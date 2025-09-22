सोमवार, 22 सितम्बर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (19:03 IST)

बॉल डाल, चल! पाक खिलाड़ियों की गुस्सैल हरकत पर भड़के अभिषेक - कहा, बल्ले से दिखाया जवाब [VIDEO]

IND vs PAK Asia Cup 2025 Abhishek Sharma Shaheen Afridi : भारत-पाकिस्तान मुकाबलों में हमेशा तनाव और रोमांच बना रहता है, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी। इस हाई-वोल्टेज मैच में भारत के युवा सलामी बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा ने न सिर्फ बल्ले से पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ों को जवाब दिया, बल्कि मैदान पर उनके बर्ताव का भी मुंहतोड़ जवाब दिया और वो भी बेहद आक्रामक अंदाज़ में।
 
पहली ही गेंद पर छक्का, फिर जुबानी जंग की शुरुआत
 
मैच की पहली ही गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ छक्का जड़ते ही अभिषेक ने स्पष्ट कर दिया कि वो डरने वालों में से नहीं हैं। शाहीन इस छक्के से बौखला गए और अभिषेक से कुछ कहने लगे। अभिषेक ने भी पलटकर जवाब देते हुए कहा बॉल डाल, चल! और उसके बाद बहस और गर्मा गई। वीडियो में उन्होंने कुछ अपशब्द का प्रयोग भी किया है, ये पल सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है।

जहां पाकिस्तानी गेंदबाज़ जुबानी जंग में उलझे रहे, वहीं अभिषेक ने बल्ले से करारा जवाब देना जारी रखा।

गेंदबाज़ी का घमंड चूर-चूर
 
अफरीदी औरहारिस रऊफ  जैसे अनुभवी गेंदबाज़ों ने आक्रामकता दिखाने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक और शुभमन गिल ने उन्हें पूरी तरह से बेअसर कर दिया। दोनों ने मिलकर सिर्फ  59 गेंदों में 105 रनों की ओपनिंग साझेदारी की, और पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
 
अभिषेक ने मात्र 39 गेंदों में 74 रन बनाए, जिसमें चौके-छक्कों की झड़ी लग गई। उन्होंने न सिर्फ रन बनाए, बल्कि विपक्षी गेंदबाज़ों को मानसिक रूप से भी दबाव में ला दिया।

सोशल मीडिया पर भी चौका  
 
मैच जीतने के बाद भी अभिषेक ने हमला जारी रखा, इस बार सोशल मीडिया पर। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा: "You talk, we win


वहीं शुभमन गिल ने भी ट्वीट किया: "Game speaks, not words" 

दोनों ने यह साफ़ कर दिया कि भारत बातों पर नहीं, मैदान के प्रदर्शन पर विश्वास करता है।

“झगड़ा करने आए थे, खेलने नहीं” – अभिषेक का बयान
 
मैच के बाद अभिषेक ने पाकिस्तान खिलाड़ियों के बर्ताव पर भी खुलकर प्रतिक्रिया दी,“जिस तरह से वो बिना बात झगड़ रहे थे, वो मुझे पसंद नहीं आया। उनका जवाब सिर्फ बल्ले से देना सही था। उन्होंने गिल के साथ अपनी साझेदारी को लेकर कहा:  “हम स्कूल के दिनों से साथ खेलते आ रहे हैं। उसकी बल्लेबाज़ी देखकर बहुत मज़ा आया, और हमें पहले से ही लग रहा था कि आज बड़ी साझेदारी होगी।”

abhishek sharma shubhman gill

 
सूर्यकुमार यादव: "इसे प्रतिद्वंद्विता कहना बंद करें"
 
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी मैच के बाद साफ़ शब्दों में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई ‘प्रतिद्वंद्विता’ बची ही नहीं है। उन्होंने कहा: अगर एक टीम 15 में से 12 मैच जीत रही है, तो इसमें कैसी टक्कर? टक्कर तब होती है जब आंकड़ा 8-7 जैसा हो।  उनकी ये बात पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार के सवाल के जवाब में आई, जो दोनों टीमों के स्तर पर सवाल कर रहे थे।


नया सितारा, नया तेवर
 
भारत-पाक मुकाबलों में अक्सर सीनियर खिलाड़ी सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार अभिषेक शर्मा ने यह साबित कर दिया कि वो बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। उनकी बल्लेबाज़ी में आत्मविश्वास, आक्रामकता और परिपक्वता साफ़ नज़र आई। जहां पाकिस्तान बोलता रहा, वहां अभिषेक ने खेल दिखाया। और यही आज के क्रिकेट की असली भाषा है।
