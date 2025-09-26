बांग्लादेश पर 11 रनों की करीबी जीत से पाकिस्तान पहुंचा Asia Cup Final में

Superb bowling show against Bangladesh seals Pakistan's place in the Asia Cup final #PAKvBAN : https://t.co/M4DkqxaO6f pic.twitter.com/MnFTuj56Fy — ICC (@ICC) September 25, 2025

BANvsPAK निचले मध्यक्रम के बल्लेबाजों के उपयोगी पारियों के बाद शानदार गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान ने एशिया कप टी20 सुपर चार चरण के करो या मरो मैच में बांग्लादेश को 11 रन से हराकर फाइनल का टिकट कटाया।पाकिस्तान के सामने फाइनल में भारत की चुनौती होगी। एशिया कप के इतिहास में यह पहली बार है जब खिताबी मुकाबले में दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीम आमने-सामने होगी। एशिया कप के इस सत्र में दोनों टीमों के बीच दो मैचों में भारत ने एकतरफा जीत दर्ज की है।पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 135 रन बनाने के बाद बांग्लादेश को नौ विकेट पर 124 रन पर रोक दिया।पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी ने 17 रन देकर तीन विकेट लिये। हारिस रऊफ को भी तीन सफलता मिली जबकि सईम अयूब ने दो और मोहम्मद नवाज ने एक विकेट लिया।बांग्लादेश के लिए शमीम हुसैन ने सबसे ज्यादा 30 रन बनाये। उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज 20 का आंकड़ा पार करने में नाकाम रहा।तस्कीन अहमद (28 रन पर तीन विकेट) की अगुवाई में बांग्लादेश के गेंदबाजों में मैच शुरुआती 12 ओवर में पूरी तरह से शिकंजा कसे रखा। लेग स्पिनर रिशाद हुसैन ने 18 रन देकर दो जबकि महेदी हसन ने 28 रन देकर दो विकेट लिए। अनुभवी मुस्ताफिजूर रहमान सबसे महंगे साबित हुए उन्होंने 33 रन देकर एक विकेट लिया।पाकिस्तान की टीम 11वें ओवर में 49 रन पर पांच विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि टीम 100 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पायेगी।मोहम्मद हारिस (23 गेंद में 31), शाहीन (13 गेंद में 19) और नवाज (15 गेंद में 25) ने उपयोगी पारियों के साथ टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। फहीम अशरफ नौ गेंद में 14 रन पर नाबाद रहे।छोटे लक्ष्य का बचाव करते हुए शाहीन ने पहले ओवर में ही परवेज हुसैन इमॉन को खाता खोले बगैर डीप मिडविकेट पर नवाज के हाथों कैच करा पाकिस्तान को शानदार शुरुआत दिलाई।शानदार लय में चल रहे सैफ हसन ने फहीम अशरफ और हारिस रऊफ के खिलाफ छक्के जड़कर दबाव कम करने की कोशिश की।पाकिस्तान ने पांचवें ओवर में सैफ को रन आउट करने का आसान मौका गवां दिया जब दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पर पहुंच गये थे और सईम का थ्रो विकेट के दूर से निकल गया। शाहीन ने हालांकि अगली ही गेंद पर तौहिद हृदय (पांच) को आउट कर पाकिस्तान को दूसरी सफलता दिलाई।बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजे गये महेदी ने छक्के के साथ खाता खोला लेकिन सैफ अगले ओवर में हारिस रऊफ की गेंद को सईम के हाथों में खेल गये।पावरप्ले में बांग्लादेश तीन विकेट पर 36 रन बनाकर संघर्ष कर रहा था।पाकिस्तान के कप्तान ने इसके बाद दोनों छोर से स्पिनरों को गेंद थमाई और महेदी रन गति को बढ़ाने के लिए आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश में नवाज की गेंद को तलत हसन के हाथों में खेल गये।शमीम ने अबरार अहमद की गेंद पर छक्का लगाया लेकिन नुरुल हसन (16) क्रीज पर समय बिताने के बाद सईम की गेंद पर नवाज को कैच दे बैठे। कप्तान जाकीर अली (पांच) भी बल्ले से योगदान देने में नाकाम रहे जिससे जरूरी रन गति तेजी से बढ़ती चली गयी।आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे शमीम के शाहीन की गेंद पर आउट होते ही बांग्लादेश की उम्मीदों ने दम तोड़ दिया।रऊफ ने 18वें ओवर में दो विकेट चटकाकर पाकिस्तान की जीत पक्की कर दी।इससे पहले बांग्लादेश के गेंदबाजों ने लगातार दूसरे दिन उमस भरी परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को कम स्कोर पर रोका।बल्लेबाजी के लिए मुश्किल परिस्थितियों में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने मैच की शुरुआत से शिकंजा कसे रखा।पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर साहिबजादा फरहान (चार) ने तस्कीन के खिलाफ चौके से खाता खोला लेकिन अगली ही गेंद पर बैकवर्ड प्वाइंट पर रिशाद को कैच दे बैठे। तस्कीन ने इसके साथ टी20 अंतरराष्ट्रीय में अपने 100 विकेट पूरे किया।सईम लगातार तीसरी पारी में खाता खोले बगैर ऑफ स्पिनर महेदी का शिकार बने।फखर जमां (13), हुसैन तलत (तीन) और कप्तान सलमान अली आगा (19) भी टीम के 50 रन पूरे होने से पहले ही पवेलियन लौट गये।हारिस, अफरीदी और नवाज ने इसके बांग्लादेश के क्षेत्ररक्षकों द्वारा मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए बाद कुछ शानदार छक्के जड़े जिससे टीम आखिरी आठ ओवर में 80 रन जोड़ने में सफल रही।