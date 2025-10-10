ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को उम्मीद है कि वह भारत के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ में अब भी खेल सकते हैं, हालांकि पिछले सप्ताह ही उनकी टूटी हुई दाहिनी कलाई की सर्ज़री हुई थी।
मैक्सवेल को यह चोट माउंट मोंगानुई में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ की तैयारी के दौरान नेट्स में गेंदबाज़ी करते हुए मिचेल ओवेन का ज़ोरदार शॉट उनकी कलाई पर लगी थी। इसके बाद उन्होंने सर्ज़री का विकल्प चुना ताकि रिकवरी का समय घटाकर चार सप्ताह किया जा सके और भारत के ख़िलाफ़ खेलने का मौक़ा मिले।
मैक्सवेल का नाम ऑस्ट्रेलिया की पहली दो T20I टीम (29 और 31 अक्तूबर, कैनबरा और मेलबर्न) में नहीं था, लेकिन गुरुवार को मेलबर्न में उन्होंने कहा कि वह सीरीज़ के आखिरी तीन मैचों में खेलने की उम्मीद रखते हैं। तीसरा मैच 2 नवंबर को होबार्ट, चौथा 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट और आख़िरी मैच 8 नवंबर को ब्रिस्बेन में होगा।
मैक्सवेल ने कहा, "मुझे लगता है कि पिछले सप्ताह सर्ज़री कराने से मुझे थोड़ी उम्मीद मिली है कि मैं भारत सीरीज़ में खेल सकूं। सर्जरी कराने का एक ही कारण था कि मैं उससे जल्दी फ़िट हो सकता हूं। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो मैं BBL के लिए जल्दी फ़िट हो जाऊंगा।"
जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने T20I करियर के अंत की समयसीमा तय की है और क्या 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक उनके दिमाग़ में है, तो उन्होंने कहा कि वह दिसंबर से आगे नहीं सोच रहे।
मैक्सवेल ने कहा, "मैं अभी सिर्फ BBL के पहले मैच के बारे में सोच रहा हूं। पहले वहां पहुंचे। अगर तब भी मुझे क्रिकेट खेलने में मज़ा आ रहा होगा, तो मैं आगे का सोचूंगा। मैं कोई तारीख़ या योजना तय नहीं कर रहा।
मैक्सवेल आने वाले BBL सीज़न के लिए उत्साहित हैं, जहां वह Melbourne Stars को उनका पहला ख़िताब दिलाने की कोशिश करेंगे। वह पिछले सीज़न संयुक्त रूप से Player of the tournament रहे थे, जब टीम 2019-20 के बाद पहली बार फ़ाइनल में पहुंची थी।
उन्होंने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।
मैक्सवेल ने कहा, "यह वाकई शानदार है और टूर्नामेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। जब भी आप किसी वर्ल्ड-क्लास सुपरस्टार को ला सकते हैं, जिसने इतना बेहतरीन करियर खेला हो, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा बोनस है। उन्होंने बहुत सफलता पाई है। उनके पास खेल का बहुत ज्ञान है और मुझे लगता है कि वह BBL के खिलाड़ियों को बहुत कुछ देंगे। सिर्फ Sydney Thunder नहीं, उनके ख़िलाफ़ खेलने वाले खिलाड़ी भी उनसे बहुत कुछ पूछेंगे। वह बहुत सारे प्रशंसक भी लाएंगे।"