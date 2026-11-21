'मैंने प्यार किया' से 'ये प्रेम मोल लिया' तक: क्यों अपनी ही फिल्मों के फॉर्मूले में कैद हो गए सूरज बड़जात्या?

'मैंने प्यार किया' से 'ये प्रेम मोल लिया' तक: क्यों अपनी ही फिल्मों के फॉर्मूले में कैद हो गए सूरज बड़जात्या?

हिंदी सिनेमा में सूरज बड़जात्या का आगमन उस दौर में हुआ था, जब एक्शन फिल्मों का बोलबाला था। मारधाड़, बदले और हिंसा से भरपूर कहानियों के बीच उन्होंने प्रेम, परिवार और रिश्तों की गर्माहट को अपनी फिल्मों का केंद्र बनाया। उनकी पहली ही फिल्म 'मैंने प्यार किया' ने उन्हें रातोंरात पहचान दिला दी। इसके बाद 'हम आपके हैं कौन' ने उनकी कामयाबी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लगा कि हिंदी सिनेमा को एक ऐसा निर्देशक मिल गया है, जो अपनी अलग सोच और संवेदनशीलता से फिल्मों की दुनिया बदल सकता है।

लेकिन तीन दशक से अधिक के सफर में सूरज बड़जात्या की एक बड़ी सीमा भी उजागर हुई है। उन्होंने जिस पारिवारिक संसार को अपनी पहचान बनाया, धीरे-धीरे उसी के दायरे में खुद को कैद कर लिया। उनकी फिल्मों में रिश्तों की मिठास अब कई बार जरूरत से ज्यादा लगती है। किरदार इतने आदर्शवादी और रिश्ते इतने परिपूर्ण होते हैं कि उनमें वास्तविक जीवन की स्वाभाविकता कम और बनावट ज्यादा नजर आने लगती है। जिस शैली ने कभी उन्हें अलग पहचान दिलाई थी, वही अब उनके रचनात्मक विस्तार में बाधा बनती दिखाई देती है।

इसकी शुरुआत समझने के लिए थोड़ा पीछे लौटना होगा।

1980 के दशक के अंतिम वर्षों में राजश्री प्रोडक्शन्स की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। नए कलाकारों को लेकर कम बजट में साफ-सुथरी पारिवारिक फिल्में बनाने वाला यह बैनर अपनी अलग प्रतिष्ठा रखता था। लेकिन वीसीआर के बढ़ते चलन ने सिनेमाघरों में पारिवारिक फिल्मों के दर्शकों की संख्या प्रभावित कर दी थी। राजश्री के सामने संकट यह था कि वह अपनी प्रतिष्ठा से समझौता करके दोयम दर्जे की फिल्में नहीं बना सकता था और बड़े सितारों को लेकर महंगी फिल्म बनाने की आर्थिक क्षमता भी नहीं थी।

ऐसे मुश्किल वक्त में राजश्री प्रोडक्शन्स के संस्थापक ताराचंद बड़जात्या ने अपने 24 वर्षीय पोते सूरज बड़जात्या पर भरोसा जताया और उन्हें फिल्म बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। किसी बड़े सितारे को लेने का बजट नहीं था, इसलिए सलमान खान और भाग्यश्री जैसे नए चेहरों को लेकर एक प्रेम कहानी बनाने का फैसला हुआ।

उस समय हिंदी सिनेमा में एक्शन फिल्मों की आंधी चल रही थी। गीत-संगीत का स्तर भी काफी नीचे जा चुका था। ऐसे माहौल में सूरज ने जोखिम उठाते हुए म्यूजिकल लव स्टोरी 'मैंने प्यार किया' बनाई। फिल्म को शुरुआत में देश के चुनिंदा सिनेमाघरों में सीमित रिलीज के साथ उतारा गया। लेकिन कुछ ही दिनों में दर्शकों की प्रतिक्रिया ने तस्वीर बदल दी। फिल्म के गाने लोकप्रिय होने लगे, प्रेम कहानी ने युवाओं को आकर्षित किया और धीरे-धीरे यह फिल्म एक बड़ी घटना बन गई।

