बुधवार, 31 दिसंबर 2025
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. आलेख
  4. list of actors who defined the year 2025 with their outstanding performances
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 31 दिसंबर 2025 (11:36 IST)

ईयर एंडर: देखिए साल 2025 को अपने सर्वश्रेष्ठ अभिनय से परिभाषित करने वाले अभिनेताओं की लिस्ट

Year Ender 2025
वर्ष 2025 भारतीय सिनेमा में पुरुष अभिनेताओं के लिए एक ऐतिहासिक और यादगार साल साबित हुआ। हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्मों से लेकर भव्य ऐतिहासिक गाथाओं और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी पारिवारिक कहानियों तक, अभिनेताओं ने हर जॉनर में सशक्त और प्रभावशाली अभिनय प्रस्तुत किए। ये प्रदर्शन केवल बॉक्स ऑफिस की सफलता तक सीमित नहीं रहे, बल्कि गहराई, संवेदनशीलता और मजबूत कहानी कहने की क्षमता के चलते लंबे समय तक दर्शकों के मन में अपनी छाप छोड़ गए।
 
रणवीर सिंह - धुरंधर
बतौर अभिनेता 'धुरंधर' में रणवीर सिंह ने अपने करियर का सबसे बेहतरीन और साहसी प्रदर्शन दिया। ज़बरदस्त एनर्जी और तीखे भावनात्मक उफान के साथ उन्होंने एक जटिल और द्वंद्व से जूझते किरदार को जीवंत किया। उनका निडर अभिनय और किरदार में पूरी तरह ढल जाना एक बार फिर यह सिद्ध करता है कि वे चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में स्वयं को पूरी तरह समर्पित करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं।
 
कार्तिक आर्यन - तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी
कार्तिक आर्यन ने 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में एक आत्मीय, सहज और ईमानदार अभिनय दिया, जो फिल्म को एक सशक्त पारिवारिक मनोरंजन का रूप देता है। रोमांस और हास्य के संतुलन के साथ वे आधुनिक रिश्तों, साझी ज़िम्मेदारियों और सामाजिक बदलावों जैसे विषयों को बिना उपदेशात्मक बने संवेदनशीलता से प्रस्तुत करते हैं। उनकी भावनात्मक सच्चाई कहानी के संदेश को स्वाभाविक बनाती है और हर पीढ़ी के दर्शकों से गहरा जुड़ाव स्थापित करती है।
 
विक्की कौशल - छावा
'छावा' में विक्की कौशल ने गरिमामय, संयमित और भावनात्मक रूप से परिपक्व अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। शक्ति और संवेदनशीलता के संतुलन के साथ उन्होंने अपने किरदार को शांत लेकिन प्रभावशाली तीव्रता प्रदान की। उनकी सूक्ष्म और सधी हुई अदायगी ने ऐतिहासिक भव्यता को भावनात्मक गहराई दी, जिससे उनका प्रदर्शन अत्यंत प्रभावशाली और यादगार बन गया।
 
ईशान खट्टर - होमबाउंड
होमबाउंड में ईशान खट्टर ने संयमित, लेकिन गहराई से असर डालने वाला अभिनय प्रस्तुत किया। बाहरी नाटकीयता से दूर रहते हुए, उन्होंने आंतरिक भावनाओं, असुरक्षा और युवा संघर्ष को बेहद प्रामाणिक तरीके से उकेरा। उनकी सूक्ष्म अभिव्यक्तियाँ और शांत तीव्रता इस वर्ष के सबसे संवेदनशील और सशक्त प्रदर्शनों में गिनी गईं।
 
अक्षय खन्ना - छावा और धुरंधर
अक्षय खन्ना ने 'छावा' और 'धुरंधर', दोनों फिल्मों में लगातार उत्कृष्ट और प्रभावशाली अभिनय से अपनी अलग पहचान बनाई। नियंत्रित तीव्रता, बौद्धिक परिपक्वता और परतदार भाव-भंगिमाओं के साथ उन्होंने हर दृश्य को विशेष ऊँचाई प्रदान की। उनकी सादगी में छिपी अभिनय की चमक एक बार फिर यह साबित करती है कि वे हिंदी सिनेमा के सबसे भरोसेमंद, परिपक्व और सम्मानित कलाकारों में क्यों गिने जाते हैं।
