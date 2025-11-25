मंगलवार, 25 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Ranchi city of MS Dhoni in grip of Rohit Kohli Euphoria ahead of SA ODI
Written By WD Sports Desk
Last Updated : मंगलवार, 25 नवंबर 2025 (16:41 IST)

धोनी के शहर में RO-KO के लिए दीवानगी, पहले वनडे के लिए टिकटों की होड़

Rohit Sharma
रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में 30 नवंबर को होने वाले भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।मंगलवार सुबह 9 बजे से टिकटों की बिक्री शुरू होने से पहले ही हजारों लोगों की भीड़ स्टेडियम पहुंच गई। कई फैंस तो देर रात ही टिकट काउंटर के बाहर पहुंच गए ताकि सुबह सबसे पहले टिकट खरीदने वालों में उनका नाम शामिल हो सके।

टिकट बिक्री के लिए स्टेडियम के वेस्ट गेट के पास 6 काउंटर लगाए गए हैं। सुबह 9 बजे मिलनी शुरू हो गई। टिकट खरीदने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है।एक व्यक्ति अधिकतम दो टिकट खरीद सकेगा। जेएससीए ने महिला दर्शकों के लिए एक अलग काउंटर की व्यवस्था की है। वहीं, दो काउंटर ऑनलाइन टिकट बुक कराने वालों को टिकट उपलब्ध कराएंगे। शेष तीन काउंटर आम दर्शकों के लिए रखे गए हैं।

सुबह होने से पहले ही स्टेडियम के चारों ओर लंबी कतारें नजर आने लगीं। कई युवाओं ने रातभर स्टेडियम परिसर में ही इंतजार किया। सुबह करीब 7 बजे के बाद भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस को व्यवस्था संभालने के लिए अतिरिक्त जवान बुलाने पड़े। स्टेडियम के इर्द-गिर्द माहौल पूरी तरह क्रिकेटमय दिखाई दिया।


प्रशासन ने बढ़ती भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए हैं। स्टेडियम परिसर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिसबल तैनात किया गया है। भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग की गई है, जबकि पार्किंग स्थलों और प्रवेश मार्गों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिसकर्मी लगातार भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने में जुटे हैं।

स्टेडियम प्रबंधन के अनुसार, ऑनलाइन टिकट की बिक्री पहले ही बड़ी संख्या में हो चुकी है और अब ऑफलाइन काउंटरों पर सीमित संख्या में टिकट उपलब्ध हैं।क्रिकेट प्रेमियों में इस मैच को लेकर खास रोमांच है क्योंकि काफी समय बाद रांची में एकदिवसीय मुकाबला आयोजित हो रहा है।

जेएससीए उपाध्यक्ष संजय पांडे ने बताया कि टिकट बिक्री की सभी तैयारियां पहले की पूरी कर ली गई है। वहीं टिकट खरीदने के दौरान भगदड़ या किसी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि टिकट की कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। यदि कोई व्यक्ति टिकट की ब्लैक मार्केटिंग करते पकड़ा जाता है, तो उसके पास से जब्त सभी टिकट रद्द कर दिए जाएंगे। पर्याप्त संख्या में टिकट उपलब्ध हैं। दर्शक लाइन में लगकर आराम से टिकट प्राप्त कर सकेंगे।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
घरेलू धरती पर सबसे बड़ा लक्ष्य पाने उतरी भारतीय टीम ने गंवाए ओपनर्स

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तानवैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरु हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरु होने से दो दिन पहले यह घोषणा हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिशन (बीसीबी) को दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता को जोड़ना पड़ा।

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवारभारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदकYonex Sunrise BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार किया

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार कियाभारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।उनतीस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबलामैक्सवेल ने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com