'मैंने प्यार किया' की सबसे बड़ी खूबी उसकी ताजगी थी। प्रेम में मासूमियत थी, गीत-संगीत में मधुरता थी और कहानी में पारिवारिक माहौल। उस दौर के एक्शन प्रधान सिनेमा के बीच यह फिल्म बिल्कुल अलग अनुभव लेकर आई थी। सूरज ने साबित कर दिया कि दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सिर्फ सितारे, हिंसा और भव्यता जरूरी नहीं है। एक अच्छी प्रेम कहानी भी सिनेमाघरों में भीड़ खींच सकती है।

इस सफलता ने सूरज का आत्मविश्वास बढ़ाया। 1994 में वह सलमान खान को लेकर 'हम आपके हैं कौन' के साथ लौटे। इस बार सलमान स्थापित सितारे बन चुके थे और माधुरी दीक्षित अपने करियर के शिखर पर थीं। सूरज ने फिर पारंपरिक फिल्म निर्माण के ढर्रे से अलग रास्ता चुना। लगभग साढ़े तीन घंटे लंबी फिल्म, ढेर सारे गाने और शादी-ब्याह के रीति-रिवाजों से सजे दृश्य। रिलीज से पहले उन्होंने देश के चुनिंदा सिनेमाघरों का चुनाव किया, वहां नए साउंड सिस्टम लगवाए और फिल्म को एक खास सिनेमाई अनुभव के रूप में पेश किया।

नतीजा ऐतिहासिक रहा। 'हम आपके हैं कौन' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी कामयाबी हासिल की कि हिंदी सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में उसका नाम दर्ज हो गया। यह राजश्री की ही पुरानी फिल्म 'नदिया के पार' का नए कलाकारों और बड़े कैनवास के साथ बनाया गया रूपांतरण थी। सूरज ने शादी, परिवार, परंपराओं और रिश्तों को एक ऐसे उत्सव में बदल दिया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया।

हालांकि इस फिल्म की आलोचना भी कम नहीं हुई। कुछ समीक्षकों ने इसे कहानी के बजाय शादी की लंबी वीडियो कैसेट जैसा बताया। फिल्म में कथानक की तुलना में गीतों, रस्मों और उत्सवों को अधिक जगह मिली थी। आलोचकों के लिए इसमें सिनेमाई गहराई की कमी थी, लेकिन आम दर्शकों ने इसे हाथोंहाथ लिया।

इस फिल्म का एक सामाजिक पहलू भी था, जिस पर बात होनी चाहिए। 'हम आपके हैं कौन' ने भारतीय शादियों को भव्य उत्सव के रूप में पेश करने की एक नई सिनेमाई छवि गढ़ी। शादी के कपड़े, सजावट, संगीत, रस्में और मेहमानों की आवभगत सब कुछ एक बड़े आयोजन का हिस्सा बन गए। बाद के वर्षों में शादियों में दिखावे और खर्चीली परंपराओं को लेकर जो संस्कृति मजबूत हुई, उसमें इस फिल्म की लोकप्रियता का भी उल्लेख किया जाता है। बेशक, किसी सामाजिक बदलाव का पूरा श्रेय एक फिल्म को नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसने भव्य शादी को एक आकर्षक आदर्श के रूप में जरूर स्थापित किया। सादगी से विवाह करने के पक्षधर लोगों को यह फिल्म एक अलग ही दिशा में जाती दिखाई दी।

'हम आपके हैं कौन' के बाद सूरज से उम्मीदें बहुत बढ़ गई थीं। ऐसा लगने लगा था कि वह आगे चलकर कई कालजयी फिल्में देंगे और हिंदी सिनेमा को नई दिशा देंगे। लेकिन उनकी अगली फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' (1999) में पहली बार दोहराव साफ नजर आने लगा। संयुक्त परिवार, भाइयों का प्रेम, त्याग, गलतफहमियां और अंत में रिश्तों की जीत। सब कुछ पहले से परिचित था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन 'मैंने प्यार किया' और 'हम आपके हैं कौन' जैसी ऐतिहासिक लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकी। सूरज की रचनात्मक उड़ान कुछ सीमित होती दिखाई देने लगी थी।

