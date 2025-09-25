रउफ की शर्मनाक हरकत के बाद रोनाल्डो का 'क्रैश इशारा' वीडियो शेयर कर फंसे मोहसिन नकवी! क्या उठेगा ACC पर सवाल?

ASIA CUP IND VS PAK 2025 : भारत ने एशिया कप सुपर 4 मैच के दौरान भड़काऊ इशारे करने वाले पाकिस्तान के क्रिकेटरों हारिस रऊफ (Haris Rauf) और साहिबजादा फरहान (Sahibzada Farhan) के खिलाफ आईसीसी के पास आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। समझा जाता है कि BCCI ने बुधवार को दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और ICC को ईमेल भेजा है। आईसीसी इस मामले में सुनवाई करेगी क्योंकि साहिबजादा और रऊफ ने लिखित में इन आरोपों का खंडन किया है। उन्हें सुनवाई के लिये आईसीसी एलीट पेनल के रैफरी रिची रिचर्डसन के सामने पेश होना पड़ सकता है।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (Pakistan Cricket Board) ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की आधिकारिक शिकायत की है जिन्होंने 14 सितंबर को पाकिस्तान पर मिली जीत को आपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) में शामिल भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित करते हुए पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाई थी।

PCB ने आरोप लगाया है कि सूर्यकुमार की टिप्पणी राजनीतिक थी। अभी तकनीकी तौर पर यह देखना होगा कि शिकायत कब दर्ज कराई गई है क्योंकि टिप्पणी के सात दिन के भीतर ही शिकायत की जा सकती थी।

भारत के खिलाफ 21 सितंबर के मैच के दौरान रऊफ ने भारतीय समर्थकों के ‘कोहली कोहली’ चिल्लाने के बाद भारतीय सैन्य कार्रवाई का मजाक बनाते हुए विमान गिरा देने का इशारा किया था। कोहली (Virat Kohli) ने विश्व कप 2022 के दौरान एमसीजी पर रऊफ की गेंद पर विजयी छक्का लगाया था।





Haris Rauf on what happened to his career after 23/10/2022. pic.twitter.com/1dxdN4SZ3V — Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) September 22, 2025

रऊफ ने मैच के दौरान भारतीय सलामी बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को भी गालियां दी जिसका जवाब दोनों युवा क्रिकेटरों ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से दिया।

इसी मैच के दौरान साहिबजादा ने बल्ले को मशीनगन की तरह इस्तेमाल करते हुए बंदूक चलाने के अंदाज में जश्न मनाया था जिसकी काफी निंदा हुई।



Shameful! Look at what Sahibzada Farhan is portraying.This is not cricket, this is the true face of a terror nation. #INDvPAK

pic.twitter.com/0mv27mAzTP — ADV. ASHUTOSH J. DUBEY (@AdvAshutoshBJP) September 21, 2025

फरहान ने मैच के बाद कहा था ,‘‘ वह जश्न सिर्फ उस समय एक पल थ । मैने 50 रन पूरे करने के बाद जश्न नहीं मनाया था और अचानक मेरे दिमाग में आया कि आज जश्न मनाते हैं और मैने वही किया। मुझे नहीं पता कि लोग इसे कैसे लेंगे और मुझे परवाह भी नहीं है।’’

रऊफ और फरहान को आईसीसी के समक्ष इन हरकतों की सफाई देनी होगी और अगर आईसीसी संतुष्ट नहीं होती है तो उन्हें आचार संहिता के तहत सजा हो सकती है।

उधर एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi) ने आग में घी डालते हुए बुधवार को एक्स पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) का ‘स्लो मोशन’ वीडियो डाला है जिसमें पुर्तगाल का यह महान फुटबॉलर विमान के क्रैश होने का इशारा कर रहा है जैसा रऊफ ने भारत के खिलाफ मैच के दौरान किया था।



PCB chairman Moshin Naqvi’s latest X Post. pic.twitter.com/lRKddUdsDP — Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) September 24, 2025

नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष होने के साथ अपने देश के गृहमंत्री भी हैं और भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानों के लिये जाने जाते हैं।









रोनाल्डो उस वीडियो में शायद बता रहे थे कि उनकी सीधी ड्रैग फ्लिक गोल में कैसे गई। इस वीडियो के बाद देखना होगा कि एशिया कप फाइनल में पहुंच चुकी भारतीय टीम क्या एसीसी अध्यक्ष के साथ मंच साझा करेगी। बीसीसीआई और आईसीसी दोनों की नजर में यह मामला है और देखना है कि नकवी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं। (भाषा)

