ये प्रेम मोल लिया मूवी प्रिव्यू: 4 साल बाद सूरज बड़जात्या की रोमांटिक ड्रामा में वापसी, जानें स्टार कास्ट और कहानी

ये प्रेम मोल लिया मूवी प्रिव्यू: 4 साल बाद सूरज बड़जात्या की रोमांटिक ड्रामा में वापसी, जानें स्टार कास्ट और कहानी

सूरज बड़जात्या की फिल्में हमेशा से संयुक्त परिवार, भारतीय रीति-रिवाजों और बिना किसी बनावट के शुद्ध पारिवारिक मनोरंजन के लिए जानी जाती हैं। 'ये प्रेम मोल लिया' की कहानी भी इसी विरासत को आगे बढ़ाती है, जो आज की पीढ़ी के लिए एक नई और ताजा पारिवारिक प्रेम कहानी लेकर आ रही है। यह एक छोटे शहर में रहने वाले लड़के की कहानी है जो मुंबई में अपने सपनों को पूरा करने में लगा हुआ है।

वह अपने पूरे परिवार के साथ अपनी पत्नी के घर जाकर रहने लगता है। इससे दो अलग-अलग विचारधारा वाले परिवारों को एक-दूसरे के साथ रहना पड़ता है, और इस प्रक्रिया में वे सीखते हैं कि सच्चा प्यार और सम्मान असल में क्या होता है।

फिल्म की झलक इसके अब तक रिलीज हुए गानों से साफ मिलती है, जहां शादी की रस्मों, नवरात्रि के गरबा उत्सव, छठ पूजा की आस्था और आंगन में होने वाले पारिवारिक जश्न को कहानी का अहम हिस्सा बनाया गया है। आयुष्मान खुराना इसमें एक संवेदनशील और परिवार को जोड़कर रखने वाले 'प्रेम' के रूप में दिखेंगे, जिनकी शरवरी के साथ की केमिस्ट्री और दोनों परिवारों के बीच के भावनात्मक रिश्तों का ताना-बाना फिल्म की मुख्य धुरी है।

स्टार कास्ट: छठे 'प्रेम' के साथ दिग्गज कलाकारों की फौज

इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी विशाल और मंझी हुई स्टार कास्ट है, जिसमें युवा चेहरों के साथ-साथ सिनेमा और टीवी के अनुभवी कलाकार शामिल हैं:

मुख्य जोड़ी: आयुष्मान खुराना इस फिल्म में 'प्रेम' का किरदार निभा रहे हैं। उनके साथ शरवरी मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नजर आएंगी। दोनों पहली बार किसी फिल्म में साथ काम कर रहे हैं।

आयुष्मान खुराना इस फिल्म में 'प्रेम' का किरदार निभा रहे हैं। उनके साथ शरवरी मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नजर आएंगी। दोनों पहली बार किसी फिल्म में साथ काम कर रहे हैं। परिवार के वरिष्ठ सदस्य: दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर, सीमा पाहवा और सुप्रिया पाठक कपूर फिल्म के परिवार को मजबूती देते नजर आएंगे।

दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर, सीमा पाहवा और सुप्रिया पाठक कपूर फिल्म के परिवार को मजबूती देते नजर आएंगे। अन्य प्रमुख कलाकार: फिल्म में स्वानंद किरकिरे, गीता अग्रवाल शर्मा, सौम्या टंडन, सुरभि तिवारी, कृष राव, अशनूर कौर कुकरेजा, श्रुति सेठ, शाद रंधावा, राजेश कुमार, गिरीश कुलकर्णी और जमील खान जैसे दमदार कलाकार अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे।

ये प्रेम मोल लिया मूवी प्रिव्यू: 4 साल बाद सूरज बड़जात्या की रोमांटिक ड्रामा में वापसी, जानें स्टार कास्ट और कहानी

निर्देशक सूरज बड़जात्या: चार साल बाद अपनी पसंदीदा शैली में वापसी

पारिवारिक सिनेमा के पर्याय बन चुके सूरज बड़जात्या ने 2022 में आई दोस्ती पर आधारित फिल्म 'ऊंचाई' के बाद एक बार फिर अपनी सबसे पसंदीदा जॉनर यानी रोमांटिक-फैमिली ड्रामा का रुख किया है। 'मैंने प्यार किया', 'हम आपके हैं कौन', 'हम साथ-साथ हैं' और 'विवाह' जैसी फिल्में देने वाले बड़जात्या ने अगस्त 2025 में आयुष्मान खुराना को ध्यान में रखकर इस नई कहानी को तैयार किया। राजश्री प्रोडक्शंस और महावीर जैन फिल्म्स के साथ मिलकर उन्होंने इसे भव्य लेकिन जड़ों से जुड़ा हुआ स्वरूप दिया है।

रिलीज डेट और सिनेमाघरों का गणित

'ये प्रेम मोल लिया' 27 नवंबर 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। नवंबर के आखिरी हफ्ते को चुनने के पीछे मेकर्स की सोची-समझी रणनीति है, क्योंकि इस समय देशभर में शादियों का सीजन चरम पर होता है और यह फिल्म भी भारतीय विवाह उत्सवों और पारिवारिक मूल्यों का जश्न मनाती है।

फिल्म से जुड़े कुछ रोचक ट्रिविया