शनिवार, 4 अक्टूबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 (14:19 IST)

टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, रोहित-कोहली की वापसी पर गिल का कप्तान होना तय

टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को रोहित शर्मा की जगह भारत का नया वनडे कप्तान बनाया जाना लगभग तय है। वह 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो रही तीन मैचों की सीरीज में टीम की कमान संभालेंगे। वहीं, रोहित शर्मा को टीम में बल्लेबाज के तौर पर चुना गया है और वह विराट कोहली के साथ मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार फिर से भारत के लिए खेलेंगे।
 
26 साल के गिल अब टेस्ट और वनडे दोनों टीमों के कप्तान हैं और टी20 टीम के उप-कप्तान भी हैं। 38 साल के रोहित दिसंबर 2021 से भारत के फुल टाइम वनडे कप्तान थे। उन्होंने कुल 56 वनडे मैचों में टीम की कप्तानी की, जिसमें 42 जीत और 12 हार रही। एक मैच टाई और एक मैच बिना रिजल्ट के रहा। रोहित ने 2018 में एशिया कप को भारत के लिए जीताया था और फिर 2023 में भी टीम को एशिया कप खिताब दिलाया। उनकी कप्तानी में भारत 2023 वनडे विश्व कप का फाइनल भी खेला। उनका कप्तानी सफर मार्च में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीत के साथ खत्म हुआ।


रोहित और कोहली दोनों ने टेस्ट और टी20 से संन्यास ले लिया है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में होने वाली आगामी वनडे सीरीज उनकी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सात महीने बाद पहली वापसी होगी। ऑस्ट्रेलिया के तीन वनडे मैचों के बाद, रोहित-कोहली का अगला मैच नवंबर-दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ और फिर जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में होगा।