इसके बाद उन्होंने ऋतिक रोशन और अभिषेक बच्चन को लेकर 'मैं प्रेम की दीवानी हूं' (2003) बनाई। यह उनकी पहली बड़ी असफलता साबित हुई। फिल्म में प्रेम त्रिकोण था, लेकिन कहानी और किरदारों में वह सहजता नहीं थी, जो उनकी शुरुआती फिल्मों की खासियत थी। जरूरत से ज्यादा नाटकीयता और बनावटी भावनाओं ने फिल्म को कमजोर किया। ऐसा लगा कि सूरज अपनी ही बनाई दुनिया में कुछ नया तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई नया रास्ता नहीं मिल रहा।

शाहिद कपूर और अमृता राव को लेकर बनी 'विवाह' (2006) ने एक बार फिर उनकी पुरानी शैली को सामने ला दिया। इस फिल्म के केंद्र में भी विवाह था। प्रेम, संस्कार, परिवार, आदर्श और त्याग। सूरज ने अपनी जानी-पहचानी दुनिया में वापसी की और फिल्म को दर्शकों का ठीक-ठाक प्रतिसाद भी मिला। लेकिन एक सवाल खड़ा हो गया। क्या सूरज बड़जात्या की कल्पनाशीलता विवाह और पारिवारिक रस्मों के आसपास ही सिमटकर रह गई है?

उनकी फिल्मों में शादी सिर्फ एक घटना नहीं होती, बल्कि लगभग पूरी कहानी का संसार बन जाती है। रिश्तेदारों की लंबी फौज, पारिवारिक समारोह, संस्कारों की दुहाई और हर परिस्थिति में आदर्श व्यवहार करने वाले किरदार। यह सब उनकी फिल्मों की पहचान बन चुका है। यहां तक कि 'एक विवाह ऐसा भी' की कहानी उन्होंने लिखी, लेकिन निर्देशन नहीं किया। मानो विवाह का विषय उनके रचनात्मक संसार में इतना हावी हो चुका था कि उससे बाहर निकलना आसान नहीं रह गया था।

'विवाह' के बाद सूरज ने नौ साल तक कोई फिल्म निर्देशित नहीं की। इस लंबे अंतराल के बाद 2015 में वह एक बार फिर सलमान खान के पास पहुंचे। सलमान उस समय अपने स्टारडम के शिखर पर थे। दोनों ने 'प्रेम रतन धन पायो' बनाई। फिल्म में भव्य महल, राजपरिवार, पारिवारिक विवाद, त्याग और प्रेम सब कुछ था। लेकिन इस बार सूरज की पुरानी जादूगरी दिखाई नहीं दी। फिल्म को लेकर दर्शकों और समीक्षकों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रहीं। उनकी शुरुआती फिल्मों जैसी ताजगी और भावनात्मक असर इसमें महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगा कि सूरज आगे बढ़ने के बजाय अपनी पुरानी सफलताओं के फार्मूले को ही नए रूप में दोहरा रहे हैं।

2022 में उन्होंने 'ऊंचाई' के जरिए अपनी स्थापित छवि से बाहर निकलने की कोशिश की। अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और बोमन ईरानी जैसे वरिष्ठ कलाकारों को लेकर बनी इस फिल्म का विषय दोस्ती, उम्र और जीवन की चुनौतियां थीं। यह उनकी पारंपरिक पारिवारिक फिल्मों से अलग थी। फिल्म को समीक्षकीय सराहना मिली, हालांकि बॉक्स ऑफिस पर इसे वैसी बड़ी कामयाबी नहीं मिली, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन 'ऊंचाई' ने यह जरूर दिखाया कि सूरज चाहें तो अपने परिचित दायरे से बाहर निकलकर भी कहानियां कह सकते हैं।

