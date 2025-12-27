शनिवार, 27 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. आलेख
  4. salman khan net worth properties cars farmhouse birthday special
Written By WD Entertainment Desk

सलमान खान: फिल्मों से लेकर फार्महाउस, कारों और यॉट तक, 2900 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं भाईजान

salman khan net worth properties cars farmhouse birthday special
बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में गिने जाने वाले सलमान खान 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। जैसे-जैसे उनका बर्थडे करीब आता है, फैंस का उत्साह भी चरम पर है। साल 1988 में फिल्म बीवी हो तो ऐसी से हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाले सलमान खान ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। तीन दशक से ज्यादा के करियर में उन्होंने रोमांटिक, कॉमेडी, एक्शन और फैमिली ड्रामा हर जॉनर में यादगार फिल्में दी हैं।
 
सुपरहिट फिल्मों से बनी पहचान
सलमान खान की फिल्मोग्राफी अपने आप में इतिहास है। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, अंदाज अपना अपना, करण अर्जुन, जुड़वा, हम साथ-साथ हैं, मुझसे शादी करोगी, दबंग, सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी फिल्मों ने उन्हें हर वर्ग के दर्शकों का चहेता बनाया। इन फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए, बल्कि सलमान को एक भरोसेमंद सुपरस्टार भी साबित किया।
 
2900 करोड़ रुपये की नेटवर्थ, फिल्मों से आगे की सोच
सितंबर 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान की कुल संपत्ति करीब 2900 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह दौलत सिर्फ फिल्मों से नहीं, बल्कि स्मार्ट निवेश, ब्रांड वैल्यू और टीवी शो से भी आई है। सलमान खान एक अभिनेता होने के साथ-साथ एक सफल बिजनेसमैन और समझदार निवेशक भी माने जाते हैं।
 
मुंबई का समुद्र किनारे बना 100 करोड़ रुपये का घर
अगर मुंबई में किसी टैक्सी ड्राइवर से सलमान खान के घर के बारे में पूछा जाए, तो वह सीधे बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ले जाएगा। अरब सागर की ओर खुलने वाले इस घर की कीमत करीब 100 करोड़ रुपये बताई जाती है। इस फ्लैट की बालकनी से सलमान अक्सर अपने फैंस का अभिवादन करते नजर आते हैं। सलमान ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, जबकि उनके पिता सलीम खान पहली मंजिल पर रहते हैं। इस घर से उनका भावनात्मक जुड़ाव भी गहरा है।

salman khan net worth properties cars farmhouse birthday special

 
पनवेल का आलीशान फार्महाउस, कीमत करीब 80 करोड़ रुपये
सलमान खान का पनवेल स्थित फार्महाउस, जिसे अर्पिता फार्म्स कहा जाता है, करीब 150 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी कीमत लगभग 80 करोड़ रुपये आंकी जाती है। यहां प्राइवेट जिम, स्विमिंग पूल, एनिमल शेल्टर और हरियाली से भरा माहौल है। खान परिवार अक्सर बड़े सेलिब्रेशन और सलमान का जन्मदिन यहीं मनाता है।
 
भारत और विदेश में कई प्रॉपर्टीज
मुंबई और पनवेल के अलावा सलमान खान के पास मुंबई के कार्टर रोड और वर्ली में भी प्रॉपर्टी बताई जाती है। इतना ही नहीं, दुबई में भी उनके पास लग्जरी अपार्टमेंट हैं, जिनमें द एड्रेस डाउनटाउन और बुर्ज पैसिफिक टावर्स शामिल हैं। इन प्रॉपर्टीज की कीमत सार्वजनिक नहीं है, लेकिन इन्हें बेहद महंगा माना जाता है।
 
लग्जरी कारों का शानदार कलेक्शन
सलमान खान को महंगी गाड़ियों का खास शौक है। उनके गैराज में रेंज रोवर SC LWB 3.0, टोयोटा लैंड क्रूजर LC 200, निसान पेट्रोल, ऑडी RS7, BMW X6 और मर्सिडीज-बेंज GL जैसी लग्जरी कारें शामिल हैं। कार प्रेमियों के लिए सलमान का कलेक्शन किसी म्यूजियम से कम नहीं है।
 
3 करोड़ रुपये की यॉट भी है भाईजान के पास
सलमान खान ने अपने 50वें जन्मदिन पर खुद को करीब 3 करोड़ रुपये की यॉट गिफ्ट की थी। जब उन्हें मुंबई की भागदौड़ से दूर सुकून चाहिए होता है, तो वह समुद्र में वक्त बिताना पसंद करते हैं।
 
