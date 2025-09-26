41 साल में पहली बार भारत पाक एशिया कप फाइनल और तीसरी बार भिड़ंत

साल विजेता उपविजेता 1986 श्रीलंका पाकिस्तान 1988 भारत श्रीलंका 1990-91 भारत श्रीलंका 1995 भारत श्रीलंका 1997 श्रीलंका भारत 2000 पाकिस्तान श्रीलंका 2004 श्रीलंका भारत 2008 श्रीलंका भारत 2010 भारत श्रीलंका 2012 पाकिस्तान बांग्लादेश 2014 श्रीलंका पाकिस्तान 2016 भारत बांग्लादेश 2018 भारत बांग्लादेश 2022 श्रीलंका पाकिस्तान 2023 भारत श्रीलंका

INDvsPAK भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला 28 सितंबर को दुबई के दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। यह एशिया कप के इतिहास में पहली बार है जब यह दोनों टीमें आमने सामने खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगी।यह हमेशा कौतूहूल का विषय रहा है कि 21वीं सदी की शुरुआत में 4 टूर्नामेंट वाले इस एशिया कप में पाक और भारत का फाइनल कैसे ना हो सका एशिया कप साल 1984 से खेला जा रहा है। पहले इस कप में मुख्यत: भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका शामिल रहे। 21वीं सदी की शुरुआत में बांग्लादेश को इसमें शामिल किया तो वहीं अफगानिस्तान साल 2014 में इस कप से जुड़ी। हैरत की बात यह है कि फाइनल में हमेशा ऐसे समीकरण बैठे कि दर्शक INDvsPAK भारत बनाम पाकिस्तान की खिताबी भिड़ंत फैंस देख ही नहीं पाए।जबकि आईसीसी टूर्नामेंट में यह दो देश 2 बार 2007 के टी-20 विश्वकप और 2017 के चैंपियन्स ट्रॉफी फाइनल में खेले थे। हालांकि इन दोनों टूर्नामेंट्स में भी यह दोनों टीमें सिर्फ 2 बार भिड़ी थी यह पहली बार है कि दोनों टीम 3 बार किसी बहुराष्ट्रीय टू्र्नामेंट में भिड़ रही है। इस टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज और सुपर 4 में भारत पाकिस्तान को 7 और 6 विकेटों से हरा चुका है।यह इस कारण हुआ कि कभी भारत तो कभी पाकिस्तान फाइनल में पहुंचने में असफल रहे। जैसे साल 2022 में भारत फाइनल में पहुंचने में नाकाम रहा तो 2023 में पाकिस्तान फाइनल में पहुंचने में नाकाम रहा। जान लेते हैं कि कब किसके बीच एशिया कप का खिताबी मुकाबला हुआ और कौन विजेता साबित हुआ।