अब वह 'ये प्रेम मोल लिया' के साथ लौट रहे हैं। फिल्म के केंद्र में एक बार फिर शादी है। हालांकि इसके जरिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात उठाने की कोशिश की है। सवाल यह है कि क्या इस बार सूरज अपने पुराने अंदाज से आगे निकल पाएंगे या उनकी नई बात भी परिचित चकाचौंध, पारिवारिक उत्सव और जरूरत से ज्यादा मिठास के बीच कहीं खो जाएगी? इसका जवाब फिल्म देखने के बाद ही मिलेगा।

दरअसल, सूरज बड़जात्या की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी एक ही है। वह रिश्तों को समझते हैं, उनके भावनात्मक पक्ष को पहचानते हैं और परिवार के भीतर प्रेम, अपनापन तथा त्याग की बारीकियों को पर्दे पर उतारना जानते हैं। एक लेखक के रूप में उनके पास रिश्तों को देखने की संवेदनशील दृष्टि है। लेकिन उनके किरदारों के रिश्ते अब कई बार इतने आदर्शवादी और परिपूर्ण लगते हैं कि उनमें वास्तविक जीवन की हलचल गायब हो जाती है। लगभग हर किरदार संस्कारों और आदर्शों की प्रतिमूर्ति नजर आता है। परिवार के भीतर संघर्ष भी आता है तो अंततः सब कुछ इतनी सहजता और मिठास से सुलझ जाता है कि वास्तविकता पीछे छूट जाती है।

उनकी फिल्मों में संवाद भी कई बार जरूरत से ज्यादा उपदेशात्मक हो जाते हैं। हर बात में कोई न कोई संस्कार, सीख या जीवन दर्शन छिपा होता है। भावनाओं को स्वाभाविक ढंग से बहने देने के बजाय उन्हें बार-बार शब्दों और दृश्यों के जरिए समझाया जाता है। नतीजतन, जहां कभी उनकी फिल्मों की मिठास दर्शकों को आकर्षित करती थी, वहीं अब वही मिठास कई बार बोझिल और बनावटी लगने लगती है।

यह कहना गलत होगा कि सूरज बड़जात्या को पारिवारिक फिल्में बनाना छोड़ देना चाहिए। पारिवारिक कहानियां उनकी पहचान हैं और हिंदी सिनेमा में इस शैली की अपनी अहमियत है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या परिवार की कहानी कहने के लिए हर बार शादी, रस्में, भव्य आयोजन और आदर्श रिश्ते ही जरूरी हैं? क्या परिवार के भीतर बदलते समीकरणों, पीढ़ियों के टकराव, रिश्तों में आती दूरियों, महत्वाकांक्षाओं और आज के सामाजिक बदलावों को लेकर भी कहानियां नहीं कही जा सकतीं?

सूरज बड़जात्या एक काबिल निर्देशक हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा को दो ऐसी फिल्में दी हैं, जिनकी लोकप्रियता और प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रतिभा का अर्थ सिर्फ अपनी सफल शैली को दोहराते रहना नहीं होता। एक बड़े फिल्मकार की पहचान इस बात से भी होती है कि वह अपनी बनाई सीमाओं को तोड़ने का साहस दिखाए।

सूरज को अब अपने सिनेमाई संसार का विस्तार करना चाहिए। रिश्तों की मिठास बनी रहे, लेकिन उसमें जीवन का खट्टापन भी शामिल हो। किरदार अच्छे हों, लेकिन इतने अच्छे नहीं कि वास्तविक न लगें। परिवार हो, लेकिन उसकी तस्वीर इतनी आदर्शवादी न हो कि दर्शक उसमें अपना जीवन तलाश ही न सकें।

कभी सूरज बड़जात्या ने एक्शन फिल्मों के शोर के बीच प्रेम और परिवार की दुनिया रचकर अपनी अलग पहचान बनाई थी। आज जरूरत है कि वह अपनी ही बनाई दुनिया से बाहर निकलने का साहस दिखाएं। वरना ऐसा न हो कि जिस मिठास ने उन्हें हिंदी सिनेमा का लोकप्रिय निर्देशक बनाया, वही मिठास धीरे-धीरे उनकी फिल्मों का सबसे बड़ा बोझ बन जाए।