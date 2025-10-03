शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 (14:31 IST)

क्या चोट ने ग्लेन मैक्सवेल के बचे T20I करियर पर भी लगा दिया पूर्णविराम?

मैक्सवेल न्यूजीलैंड टी20 सीरीज से बाहर, भारत के खिलाफ चयन पर मंडराए बादल

Glenn Maxwell
ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल नेट्स के दौरान लगी गंभीर चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज से बाहर हो गए।36 वर्षीय मैक्सवेल मिशेल ओवेन को गेंदबाजी कर रहे थे, तभी एक जोरदार ड्राइव उनके अग्रभाग पर लगी। बाद में स्कैन में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई, जिसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को उनकी जगह विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश फिलिप को टीम में शामिल करना पड़ा।

मैथ्यू शॉर्ट, जिन्होंने बगल के नेट से इस घटना को देखा, ने इस घटना को याद करते हुए कहा। शॉर्ट ने कहा, "मैंने अपनी आँख के कोने से इसे देखा। हम एक मार्की के नीचे प्रशिक्षण ले रहे थे, इसलिए यह बहुत गूंजदार और तेज था। मैंने ओवेन को इसे धुआँ देते देखा और फिर उसके बाद जो हुआ - यह मैक्सी की कलाई पर लगा। यह अच्छा नहीं लगा।"

उन्होंने आगे कहा कि मैक्सवेल, जिन्हें हाल के वर्षों में कई असफलताएँ मिली हैं, स्पष्ट रूप से निराश दिख रहे थे। "ओवेन वह खिलाड़ी नहीं है जिसे आप टी20 ट्रेनिंग में गेंदबाजी करना चाहेंगे, यह तो तय है। मैक्सी पहले भी कई बार इस स्थिति से गुजर चुके हैं। वह थोड़े निराश जरूर थे, लेकिन यह किसी भी अन्य चोट की तरह ही है। मुझे यकीन है कि वह इससे उबर जाएंगे।"

मैक्सवेल की दुर्भाग्यपूर्ण चोटों की श्रृंखला

मैक्सवेल की दुर्भाग्यपूर्ण चोटों की श्रृंखला में यह ताजा चोट और जुड़ गई है। 2022 में, एक जन्मदिन की पार्टी में एक अजीबोगरीब दुर्घटना में उनका पैर टूट गया था, जब एक दोस्त उन पर गिर गया था। इस चोट के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ी थी और अभी भी उसका इलाज चल रहा है। 2023 के एकदिवसीय विश्व कप के दौरान, गोल्फ कार्ट से गिरने के बाद उन्हें कन्कशन भी हुआ था।

ऑस्ट्रेलिया 2026 के टी20 विश्व कप की तैयारी के लिए न्यूज़ीलैंड सीरीज का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे में मैक्सवेल को अब 29 अक्टूबर से कैनबरा में भारत के खिलाफ शुरू होने वाली टी20 सीरीज के लिए अपनी फिटनेस हासिल करने के लिए समय के खिलाफ संघर्ष करना पड़ रहा है। उनकी अनुपस्थिति से अनुभवी मार्कस स्टोइनिस, जिन्होंने आखिरी बार नवंबर 2024 में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले थे, के लिए पावर-हिटर ओवेन और टिम डेविड के साथ मध्य क्रम में वापसी का रास्ता खुल गया है।

ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या उनको भारत के खिलाफ टीम में जगह मिल पाएगी। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या वह भारत में होने वाले टी-20 अंतरराष्ट्रीय विश्वकप के लिए जगह बना पाएंगे। फिलहाल उनके पक्ष में सिर्फ 2 बातें ही जाती है। पहला भारतीय पिच पर उनकी ऑफस्पिन गेंदबाजी  और उनके भारत में आए 2 टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक जो टीम इंडिया के खिलाफ आए हैं।
