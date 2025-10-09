38 की उम्र में फिटनेस से हिटमैन ने मचाया धमाल, देखें रोहित शर्मा के जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की Photos

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है (Age is Just A Number)। टेस्ट और टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने और वनडे कप्तानी से हटाए जाने के बाद सभी की नजरें इस बात पर थीं कि हिटमैन अब आगे क्या करेंगे। लेकिन रोहित ने अपने शानदार फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन (Fitness Transformation) से सभी को चौंका दिया है।
मुंबई में आयोजित CEAT क्रिकेट रेटिंग अवॉर्ड्स 2025 (CEAT Cricket Rating Awards) में रोहित शर्मा जब अपने नए लुक में नजर आए, तो सभी की निगाहें उन्हीं पर ठहर गईं। मरून सूट में सजे रोहित पहले से कहीं ज्यादा फिट और एनर्जेटिक दिखे। इस मौके पर उन्हें टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिताने के लिए सम्मानित किया गया।
पिछले कुछ वर्षों में रोहित की फिटनेस को लेकर सवाल उठते रहे थे। लेकिन अब उनका ये बदला हुआ लुक साफ बताता है कि उन्होंने न सिर्फ मेहनत की है, बल्कि खुद को एक नए अंदाज में ढाल लिया है। सोशल मीडिया पर उनके इस नए फिट लुक की खूब चर्चा हो रही है कई फैंस तो कह रहे हैं कि “रोहित दिन-ब-दिन और जवान हो रहे हैं।”
रोहित ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें उनका ट्रांसफॉर्मेशन साफ नजर आ रहा है। उन्होंने खुद पर जमकर मेहनत की है, और यह बात अब हर किसी को दिख भी रही है।
38 साल के रोहित अब सिर्फ वनडे और आईपीएल क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। कप्तानी से हटने के बावजूद उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वह अब भी टीम के लिए एक मजबूत ओपनिंग विकल्प बने रह सकते हैं। कहा जा रहा है कि उनका यह नया लुक और फिटनेस लेवल BCCI और चयनकर्ताओं के लिए भी एक संदेश है कि हिटमैन अब भी मैदान में दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं।
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में रोहित शर्मा बतौर बल्लेबाज टीम का हिस्सा होंगे। टीम में अब कप्तान शुभमन गिल नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन रोहित का अनुभव और फिटनेस भारत के लिए बड़ा प्लस साबित हो सकता है।
रोहित का यह रूप न केवल उनके फैंस बल्कि क्रिकेट जगत के लिए भी प्रेरणा है कि समर्पण और मेहनत से कोई भी खुद को फिर से नया बना सकता है।
फिटनेस, स्टाइल और आत्मविश्वास के इस मेल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि "हिटमैन" अभी खत्म नहीं हुए बल्कि रोहित शर्मा का नया अध्याय अब शुरू हुआ है।
38 साल के हिटमैन रोहित शर्मा दिसंबर 2021 में बने थे टीम इंडिया के फुल-टाइम वनडे कप्तान। उनके लीडरशिप में भारत ने 56 मैचों में से 42 जीते, सिर्फ 12 हारे, जबकि एक टाई और एक बिना रिजल्ट के रहा।
रोहित ने अपनी कप्तानी में 2018 और 2023 में एशिया कप जिताया, साथ ही 2023 वर्ल्ड कप फाइनल तक टीम को पहुंचाया। उनका शानदार कप्तानी सफर मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीत के साथ यादगार अंदाज़ में खत्म हुआ, एकदम परफेक्ट फिनिशिंग शॉट की तरह!
ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे टीम
शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, के एल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)