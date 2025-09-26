शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. India Pakistan to collide in the title clash for the first time in Asia Cup
Written By WD Sports Desk
Last Updated : शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (14:54 IST)

41 साल में पहली बार भारत पाक एशिया कप फाइनल और तीसरी बार भिड़ंत

Asia Cup
INDvsPAK भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला 28 सितंबर को दुबई के दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। यह एशिया कप के इतिहास में पहली बार है जब यह दोनों टीमें आमने सामने खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगी।

यह हमेशा कौतूहूल का विषय रहा है कि 21वीं सदी की शुरुआत में 4 टूर्नामेंट वाले इस एशिया कप में पाक और भारत का फाइनल कैसे ना हो सका एशिया कप साल 1984 से खेला जा रहा है। पहले इस कप में मुख्यत: भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका शामिल रहे। 21वीं सदी की शुरुआत में बांग्लादेश को इसमें शामिल किया तो वहीं अफगानिस्तान साल 2014 में इस कप से जुड़ी। हैरत की बात यह है कि फाइनल में हमेशा ऐसे समीकरण बैठे कि दर्शक INDvsPAK भारत बनाम पाकिस्तान की खिताबी भिड़ंत फैंस देख ही नहीं पाए।

क्रिकेट की लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक करें

जबकि आईसीसी टूर्नामेंट में यह दो देश 2 बार 2007 के टी-20 विश्वकप और 2017 के चैंपियन्स ट्रॉफी फाइनल में खेले थे। हालांकि इन दोनों टूर्नामेंट्स में भी यह दोनों टीमें सिर्फ 2 बार भिड़ी थी यह पहली बार है कि दोनों टीम 3 बार किसी बहुराष्ट्रीय टू्र्नामेंट में भिड़ रही है। इस टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज और सुपर 4 में भारत पाकिस्तान को 7 और 6 विकेटों से हरा चुका है।

यह इस कारण हुआ कि कभी भारत तो कभी पाकिस्तान फाइनल में पहुंचने में असफल रहे। जैसे साल 2022 में भारत फाइनल में पहुंचने में नाकाम रहा तो 2023 में पाकिस्तान फाइनल में पहुंचने में नाकाम रहा।  जान लेते हैं कि कब किसके बीच एशिया कप का  खिताबी मुकाबला हुआ और कौन विजेता साबित हुआ।

साल विजेता उपविजेता
1986 श्रीलंका पाकिस्तान
1988 भारत श्रीलंका
1990-91 भारत श्रीलंका
1995 भारत श्रीलंका
1997 श्रीलंका भारत
2000 पाकिस्तान श्रीलंका
2004 श्रीलंका भारत
2008 श्रीलंका भारत
2010 भारत श्रीलंका
2012 पाकिस्तान बांग्लादेश
2014 श्रीलंका पाकिस्तान
2016 भारत बांग्लादेश
2018 भारत बांग्लादेश
2022 श्रीलंका पाकिस्तान
2023 भारत श्रीलंका
1984 का एशिया कप एक सीरीज जैसा था जिसमें भारत श्रीलंका और पाकिस्तान  ने एक दूसरे से एक एक मैच खेला था। इस कप को भारत ने कुल अंको के आधार पर जीता क्योंकि दोनों मैचों में वह श्रीलंका और पाकिस्तान को हरा चुका था।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com