान चयन समिति के मुखिया से मेल नहीं खाता।

गिल ने 2027 के विश्व कप पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं और अपना रोडमैप तैयार कर लिया है।उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि विश्व कप खेलने से पहले हमारे पास लगभग 20 वनडे मैच हैं और निश्चित रूप से अंतिम लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका में विश्व कप है इसलिए हम जो भी खेलेंगे और जिन खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे, वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। हम विश्व कप से पहले एक शानदार सत्र की पूरी कोशिश करेंगे। ’’उन्होंने कहा, ‘‘उम्मीद है कि हम पूरी तैयार से दक्षिण अफ्रीका जाएंगे और विश्व कप जीतेंगे। ’
रोहित शर्मा और विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम में चुना गया है जिसकी घोषणा बीसीसीआई ने की। वनडे मैच 19 से 25 अक्टूबर के बीच सिडनी, एडीलेड और मेलबर्न में खेले जायेंगे जिसके बाद पांच मैचों की टी20 श्रृंखला होनी है।
Shubhman Gill
कोहली और रोहित के नाम वनडे में संयुक्त रूप से 83 शतक और 25,000 से ज्यादा रन है। भारतीय क्रिकेट में इस बात की चर्चा है कि अक्टूबर 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप तक रोहित 40 और कोहली 39 साल के हो जायेंगे। ऐसे में क्या ये दोनों दिग्गज तब तक टिके रह पायेंगे।इन दोनों खिलाड़ियों ने देश के लिए आखिरी टूर्नामेंट दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी खेला था।

जहां कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप लीग चरण में लक्ष्य का सफलता से पीछा करते हुए शतक जड़ा था। रोहित ने फाइनल में लक्ष्य का पीछा करने के दौरान शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी।कोहली और रोहित ने 2024 में विश्व कप जीत के साथ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा लेकिन इन दोनों का टेस्ट संन्यास काफी शांत रहा।