फिल्मों और बिग बॉस से करोड़ों की कमाई
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान एक फिल्म के लिए 100 करोड़ से 150 करोड़ रुपये तक फीस लेते हैं। इसके अलावा वह पिछले 15 सालों से ज्यादा समय से टीवी शो बिग बॉस होस्ट कर रहे हैं, जिससे उनकी कमाई में लगातार इजाफा हुआ है।
 
सिर्फ स्टार नहीं, समझदार निवेशक भी हैं सलमान
सलमान खान ने समय के साथ यह साबित किया है कि वह सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि दूरदर्शी सोच रखने वाले इंसान भी हैं। अच्छे स्क्रिप्ट चुनने के साथ-साथ सही जगह निवेश करना उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है, जिसने उन्हें बॉलीवुड के सबसे अमीर और प्रभावशाली सितारों में शामिल कर दिया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'धुरंधर' की 1000 करोड़ क्लब में एंट्री, SRK और आमिर खान के बाद सबसे बड़ा नाम बने रणवीर सिंह

'धुरंधर' की 1000 करोड़ क्लब में एंट्री, SRK और आमिर खान के बाद सबसे बड़ा नाम बने रणवीर सिंहबॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। यह फिल्म हर दिन एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर रही हैं। अब 'धुरंधर' ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्लोबली 1000 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है। फिल्म ने महज 21 दिनों में यह आंकड़ा पार कर लिया।

तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी की शानदार शुरुआत, सीमित स्क्रीन्स के बावजूद पहले दिन किया इतना कलेक्शन

तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी की शानदार शुरुआत, सीमित स्क्रीन्स के बावजूद पहले दिन किया इतना कलेक्शनकार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' ने क्रिसमस डे रिलीज पर बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की। कड़ी प्रतिस्पर्धा और सीमित स्क्रीन्स के बावजूद फिल्म ने पहले ही दिन भारत में करीब 8.46 करोड़ (नेट) की कमाई दर्ज की।

ब्रालेट और मिनी स्कर्ट में शरवरी का सुपर बोल्ड अंदाज, सिजलिंग अदाओं से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

ब्रालेट और मिनी स्कर्ट में शरवरी का सुपर बोल्ड अंदाज, सिजलिंग अदाओं से बढ़ाया इंटरनेट का तापमानबॉलीवुड एक्ट्रेस शरवरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। 28 साल की शरवरी अपनी हॉट एंड सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार शरवरी ने ब्रालेट और मिनी स्कर्ट में अपनी सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है।

धुरंधर 1000 करोड़ रुपये पार: पुष्पा 2 से दंगल तक: किन भारतीय फिल्मों ने सबसे तेज हजार करोड़ क्लब में एंट्री ली?

धुरंधर 1000 करोड़ रुपये पार: पुष्पा 2 से दंगल तक: किन भारतीय फिल्मों ने सबसे तेज हजार करोड़ क्लब में एंट्री ली?रणवीर सिंह की धुरंधर ने 21 दिनों में 1000 करोड़ रुपये क्लब में एंट्री लेकर नया रिकॉर्ड जोड़ा है। दमदार एक्शन सीक्वेंस, मजबूत कहानी और रणवीर सिंह की प्रभावशाली परफॉर्मेंस ने फिल्म को भारत ही नहीं, बल्कि ओवरसीज मार्केट में भी जबरदस्त समर्थन दिलाया। इससे पहले पुष्पा 2, बाहुबली 2, आरआरआर और जवान जैसी फिल्मों ने अलग-अलग समय में यह मुकाम हासिल किया। जानिए किस फिल्म ने कितनी तेजी से इतिहास रचा।

इन कलाकारों ने 2025 में हिंदी फिल्मों में हॉरर और ब्लैक मैजिक सिनेमा को दी नई पहचान

इन कलाकारों ने 2025 में हिंदी फिल्मों में हॉरर और ब्लैक मैजिक सिनेमा को दी नई पहचान2025 में हिंदी सिनेमा के हॉरर और ब्लैक मैजिक जॉनर ने एक नई दिशा पकड़ी। डर अब सिर्फ डराने और चौंकाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोककथाओं, मनोवैज्ञानिक तनाव और भावनात्मक गहराई के ज़रिये दर्शकों के मन में उतरता दिखा। हालांकि आस्था, अंधविश्वास और अनदेखी शक्तियों पर आधारित इन कहानियों को खास बनाने में सबसे बड़ा योगदान उन कलाकारों का रहा, जिनकी दमदार परफॉर्मेंस ने इन कथाओं को विश्वसनीय और प्रभावशाली बनाया।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com