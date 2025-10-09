गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (17:20 IST)

11 साल बाद मिचेल स्टार्क इस टीम के लिए खेल सकते हैं बिग बैश लीग

Mitchell Starc
हाल ही में भारत के खिलाफ वनडे श्रृंखला में शामिल हुए ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क 11 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग का हिस्सा होंगे। गौरतलब है कि तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की 19 अक्टूबर से भारत के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय ऑस्ट्रेलियाई एकदिवसीय टीम में वापसी हुई है।

पिछले महीने टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप से संन्यास लेने वाले स्टार्क वेस्टइंडीज के टेस्ट दौरे से लौटने के बाद अगस्त में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू एकदिवसीय श्रृंखला से बाहर रहे थे। एशेज से पहले उनके काम के बोझ को सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया जा रहा है। उन्होंने पिछला एकदिवसीय मैच नवंबर 2024 में एडीलेड में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था।दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1-2 से मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई एकदिवसीय टीम में शामिल किए गए चार खिलाड़ियों में से स्टार्क एक हैं।

अब यह खबरें आ रही है कि मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया की घरेलू लीग बिग बैश का हिस्सा भी बन सकते हैं। उन्होंने 14 दिसंबर से 25 जनवरी 25- 2026 सत्र के लिए सिडनी सिक्सेस के साथ अनुबंध किया है। पिछले दो सत्र की तरह, सिडनी सिक्सेस ने स्टार्क को एक पूरक खिलाड़ी की तरह अनुबंधित किया है। बिग बैश में हर टीम को 2 पूरक खिलाड़ी आवंटित किए जाते हैं, जिससे वह राष्ट्रीय टीम के लिए अनुबंधित खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धता के अनुसार अनुबंधित कर सकते हैं, बिना अपनी 18 सदस्यीय टीम में मुख्य स्थान दिए।
