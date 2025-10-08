बुधवार, 8 अक्टूबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (09:55 IST)

Big Bash से पैसा नहीं कमा सकेंगे यह खिलाड़ी, PCB ने दी एशिया कप हारने की सजा

Pakistan Cricket Board
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड  पीसीबी ने पाकिस्तान के बाहर टी20 लीग में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ियों के सभी अनापत्ति प्रमाणपत्र निलंबित कर दिए हैं।बोर्ड के मुख्य परिचालन अधिकारी सुमैर अहमद सैयद नेएक नोटिस भेजकर खिलाड़ियों और एजेंटों को इस फै़सले की जानकारी दी।

ईएसपीएन क्रिकइंफो द्वारा देखे गए नोटिस में लिखा है, "पीसीबी अध्यक्ष की स्वीकृति से, लीग और अन्य विदेशी टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों के सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) अगले आदेश तक स्थगित किए जाते हैं।"

यह कार्रवाई क्यों की गई, इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। रिपोर्टों से पता चलता है कि पीसीबी का लक्ष्य एनओसी को एक प्रदर्शन-आधारित प्रणाली से जोड़ना है, जिसके मानदंड अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। बोर्ड के दृष्टिकोण से, इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और घरेलू प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना है। हालांकि, इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि एनओसी पर वर्तमान निलंबन हटने से पहले इस तरह के मूल्यांकन में कितना समय लगेगा।

यह कदम पाकिस्तान की संयुक्त अरब अमीरात में एशिया कप फ़ाइनल में भारत से मिली कड़ी हार के बाद उठाया गया है, लेकिन यह उस दौरे से ठीक पहले आया है जिसमें उन्होंने टी20 त्रिकोणीय सीरीज भी जीती थी। पाकिस्तान की प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता, कायदे-आजम ट्रॉफ़ी भी अक्टूबर में शुरू होने वाली है, जो अपनी मूल तिथि 22 सितंबर से स्थगित कर दी गई है।

एनओसी और किसी भी संभावित छूट या उनकी अवधि के बारे में विवरण अभी तक ज्ञात नहीं हैं।बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी सहित सात पाकिस्तानी खिलाड़ी दिसंबर में शुरू होने वाले इस बिग बैश लीग (बीबीएल) सीजन में खेलना चाहते हैं।
