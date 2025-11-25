घरेलू धरती पर सबसे बड़ा लक्ष्य पाने उतरी भारतीय टीम ने गंवाए ओपनर्स
दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी चौथे दिन मंगलवार को पांच विकेट पर 260 रन पर घोषित कर भारत के सामने जीत के लिए 549 रन का बेहद मुश्किल लक्ष्य रखा।इसके जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। यशस्वी जायसवाल ने एक कट शॉट मारने की कोशिश में कीपर को कैच थमा दिया। यशस्वी ने 20 गेंदो में 1 चौका और छक्का लगाकर 20 गेंदो में 13 रन बनाए। वहीं लोकेश राहुल 29 गेंदो में 6 रन बनाकर हार्मर की गेंद पर बोल्ड हो गए।
यह सिर्फ़ दूसरी बार है जब भारत को घरेलू टेस्ट में 500 से ज़्यादा का टारगेट दिया गया है। इससे पहले 2004 में नागपुर में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 543 रन का टारगेट दिया था। वह मैच वे 342 रन से हार गए थे, जो रनों के हिसाब से उनकी सबसे बड़ी हार है।548 रन अंतिम पारी के लिए भारत को दिया जाने वाला सबसे बड़ा लक्ष्य है।
दक्षिण अफ्रीका ने कल के बिना कोई विकेट खोये 26 रन से आगे खेलना शुरू किया और पांच विकेट पर 260 रन पर अपनी पारी घोषित की। दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में 288 रन की बढ़त हासिल थी।
मेहमान टीम की दूसरी पारी में ट्रिस्टन स्टब्स ने 180 गेंदों में नौ चौकों और एक छक्के की मदद से 94 रन बनाये। स्टब्स को लेफ्ट आर्म स्पिनर रवींद्र जडेजा ने बोल्ड किया। जडेजा दूसरी पारी में 62 रन पर चार विकेट लेकर भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे।
रायन रिकलटन ने 35, एडन मारक्रम ने 29, टोनी डीज़ॉर्ज़ी ने 49 और वियान मुल्डर ने नाबाद 35 रन बनाये। जडेजा के चार विकेट के अलावा वाशिंगटन सुंदर को 67 रन पर एक विकेट मिला।