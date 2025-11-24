धर्मेंद्र के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर, सेलेब्स ने पोस्ट शेयर कर दी श्रद्धांजलि

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। उन्होंने 89 साल की उम्र में अपने घर पर आखिरी सांस ली। धर्मेंद्र का स्वास्थ बीते कुछ समय से खराब चल रहा था। बॉलीवुड सेलेब्स सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके 'ही-मैन' को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

Heartbroken to hear about Dharam ji. His warmth, generosity and presence inspired generations of artists.

The industry has lost a legend… and we’ve lost someone who shaped the very soul of our cinema.



Rest in peace, Dharam ji.

Om Shanti — Ajay Devgn (@ajaydevgn) November 24, 2025

अजय देवगन ने लिखा, धरम जी के बारे में सुनकर दिल टूट गया। उनके प्यार, दरियादिली और मौजूदगी ने कई पीढ़ियों के कलाकारों को प्रेरित किया. इंडस्ट्री ने एक लेजेंड खो दिया है और हमने एक ऐसा इंसान खो दिया है जिसने हमारे सिनेमा की आत्मा को आकार दिया। रेस्ट इन पीस, धरम जी। ओम शांति।

करीना कपूर ने अपने दादा राज कपूर के साथ धर्मेंद्र की तस्वीर शेयर कर लिखा, Forever in Power

फरहान अख्तर ने लिखा, पूरी फ़िल्मी दुनिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान। जो लोग फिल्में बनाते हैं और जो उन्हें देखते हैं, उनके लिए धरम जी हमेशा रहेंगे जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। देओल परिवार के प्रति गहरी संवेदना।

कपिल शर्मा ने लिखा, अलविदा धर्म पाजी। आपका जाना बहुत ही दुखदायी है। ऐसा लग रहा है, जैसे दूसरी बार पिता को खो दिया है। आपने जो प्यार और आशीर्वाद दिया वह हमेशा मेरे दिल में और यादों में रहेगा। कैसे एक पल में किसी के दिल में बस जाते हैं। यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता था। हमारे दिल में आप हमेशा रहेंगे। ईश्वर आपको अपने चरणों में स्थान दें।