मंगलवार, 6 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 6 जनवरी 2026 (11:35 IST)

धुरंधर की रिकॉर्डतोड़ सफलता के बाद रणवीर सिंह की अगली तैयारी, ‘प्रलय’ में दिखेगा ज़ॉम्बी अवतार!

ranveer singh pralay zombie movie after dhurandhar success
रणवीर सिंह इन दिनों अपनी सुपरहिट फिल्म ‘धुरंधर’ की जबरदस्त सफलता का जश्न मना रहे हैं। यह फिल्म भारत में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में शामिल हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर 900 करोड़ रुपये के आंकड़े की ओर बढ़ रही है। इस रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन के बाद रणवीर सिंह एक बार फिर इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में गिने जाने लगे हैं।
 
‘धुरंधर पार्ट 2’ के बाद क्या करेंगे रणवीर?
‘धुरंधर पार्ट 2’ को 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी है। ऐसे में फैंस और इंडस्ट्री की नजर इस बात पर टिकी है कि रणवीर सिंह इसके बाद कौन-सा प्रोजेक्ट चुनते हैं। आधिकारिक तौर पर भले ही कुछ ऐलान न हुआ हो, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर ने अपनी अगली फिल्म ‘प्रलय’ साइन कर ली है।
 
‘प्रलय’: बॉलीवुड की पहली गंभीर ज़ॉम्बी फिल्म?
सूत्रों के अनुसार ‘प्रलय’ को बॉलीवुड की पहली असली ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स फिल्म के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इससे पहले साल 2013 में आई ‘गो गोआ गॉन’ में ज़ॉम्बी का हल्का-फुल्का और कॉमेडी अंदाज देखने को मिला था। लेकिन ‘प्रलय’ का टोन पूरी तरह गंभीर और डार्क बताया जा रहा है, जिसमें ज़ॉम्बी थीम को एक भयावह और भावनात्मक नजरिए से पेश किया जाएगा।
 
तबाही के बाद की मुंबई होगी कहानी का केंद्र
फिल्म की कहानी एक पोस्ट-एपोकैलिप्टिक दुनिया में बसाई गई है, जहां मुंबई पूरी तरह तबाही और अराजकता में डूबी हुई दिखाई देगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक डिस्टोपियन मुंबई होगी, जहां इंसानी सभ्यता टूट चुकी है और ज़िंदा रहने की जंग हर पल जारी है। इस अनदेखे और जोखिम भरे कॉन्सेप्ट को लेकर फिल्म को लेकर उत्सुकता काफी बढ़ गई है।
 
कल्याणी प्रियदर्शन के बॉलीवुड डेब्यू की चर्चा
‘प्रलय’ को लेकर एक और दिलचस्प चर्चा इसके कास्टिंग को लेकर है। खबरें हैं कि मशहूर निर्देशक प्रियदर्शन की बेटी कल्याणी प्रियदर्शन इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में कदम रख सकती हैं। कल्याणी को पिछले साल मलयालम फिल्म ‘लोका: चैप्टर 1’ में उनके अभिनय के लिए काफी सराहना मिली थी। हालांकि फिल्म के मेकर्स की ओर से अभी तक उनकी कास्टिंग को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
 
आधिकारिक ऐलान का इंतजार
फिलहाल ‘प्रलय’ से जुड़ी ज्यादातर जानकारियां सूत्रों के हवाले से सामने आई हैं। रणवीर सिंह या फिल्म की टीम की ओर से प्रोजेक्ट, कास्ट या रिलीज टाइमलाइन को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन ‘धुरंधर’ की बंपर सफलता के बाद यह साफ है कि रणवीर सिंह अपने अगले प्रोजेक्ट में भी कुछ बड़ा और अलग करने की तैयारी में हैं।
