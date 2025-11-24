सचिन,सहवाग से लेकर विराट तक ने अभिनेता धर्मेंद्र को दी भावभीनी श्रद्धांजली

उनकी ऊर्जा संक्रामक थी और वह मुझे हमेशा कहते थे कि तुमको देखकर एक किलो खून बढ जाता है मेरा। वह इतने गर्मजोशी से मिलते थे कि हर कोई खास महसूस करता था। उनके जैसे इंसान का प्रशंसक नहीं होना संभव ही नहीं है। उनके जाने से मेरा दिल भारी है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरा दस किलो खून कम हो गया है। आपकी कमी खलेगी।
I, like many others, took an instant liking to Dharmendra ji, the actor, who entertained us with his versatility. That on-screen bond became stronger off-screen when I met him.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 24, 2025
His energy was incredibly infectious, and he would always tell me, “Tumko dekhkar ek kilo khoon badh… pic.twitter.com/A8CmgR9WkW
युवराज सिंह: हर घर में धर्मेंद्र की एक पसंदीदा फिल्म होती थी । वह हिन्दी सिनेमा के सुनहरे दौर और हमारे बचपन का हिस्सा थे। हर किरदार में उन्होंने मजबूती, कशिश और ईमानदारी भरी और हर जगह पंजाब की गर्मजोशी को लेकर गए।इस शोहरत के पीछे एक विनम्र, जमीन से जुड़ा , सरल इंसान था। उनकी विरासत लाखों करोड़ों के दिलों में रहेगी।
Today, we have lost a legend of Indian cinema who captivated hearts with his charm and his talent. A true icon who inspired everyone who watched him. May the family find strength in this tough time. My sincere condolences to the whole family.— Virat Kohli (@imVkohli) November 24, 2025
हरभजन सिंह: धर्मेंद्र जी को श्रृद्धांजलि जिनकी गरिमा, दमखम और अतुल्य आकर्षण ने भारतीय सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी। दमदार अभिनय और मैदान से भीतर और बाहर अपनी गर्मजोशी से उन्होंने अनगिनत दिलों को छुआ और पीढियों को प्रेरित किया।
Deeply mourn the loss of Dharmender Ji, a timeless star whose presence lit up the screens and our lives. His legacy will remain etched in our hearts. My thoughts and prayers are with his family. May his soul rest in https://t.co/Qt56DpIhbb Shantipic.twitter.com/YjUNtblSIo— VVS Laxman (@VVSLaxman281) November 24, 2025
Heartfelt tribute to Dharmendra Ji — a timeless icon whose grace, strength, and unparalleled charm have left an everlasting mark on Indian cinema. From his powerful performances to his warmth both on and off screen, he touched countless hearts and inspired generations.
His films,… pic.twitter.com/pfgQlDkQsE
— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) November 24, 2025वीरेंद्र सहवाग: धर्मेंद्र जी सिर्फ अभिनेता नहीं थे, एक युग थे। सादगी में सितारा, ताकत में ही मैन और दिल में सोना। उनकी फिल्में, उनका अंदाज और उनकी गर्मजोशी पीढियों तक याद रखी जायेगी। एक मजान कलाकार। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।