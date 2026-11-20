राजकुमार हिरानी के जन्मदिन पर जानिए क्यों हैं वो बॉलीवुड के सबसे खास कहानीकार, इन 5 खूबियों ने बनाया उन्हें दर्शकों का चहेता

राजकुमार हिरानी अपना जन्मदिन मना रहे हैं, ऐसे में यह एक सही मौका है फिल्म मेकर द्वारा इंडियन सिनेमा को दिए गए यादगार किरदार, टाइमलेस स्टोरीज और भावनाओं से जोड़ने वाले पलों से भरे उनके सफर पर नजर डालने के लिए। पिछले कई सालों में हिरानी ने कहानी कहने के अपने अलग अंदाज को पेश किया है। वह अपनी कहानियों में बड़ी आसानी से ह्यूमर, इमोशन और मायने रखने वाली बातों का मेल एक साथ लेकर आते हैं, जिससे उनकी फिल्मों को हर जनरेशन में मौजूद दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है।

सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मुन्ना भाई फ्रेंचाइजी से 3 इडियट्स, पीके, संजू और डंकी तक, उन्होंने आम कहानियों को पूरे दिल और ईमानदारी के साथ दर्शकों के सामने लाया है। ओर उन्होंने अपने हालिया OTT वेंचर प्रीतम एंड पेड्रो के साथ एक बार फिर दिखा दिया है कि कहानी कहने की समझ फॉर्मेट से परे है। तो चलिए, यहां जानते हैं कि हिरानी क्यों हैं इंडियन सिनेमा के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले स्टोरी टेलर।





1) एंटरटेनमेंट को अर्थपूर्ण बनाने की काबिलियत

हिरानी हमेशा से एंटरटेनमेंट और मीनिंगफुल स्टोरी टेलिंग को एक साथ पेश करते आए हैं। भले ही क्यों न लगे रही मुन्ना भाई में गांधीगिरी को लाना हो, या फिर 3 इडियट्स के जरिए एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाना हो या फिर 'पीके' के जरिए सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देना हो, हिरानी ने दर्शकों को भरपूर एंटरटेन किया है और साथ ही साथ सभी को चर्चाओं का विषय देने में भी कामयाबी हासिल की है। एंटरटेनमेंट से भरी कहानियों के जरिए बड़े संदेशों को आसानी से पहुंचाना उनकी क्षमता के साथ सबसे बड़ी काबिलियत में से एक है।

2) हमारे जीवन का हिस्सा बनने वाले किरदार

हिरानी ने मुन्ना भाई और सर्किट, रांचो, पीके और संजू तक, इन किरदारों के जरिए दर्शकों को कुछ ऐसे किरदार दिए हैं, जिनका वजूद सिल्वर स्क्रीन के दायरे से कहीं ज्यादा है। उनके द्वारा कहानियों में दिए गए किरदार हमेशा से जुड़ाव महसूस कराने वाले, कभी कमजोर, कभी फनी और कभी पूरी तरह से इंसानी हैं, जिसकी वजह से वह यादगार बनने के साथ हर उम्र के दर्शकों के दिलों में बने हुए हैं। वह सिर्फ फिल्म में नजर आने वाले किरदार नहीं हैं बल्कि ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्हें दर्शक बार-बार देखना, जिक्र करना और उनका जश्न मनाना पसंद करते हैं।

3) पीढ़ियों से जुड़ा एक एहसास

हिरानी की सिनेमा का निर्धारक पहलू भावनात्मक जुड़ाव है। उनकी फिल्मों में ऐसी गर्माहट है जो एक पल में हंसाती है तो दूजे पल में आंखों को नम कर देती है। चाहे '3 इडियट्स' जैसी दोस्ती हो, 'मुन्ना भाई' की फिल्मों जैसा बॉन्ड हो या 'संजू' का इमोशंस से भर सफर, हिरानी अपनी कहानियों से हर बार दर्शकों के दिलों को छूने में कामयाब रहते हैं। उनकी काबिलियत जिससे वह लोगों के दिलों में सच्ची भावनाएं जगा पाते हैं, वही कारण है कि उनकी फिल्में रिलीज के कई साल बाद भी नए दर्शकों तक पहुंच बनाने में कामयाब रहती हैं।

4) नए फॉर्मेट में कदम रखने का साहस

हिरानी ने किसी एक फॉर्मेट तक खुद को कैद न रखते हुए, 'प्रीतम एंड पेड्रो' के साथ स्ट्रीमिंग की दुनिया में भी कदम रखा। इस सीरीज के जरिए उन्होंने OTT की दुनिया में बतौर क्रिएटर और प्रोड्यूसर डेब्यू किया। इसमें उन्होंने अपना सिग्नेचर अंदाज यानी ह्यूमर, इमोशन और समाज से जुड़े मुद्दों को एक नए प्लेटफॉर्म पर दिखाया। सीरीज में साइबर क्राइम जैसे आज के अहम मुद्दे को एंटरटेनमेंट कहानी के जरिए पेश किया गया। इस तरह से दर्शकों के शानदार रिस्पॉन्स के साथ 'प्रीतम एंड पेड्रो' जियोहॉटस्टार की अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज बन गई।

कहना होगा कि सीरीज ने किसी स्क्रिप्टेड शो के लिए प्लेटफॉर्म को अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग दी। सीरीज को हिंदी के अलावा अन्य छह भाषाओं में भी ट्रेंड करते हुए देखा गया। जिसके बाद सीरीज ने कुछ ही समय में 3.1 करोड़ व्यूज और 7.3 करोड़ वॉच ऑवर्स का आंकड़ा पार कर लिया। ओरमैक्स मीडिया की अगस्त 2026 की रिपोर्ट की माने तो, यह उस तब भारत की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज बन गई।

सीरीज को 2.3 करोड़ यूनीक दर्शकों ने देखा था। इसके अलावा, यह साल 2024 के बाद यह सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली नॉन-फ्रेंचाइजी हिंदी वेब सीरीज भी बन गई। इसने एक बार फिर साबित किया कि अच्छी कहानियों से दर्शक जुड़ते हैं, फिर चाहे उन्हें किसी भी प्लेटफॉर्म पर क्यों न दिखाया जाए।

5) हमेशा अच्छे काम और दर्शकों के भरोसे से हासिल की पहचान

उनकी फिल्मों को कई नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स, फिल्मफेयर अवॉर्ड्स और इंडस्ट्री के दूसरे कई सम्मान मिल चुके हैं। हिरानी की फिल्मों में एक खास बात देखने को मिलती है और वह है क्रिटिक्स की तारीफ के साथ बॉक्स ऑफिस पर भी सफलता हासिल करना। हालांकि, अवॉर्ड्स और कमाई से भी बड़ी उनकी उपलब्धि दर्शकों का वह भरोसा है, जो उन्होंने अपनी कहानियों के जरिए कमाया है।

उनकी हर नई फिल्म से दर्शकों को हंसी, इमोशन और ऐसी कहानी की उम्मीद रहती है, जो लंबे समय तक याद रहे। राजकुमार हिरानी के एक और जन्मदिन पर उनका अब तक का सफर याद दिलाता है कि अच्छी कहानी कहने के लिए उसे उलझाना जरूरी नहीं है। कभी-कभी एक साधारण कहानी को ईमानदारी, ह्यूमर और दिल से पेश करना ही काफी होता है, जो उसे हमेशा के लिए यादगार बना देता है।