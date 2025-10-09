कप्तान हरमनप्रीत का शांत बल्ला परेशानी का सबब, 3 मैचों में 49 रन बनाए

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर आईसीसी वनडे विश्वकप में सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रही है। यूं तो भारतीय शीर्ष क्रम अभी तक कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है लेकिन हरमनप्रीत पहले 3 मैचों में सिर्फ 49 रन बना पाई हैं।श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले पहले मैच में उन्होंने 2 चौकों की मदद से 19 गेंदो में 21 रन बनाए। वहीं कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 2 चौकों की मदद से 34 गेंदो में सिर्फ 19 रन बनाए। आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब टीम को उनकी जरुरत थी तो वह 24 गेंदो में 9 रन बनाकर आउट हो गई।वह दो बार स्पिनर तो 1 बार तेज गेंदबाज के खिलाफ आउट हुई। जिससे यह पता चलता है कि वह बुरे फॉर्म से जूझ रही है। पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ जब उनका बल्ला फ्लॉप हुआ था तो उन्होंने इसका ठीकरा पिच के सिर फोड़ा था।हरमनप्रीत ने कहा था, ‘‘बल्लेबाजी करना आसान नहीं था। हमारा लक्ष्य था लंबी साझेदारी निभाना और ज्यादा से ज्यादा रन बनाना। बारिश की वजह से पिच थोड़ी धीमी थी। ’’उन्होंने कहा, ‘‘हमने सोचा विकेट बचाए रखें फिर अंत में रिचा ने हमें अहम रन दिए। फिलहाल जीत से बहुत संतुष्ट हूं। जब हम भारत लौटेंगे तो इस लय को बनाए रखना चाहेंगे। हमें वहां की पिचों का अंदाजा है और उम्मीद है कि सही संयोजन पर काम कर पाएंगे। ’’