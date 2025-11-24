सोमवार, 24 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Cricket fraternity pours condolence on Dharmendras demise
Written By WD Sports Desk
Last Modified: सोमवार, 24 नवंबर 2025 (19:19 IST)

सचिन,सहवाग से लेकर विराट तक ने अभिनेता धर्मेंद्र को दी भावभीनी श्रद्धांजली

virat and sachin 1
चैम्पियन बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह समेत खेल जगत ने महान अभिनेता धमेंद्र की गर्मजोशी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके जैसे इंसान का प्रशंसक नहीं होना संभव ही नहीं है।‘‘सत्यकाम’’ , ‘शोले’, ‘बंदिनी’ , ‘अनुपमा’, ‘चुपके चुपके’ जैसी कालजयी फिल्मों समेत 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करके मनोरंजन जगत में एक अलग मुकाम हासिल करने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार को निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे।उनके निधन पर खेल जगत ने इस तरह श्रृद्धांजलि दी।

सचिन तेंदुलकर: मैं भी उन कई लोगों में से हूं जो धर्मेंद्र जी को तुरंत चाहने लगे थे। अपने विविधतापूर्ण अभिनय से उन्होंने हमारा मनोरंजन किया । स्क्रीन का रिश्ता उसके बाहर भी और मजबूत हुआ, जब मैं उनसे मिला।
उनकी ऊर्जा संक्रामक थी और वह मुझे हमेशा कहते थे कि तुमको देखकर एक किलो खून बढ जाता है मेरा। वह इतने गर्मजोशी से मिलते थे कि हर कोई खास महसूस करता था। उनके जैसे इंसान का प्रशंसक नहीं होना संभव ही नहीं है। उनके जाने से मेरा दिल भारी है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरा दस किलो खून कम हो गया है। आपकी कमी खलेगी।

विराट कोहली: हमने आज भारतीय सिनेमा के ऐसे लीजैंड को खो दिया जिन्होंने अपनी प्रतिभा और कशिश से दिलों पर राज दिया। एक महानायक जिन्होंने उन सभी को प्रेरित किया जिन्होंने उन्हे देखा। ईश्वर उनके परिवार को इस कठिन समय में शक्ति दे। पूरे परिवार के प्रति मेरी संवेदनायें।
युवराज सिंह: हर घर में धर्मेंद्र की एक पसंदीदा फिल्म होती थी । वह हिन्दी सिनेमा के सुनहरे दौर और हमारे बचपन का हिस्सा थे। हर किरदार में उन्होंने मजबूती, कशिश और ईमानदारी भरी और हर जगह पंजाब की गर्मजोशी को लेकर गए।इस शोहरत के पीछे एक विनम्र, जमीन से जुड़ा , सरल इंसान था। उनकी विरासत लाखों करोड़ों के दिलों में रहेगी।

वीवीएस लक्ष्मण: धमेंद्र जी के निधन से शोकमग्न हूं। एक कालजयी सितारा जिनकी मौजूदगी ने हमारी स्क्रीन और जिंदगियों को रोशन किया। उनकी विराज हमारे दिलों में रहेगी । उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनायें।
हरभजन सिंह: धर्मेंद्र जी को श्रृद्धांजलि जिनकी गरिमा, दमखम और अतुल्य आकर्षण ने भारतीय सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी। दमदार अभिनय और मैदान से भीतर और बाहर अपनी गर्मजोशी से उन्होंने अनगिनत दिलों को छुआ और पीढियों को प्रेरित किया।
वीरेंद्र सहवाग: धर्मेंद्र जी सिर्फ अभिनेता नहीं थे, एक युग थे। सादगी में सितारा, ताकत में ही मैन और दिल में सोना। उनकी फिल्में, उनका अंदाज और उनकी गर्मजोशी पीढियों तक याद रखी जायेगी। एक मजान कलाकार। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तानवैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरु हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरु होने से दो दिन पहले यह घोषणा हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिशन (बीसीबी) को दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता को जोड़ना पड़ा।

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवारभारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदकYonex Sunrise BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार किया

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार कियाभारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।उनतीस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबलामैक्सवेल ने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com