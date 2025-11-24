सोमवार, 24 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Dharmendra passes away PM modi pay tribute to He man post viral
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 24 नवंबर 2025 (15:28 IST)

भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत, धर्मेंद्र के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख

Dharmendra passes away
बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र के निधन से शोक की लेकर है। उन्होंने 24 नवंबर को जुहू स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली। धर्मेंद्र ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। सेलेब्स से लेकर राजनेता तक धर्मेंद्र के निधन पर दुख जता रहे हैं।
 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने धर्मेंद्र के निधन को बॉलीवुड के एक युग का अंत बताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी है। 
 
पीएम मोदी ने लिखा, धर्मेंद्र जी के जाने से भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हो गया है। वह एक आइकॉनिक फिल्म पर्सनैलिटी थे, एक ज़बरदस्त एक्टर थे जो अपने हर रोल में चार्म और गहराई लाते थे। जिस तरह से उन्होंने अलग-अलग रोल किए, उसने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ। 
 
उन्होंने लिखा, धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और प्यार के लिए भी उतने ही जाने जाते थे। इस दुख की घड़ी में, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत फैंस के साथ हैं। ओम शांति।
 
छह दशकों से ज्यादा लंबे फिल्मी करियर में धर्मेंद्र ने रोमांस, एक्शन, कॉमेडी और भावनात्मक किरदारों के जरिए भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के लुधियाना जिले के एक गांव नसराली में हुआ था। 
 
धर्मेंद्र ने अपना शुरुआती जीवन साहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कलां में सरकारी सीनियर मिडल स्कूल में पढ़ाई की। वहीं उनके पिता गांव के स्कूल के प्रिंसिपल थे। उन्होंने 1960 में फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से एक्टिंग डेब्यू किया था। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

धर्मेंद्र के जवानी के अनदेखे फोटो: क्यों 70 के दशक में उन्हें कहा गया था Most Handsome Man

धर्मेंद्र के जवानी के अनदेखे फोटो: क्यों 70 के दशक में उन्हें कहा गया था Most Handsome Manबॉलीवुड के कई ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ-साथ अपने लुक्स के लिए भी जाने जाते हैं। इन्हीं में से एक नाम धर्मेंद्र का भी था। 60 के दशक के सुपरस्टार धर्मेंद्र अपने समय से सबसे हैंडसम हीरो में से एक थे। हिंदी फिल्म इतिहास के सबसे खूबसूरत हीरो में से धर्मेंद्र एक माने जाते हैं।

धर्मेन्द्र के बारे में 50 ऐसी बातें जान कर रह जाएंगे हैरान

धर्मेन्द्र के बारे में 50 ऐसी बातें जान कर रह जाएंगे हैरानधर्मेन्द्र के बारे में यहां उनकी जिंदगी से जुड़ी 50 बातें दी गई हैं जो उनका बड़े से बड़ा फैंस भी नहीं जानता। हीमैन और गरम धरम के नाम से मशहूर धर्मेन्द्र सिंह देओल बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक थे।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

एक युग का अंत, करण जौहर ने दी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि, शेयर किया भावुक पोस्ट

एक युग का अंत, करण जौहर ने दी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि, शेयर किया भावुक पोस्टबॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। धर्मेंद्र बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। परिवार ने धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार विले पर्ले श्मशान घाट पर कर दिया है।

धर्मेन्द्र: यमला, पगला, दीवाना जो बन गया सुपरस्टार

धर्मेन्द्र: यमला, पगला, दीवाना जो बन गया सुपरस्टारधर्मेन्द्र हिंदी सिनेमा के वो अभिनेता हैं जिन्होंने 65 साल से भी लंबे करियर में सिर्फ कैमरे पर नहीं, बल्कि दिलों में राज किया। बिना विवाद, बिना प्रचार और बिना किसी बनावट के उन्होंने दर्शकों को अपना दीवाना बनाया। वे सिर्फ स्टार नहीं, बल्कि जनता के हीरो थे सादगी में बेमिसाल और इंसानियत में अद्वितीय।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com