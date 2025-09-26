ट्रंप टैरिफ से भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट, क्या है दवा कंपनियों का हाल?

Trump Tariff effect on Share market : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फार्मा इंडस्ट्री पर 100 प्रतिशत टैरिफ के बाद विदेशी पूंजी की निकासी से शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई। लगभग सभी फार्मा कंपनियों के शेयर लाल निशान में दिखाई दे रहे हैं।

बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 329.66 अंक की गिरावट के साथ 80,830.02 अंक पर और एनएसई निफ्टी 105.7 अंक फिसलकर 24,785.15 अंक पर आ गया। सुबह 11.26 बजे सेंसेक्स 382.86 अंक गिरकर 80,776.82 था जबकि निफ्टी 123.25 अंकों की गिरावट के साथ 24,767.60

पर था।

सन फार्मा, ल्यूपिन, अरबिंदो, डीआरएल, मैनकाइंड, ग्लेनफार्मा और बायोकॉन के शेयर आज लाल निशान में है। सन फार्मा, मैनकाइंड, ग्लेनफार्मा और ल्यूपिन के शेयर में करीब 3 प्रतिशत से अधिक की गिरावट है। वहीं अरविंदो फार्मा का शेयर आज 1.91 फीसदी गिरकर 1,076 रुपये पर कारोबार कर रहा है। Cipla के शेयर में 2 फीसदी की गिरावट आई है।

एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, पावर ग्रिड, एचसीएल टेक और टाटा स्टील के शेयर भी नुकसान में रहे। दूसरी ओर लार्सन एंड टुब्रो, टाटा मोटर्स, आईटीसी और ट्रेंट के शेयर लाभ में रहे।

गौरतलब है कि भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते भारी गिरावट दर्ज की गई है। 5 दिनों में सेंसेक्स 1854 अंक गिर गया वहीं निफ्टी 533 अंक गिरा है।

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई एसएसई और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में रहे। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 69.54 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा।

