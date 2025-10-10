शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (14:06 IST)

मदुरई में दिखी माही की दीवानगी, स्टेडियम का उद्धाटन कर दिखाए शॉट्स (Video)

ms dhoni
पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बृहस्पतिवार को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करने शहर पहुंचे तो प्रशंसक उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर उमड़ पड़े।धोनी को तमिलनाडु क्रिकेट संघ (TNCA) के सहयोग से ‘Velammal Education Trust’ द्वारा विकसित स्टेडियम तक ले जाया गया।रिपोर्टों के अनुसार 325 करोड़ रुपये की लागत से बना यह स्टेडियम मदुरै में चिंतामणि रिंग रोड पर वेलाम्मल अस्पताल के पास 11.5 एकड़ में फैला है और इसमें 7,300 लोगों के बैठने की क्षमता है।
भारत के MS Dhoni अब तक के सबसे पसंदीदा विकेटकीपरों में से एक हैं। उन्हें क्रिकेट के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपरों में से एक माना जाता है और वह विश्व कप जीतने वाले एकमात्र विकेटकीपर कप्तान हैं। विश्व कप के 29 मैचों में उनके नाम 42 Dismissals (34 Catches, 8 Stumpings) हैं। 

धोनी की अगुवाई में भारतीय टीम ने 2007 में टी20 विश्व कप के बाद 2011 में एकदिवसीय विश्व कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। धोनी को इसके साथ ही टेस्ट की साल की सर्वश्रेष्ठ टीम को दिये जाने वाले तत्कालीन गदा (आईसीसी मेस) को भी उठाने का मौका मिला था।

पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी मैथ्यू हेडन और दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज हाशिम अमला के साथ वर्ष 2025 के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया।
