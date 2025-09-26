176 नाबाद रन बनाकर केएल राहुल ने दिलाई ऑस्ट्रेलिया पर लखनऊ के मैदान पर बड़ी जीत केएल राहुल के नाबाद 176 रन, भारत A ने ऑस्ट्रेलिया A को पांच विकेट से हराया

WELL DONE, KL RAHUL.



- 176 (210) while chasing 412 against Australia A. A terrific knock in the 4th innings by KLR. pic.twitter.com/slYvOYxoK4 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 26, 2025

केएल राहुल (नाबाद 176) और साई सुदर्शन (100) की शतकीय पारियों की बदौलत भारत ए ने शुक्रवार को दूसरे अनाधिकृत टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ए को पांच विकेट से हरा दिया।आज यहां मैच के चौथे दिन भारत ए ने कल के दो विकेट पर 169 से आगे खेलना शुरु किया। भारत का तीसरा विकेट मानव सुथार (पांच) के रूप में गिरा। उन्होंने साई सुदर्शन के साथ चौथे विकेट के लिए 78 रन जोड़े।इसके बाद कल रिटायर हर्ट हुए केएल राहुल फिर से बल्लेबाजी के लिए उतरे और अपना शतक पूरा किया। साई सुदर्शन ने 172 गेंदों में नौ चौके और एक छक्का लगाते हुए (100) रन बनाये। उन्हें कोरी रॉकीचॉली ने आउट किया।इसके बाद बल्लेबाजी करने आये कप्तान ध्रुव जुरेल ने केएल राहुल के साथ पांचवें विकेट के लिए 115 रन जोड़कर अपनी टीम को जीत की ओर अग्रसर किया। भारत ए ने 93.3 ओवरों में पांच विकेट पर 413 रन बनाकर मुकाबला पांच विकेट से जीत लिया। केएल राहुल ने 210 गेंदों में 16 चौके और चार छक्के लगाते हुए नाबाद 176 रनों की मैच विजयी पारी खेली।ऑस्ट्रेलिया ए के लिए टॉड मर्फी ने तीन विकेट लिये। कोरी रॉकीचॉली को दो विकेट मिले।ऑस्ट्रेलिया ए ने पहली पारी में 420 रन का स्कोर बनाया जिसके जवाब में भारत ए टीम पहली पारी में 194 रनों पर सिमट गई थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 185 के स्कोर पर सिमट गई और भारत को जीत के लिए 412 रनों का लक्ष्य दिया था।